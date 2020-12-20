Пьяный водитель насмерть сбил пешехода, но объявили виновной саму погибшую

При этом в документе утверждается, что пешеход сама нарушила правила дорожного движения, в связи с чем и отказались заводить дело. Однако родственников погибшей это не устроило, и они добились в конечном итоге возбуждения уголовного дела.



Погибшей женщине было 64 года. Водитель сбил ее в тот момент, когда она спешилась с велосипеда и стояла у края дороги.