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Пьяный водитель насмерть сбил пешехода, но объявили виновной саму погибшую

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода, но объявили виновной саму погибшую (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 декабря 2020 06:17
Метки: вина   водитель   пешеход   пьяный   сбил   
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В Лысковском районе Нижегородской области пьяный водитель сбил женщину-пешехода, однако виновницей ДТП признали саму пенсионерку.
Как рассказали родственники женщины, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела было указано, что водитель ввиду нахождения в состоянии алкогольного опьянения не заметил пешехода и допустил наезд.

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Метки: вина   водитель   пешеход   пьяный   сбил   
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2k
V2.Smirnov 8 часов назад
Что то тут не то. По факту гибели уголовное дело заводится в любом случае. Виновные могут быть, а могут не быть. А само дело - автоматически заводится. С этим в прокуратуру надо.
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1k
Acid Snake 45 минут назад
Это было последнее интервью начальника
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131
Филимон Филимонов 2 часа назад
Как и в происшествиях с пьяными пятилетними детьми после выпитого стакана водки/после предоставления судмедэксперта/ и вечно падающих под колёса стариков - самое важное сколько вы предложите следователю * интэресу в долларовом эквиваленте*, и дело до суда не дойдёт,да и очередь будет стоять из свидетелей для подтверждения ,что вас вообще там не было.Ну на всякий случай вам можно быть представителем силовых структур - и профессиональная этика вас защитит от всех уголовных статей .
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57k
Viktor 4 часа назад
Долго я живу на этом свете, видал многое, я даже помню времена, когда опьянение за рулём (прямо как здесь) было смягчающим обстоятельством! Но такого ...
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3k
tamin 5 часов назад
Алкоголиков за рулем надо наказывать. Но вопрос. Вот сча из серии вечная проблема многолюдных городов. Пьяный между припаркованных машин выпадает на проезжую часть и его сбивают. Внезапно. Виноват автомобилист? А по делу, надо бы еще прокуратуру подключать. Воо будет классно, если очередно говно в погонах посадят
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57k
Опиум для народа 6 часов назад
Алкашню за рулем стоило бы выводить на обочину и пулю в затылок.
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Мистер Фикс 7 часов назад
Странно, что у погибшей тоже алкоголя не нашли, в последнее время это нормально...
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1k
Гарри Слепнер 7 часов назад
Просто хотели дело на тормозах спустить. Зачем им расследовать убийство какой-то бабки?
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Acid Snake Гарри Слепнер 42 минуты назад
Бабок много, Ява у меня одна,
Бабку люди обнаружат по утру,
А я Яву нежно тряпочкой протру
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