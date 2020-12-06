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Когда за чистотой столичных улиц следит настоящий франт с бабочкой

Когда за чистотой столичных улиц следит настоящий франт с бабочкой (13 фото)

Автор:
06 декабря 2020 18:18
Сообщество : Жизнь
Метки: бабочка   водитель   дворник   киев   костюм   настроение   образ   фрак   
6290
13
Этого дворника давно любят киевские журналисты и ТВ: Александр Остапенко радует своим внешним видом жильцов и прохожих в столице Украины. А посмотреть на него действительно приятно!
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Источник:

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Метки: бабочка   водитель   дворник   киев   костюм   настроение   образ   фрак   
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22  комментария
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9k
Денис Трубочкин 6 часов назад
Молодец мужик! Очень приятно смотреть на позитивных людей!
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17k
Мойша 3 часа назад
Таки самое главное в костюме - это чилиндр.
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9k
Нихуахуа 4 часа назад
В конце 80-х был в командировке в Ташкенте... Водители троллейбусов, наверное и автобусов тоже, все были в костюмах и с галстуками. Был случай там же, в смысле в Ташкенте, к нам на объект приехал миксер - бетономешалка. Из кабины вылез водила...в тройке.
Для молодых объясняю, костюм тройка - брюки, пиджак, жилет. В конце 80-х моднячий комплект считался.
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19k
pssst 4 часа назад
Мог бы классического имперского дворника закосплеить - еще б лучше смотрелось.
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1k
Ослик Иа на позитиве 5 часов назад
Уважаю таких людей с чудинкой... так как самому - слабо. Главное что бы это была именно "чудинка", а не диагноз...
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131
vova old 5 часов назад
впечатление что при развале киностудии довженко человек прибарахлился, вот сейчас "донашивает" красиво
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−12
Вася с ложкой 5 часов назад
Хороший позитивный человек .Сам не унывает и другим помогает .
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136
Миша 5 часов назад
Когда за чистотой столичных улиц следит настоящий франт с бабочкой
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39k
Соломей 6 часов назад
У нас такой же с автомобильным рулём и свистком бегал, несколько лет.а потом его троллейбус сбил.
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Комментарий удален
−9
19k
BARS_777 6 часов назад
Знавал я одного такого в детстве...
Знавал я одного такого в детстве...
Знавал я одного такого в детстве...
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13k
Роман 6 часов назад
Вот таких людей в нашей жизни не хватает
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8k
Сатанеев 7 часов назад
Вот этот полёт мысли автора мне особенно понравился - "Удивленные киевляне и жители города..."
Любопытно узнать, а киевляне не жители города?
В целом же пост позитивный, одобрямс
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160k
Belka_16 Автор поста Сатанеев 7 часов назад
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2k
ALISA2 Сатанеев 7 часов назад
Просто не все жители города- киевляне.
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19k
pssst Сатанеев 4 часа назад
"Жители города" - я так понимаю, политкорректное название рагулеукраинцев.
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34k
Бабай Сатанеев 4 часа назад
Ну как у нас "москвичи и гости столицы"...
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3k
Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
Обычно люди по достоинству врятли такое оценят,как бы в дурку его еще не здали
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44k
Albert GER Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
А нету у них дурок- распустили всех.
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223
Сергій Мазуренко Albert GER 6 часов назад
альберт то плакал то смеялся
то щетинился как еж
он из дурки насмехался
сумасшедший что возмешь....
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44k
Albert GER Сергій Мазуренко 6 часов назад
Вэлыкого украинського писэнника Володымыра Высоцького цитируешь)))
А кому нэ на дэржавной мови?
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570
Инженер Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
Врядли сдали. Поця мамина.
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