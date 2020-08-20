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Уют и тепло: девушки, которые не могу жить без ворса

Уют и тепло: девушки, которые не могу жить без ворса (19 фото)

Автор:
20 августа 2020 12:30
Сообщество : Юмор
Метки: быт   ворс   девушка   квартира   ковер   красоты   прикол   смех   
2496
19
Героини данной подборки знают толк в извращениях. Не верите? Только посмотрите на их фотографии на фоне ковров.

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Метки: быт   ворс   девушка   квартира   ковер   красоты   прикол   смех   
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15  комментариев
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−97
............ Час назад
кто бы чтобы не говорил, но ковер, это очень хорошая тепло-шумоизоляция
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7k
Serg2001 9 минут назад
А я вот не понимаю, почему в последнее время все так резко до ковров докопались... сделали их символом безвкусицы. Типа как леопардовая расцветка в одежде. Такое впечатление, что все эти насмешники исключительно в особняках родились... с авторской мебелью и эксклюзивным дизайнерским интерьером. Ну или аристократы в сотом поколении с врожденным легкоранимым чувством прекрасного. Давно ли сами среди этих ковров играли, ну или их родители в любом случае, а теперь навязчиво открещиваются от этого... Снобизмом каким то махровым тянет. Им, наверное, невдомек, что кроме крупных городов люди еще в поселках и деревнях проживают. А там ковер это прежде всего способ дополнительно утеплить жилье. А девки хороши! Всё натуральное по крайней мере!... ))
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123k
Алексей Полчаса назад
А ценники где?
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4k
Вячеслав Полчаса назад
Автор, где ты тут увидел извращения? Ну хоть одно покажи...
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7k
Cornho 36 минут назад
Жизнь в юрте. В моём доме этих пылесборников не будет никогда.
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5k
B0n Cornho Полчаса назад
Не зарекайся.
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2k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Ну, почему прямо, уж так: "девушки не могут жить без ворса?" Многие депиляцию делают. бреют.
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2k
barracuda 52 минуты назад
8, 12
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17
Родион 52 минуты назад
Всем бы вдул. А многим и по второму разу. И по третьему. И так далее!
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183k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Родион 46 минут назад
А насос есть?
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27k
BuG Родион 42 минуты назад
Дак кто бы тебе дал бы?!
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26k
LEPA Родион 16 минут назад
Кота хоть оставь в покое,террорист сексуяльный!
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8k
Софа Форте 55 минут назад
Все фотографии древние. Девчонки молоденькие совсем. А ковры явно родительские, не могут же они снять их без разрешения родителей.
У девушки на 5 фотке такие ноги красивые, что и ковер не заметен.
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17k
Франц Лефорт 59 минут назад
Нормальные девчата, без пафоса и силикона!
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823
EvgeniySAN Час назад
Ковер - это классика, ещё дедушки и бабушки на их фоне фотографировались.
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