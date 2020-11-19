В Свердловской области БелАЗ рухнул с горы и загорелся

После падения самосвал загорелся, но главное, что водитель успел выпрыгнуть и остался жив. Но судя по комментарию пресс-службы завода ЕВРАза, без травм все-таки не обошлось. Впрочем, это не удивительно, учитывая высоту самосвала.





"Самостоятельно покинувший технику водитель жив, ему оказана первая медицинская помощь, сотрудник находится под наблюдением специалистов. На комбинате создана комиссия, ведется расследование причин произошедшего." - сообщили в пресс-службе завода.