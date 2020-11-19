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В Свердловской области БелАЗ рухнул с горы и загорелся

В Свердловской области БелАЗ рухнул с горы и загорелся (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2020 15:38
Сообщество : Аварии
Метки: авария   белаз   видео   водитель   самосвал   
1739
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Не сообщается, каким чудом водителю удалось выпрыгнуть из этого монстра. Но он выжил. И это главное.

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Метки: авария   белаз   видео   водитель   самосвал   
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7k
Prostovopros Час назад
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Миша Минуту назад
Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. (Воланд)
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778
Карл Такойто Минуту назад
Обычное нарушение техники безопасности,тут гением быть не надо чтобы понять что под хернёй которая сотни тонн весит грунт как бы может осыпаться))По уму конечно надо было какое то место выгрузки оборудовать,укреплённое,которое бы точно выдержало вес,установить там стоплинию в виде какой нибудь вкопанного бетонного блока в который бы он упирался колесами чтобы он максимально далеко находился от обрыва,но при этом этого расстояния было бы достаточно чтобы сгрузить породу.А так он просто к краю обрыва подъезжает,конечно тут 50/50 обвалиться или нет
Ну водитель жив,а кто то то попал на БелАЗ,такая техника даже б.у. несколько миллионов долларов стоит,ну в следующий раз может будут умнее без вечного авось
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17k
Vital Idol 4 минуты назад
фульКаско под тотал))))
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298
Vladimirs Orlovskis 19 минут назад
Подозреваю, что с техосмотром будут проблемы.
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15k
Lynx Полчаса назад
Кто-то сэкономил на системе видеонаблюдения. Обзор зон работы самосвала с такими габаритами просто необходим. Зеркалами тут не отделаешься.
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987
Kariya Час назад
БелАЗ убили!
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