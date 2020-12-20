Пьяный водитель насмерть сбил пешехода, но объявили виновной саму погибшую

В Лысковском районе Нижегородской области пьяный водитель сбил женщину-пешехода, однако виновницей ДТП признали саму пенсионерку.
Как рассказали родственники женщины, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела было указано, что водитель ввиду нахождения в состоянии алкогольного опьянения не заметил пешехода и допустил наезд.
Как рассказали родственники женщины, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела было указано, что водитель ввиду нахождения в состоянии алкогольного опьянения не заметил пешехода и допустил наезд.
При этом в документе утверждается, что пешеход сама нарушила правила дорожного движения, в связи с чем и отказались заводить дело. Однако родственников погибшей это не устроило, и они добились в конечном итоге возбуждения уголовного дела.
Погибшей женщине было 64 года. Водитель сбил ее в тот момент, когда она спешилась с велосипеда и стояла у края дороги.
Погибшей женщине было 64 года. Водитель сбил ее в тот момент, когда она спешилась с велосипеда и стояла у края дороги.
Вот так вот...Сама оказывается "дуравиновата", что попала под колеса пьяного утырка...
Деревня, дорога без разметки, тротуаров нет, переходов нет...стояла на обочине спешившись. И "самадуравиновата"... У начальника отдела глазки забегали, когда объяснение журналистам давал. Надеюсь, что теперь при информационной огласке дело доведут до суда. И проверку бы организовать на каком основании было отказано ранее в возбуждении уголовного дела...
Деревня, дорога без разметки, тротуаров нет, переходов нет...стояла на обочине спешившись. И "самадуравиновата"... У начальника отдела глазки забегали, когда объяснение журналистам давал. Надеюсь, что теперь при информационной огласке дело доведут до суда. И проверку бы организовать на каком основании было отказано ранее в возбуждении уголовного дела...
Источник:
Ссылки по теме:
- На Кубани Land Cruiser протаранил с размаху супермаркет "Магнит" с покупателями
- Верховный суд обязал водителей дожидаться, пока пешеходы покинут дорогу
- Приключения пьяного водителя манипулятора на объекте
- Подростка, угомонившего пьяного полицейского, отправили под домашний арест: видео
- В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...
Бабку люди обнаружат по утру,
А я Яву нежно тряпочкой протру