Когда за чистотой столичных улиц следит настоящий франт с бабочкой

У франтоватого водителя всегда было при себе доброе слово и запас леденцов для пассажиров. 16 лет Александр Владимирович поднимал настроение пассажирам киевских маршруток:

"Я верующий человек. И хочу развеять стереотип, что все водители - грубияны. Не подумайте, что я фанатик, но если кто-то из пассажиров хамит или не платит за проезд, я не ругаю его, а напоминаю заповеди! Пусть задумается..." - делился Остапенко в ту пору.