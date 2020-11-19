В Свердловской области БелАЗ рухнул с горы и загорелся

Не сообщается, каким чудом водителю удалось выпрыгнуть из этого монстра. Но он выжил. И это главное.
Вчера, 18 ноября, на месторождении "Качканарского горно-обогатительного комбината" с уступа в карьер рухнул "БелАЗ" и загорелся.
По словам очевидцев, водитель не рассчитал расстояние до склона. И когда он поднял кузов, грунт под задними колесами начал осыпаться, машина опрокинулась и полетела вниз с 40-метрового обрыва.
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После падения самосвал загорелся, но главное, что водитель успел выпрыгнуть и остался жив. Но судя по комментарию пресс-службы завода ЕВРАза, без травм все-таки не обошлось. Впрочем, это не удивительно, учитывая высоту самосвала.
"Самостоятельно покинувший технику водитель жив, ему оказана первая медицинская помощь, сотрудник находится под наблюдением специалистов. На комбинате создана комиссия, ведется расследование причин произошедшего." - сообщили в пресс-службе завода.
Тем не менее советуем водителю "БелАЗа" последовать примеру Сани из Владивостока, который сегодня празднует второй день рождения.
Александр старательно очищал лобовое стекло после непогоды, пока сверху не посыпался мелкий строительный мусор, водитель поднял голову и стремительно отбежал в сторону. В следующую секунду на его автомобиль обрушилась бетонная плита, превратившая машину в груду искореженного металла. Вот такие сосульки падают с крыш в 2020 году...
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