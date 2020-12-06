Когда за чистотой столичных улиц следит настоящий франт с бабочкой

Этого дворника давно любят киевские журналисты и ТВ: Александр Остапенко радует своим внешним видом жильцов и прохожих в столице Украины. А посмотреть на него действительно приятно!
Вам не доводилось встретить поутру у подъезда дворника во фраке? А в цилиндре и галстуке-бабочке? Тут сразу подумаешь, что попал на съемки очередного реалити-шоу...
А вот на бульваре Леси Украинки в Киеве рано утром можно повстречать человека с метлой в парадном облачении, который еще и говорит проходящим людям комплименты в ходе работы.
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Необычного дворника зовут Александр Остапенко, он воспитывает троих внуков, и у него хватает сил и энергии, чтобы делиться с земляками позитивом. А белые брюки и перчатки не мешают выполнять свои рабочие обязанности.
Кстати, уберечь костюм от заляпывания ему помогает необыкновенная метла: она у дворника-франта вдвое длиннее, чем все привыкли. Сам Остапенко утверждает, что заодно такой особенный инструмент дает повышенную нагрузку на мышцы - получается трудотерапия. И не поймешь, какой процент шутки в этих словах...
Александр рассказывает, что работая дворником, он - как ни удивительно - борется таким образом с несправедливостью и бюрократией. И показывает подъезд, в котором было ограблено пять квартир, а стражи порядка только собирали показания... Ему же удалось заметить и поймать одного из налетчиков, за что его благодарила хозяйка квартиры: "Поэтому и пошел в дворники — надоел беспредел".
Остапенко подчеркивает, что не просит ни у кого денег за "представление" в костюме и с метлой, никого не разыгрывает и не рекламирует: "...я делаю так, чтобы приносить людям пользу. Это не понты. Я просто украшаю Киев".
Гардероб у самого нарядного дворника довольно обширный: помимо нескольких фраков разных цветов, у него есть синий, зеленый и красный пиджаки, брюки с лампасами разных цветов, "ковбойский" костюм. Шляпы разных фасонов, включая цилиндр, жилеты, рубашки и десятки галстуков-бабочек. Первый фрак ему сшили на заказ, многое он находит в секонд-хэнде, некоторые костюмы дарят поклонники таланта необыкновенного дворника.
К вниманию фотографов и прессы Александру не привыкать: впервые о нем рассказали по ТВ в далеком 1994 году, позже он не раз снимался и в рекламе, и даже в кино. И даже попал на страницы повести Галины Ив "Поверни мене в Японію".
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) November 17, 2020
Киевский дворник Александр Остапенко умеет поднять настроение местным жителям. Во время работы он говорит проходящим людям комплименты, всегда рад поддержать и сказать теплое слово. А еще Александр знаменит своими необычными классическими костюмами и шляпами pic.twitter.com/UrHOqhqiLT
Может показаться, что этот пожилой мужчина только что вернулся с недели моды. На самом деле это дворник из Киева Александр Остапенко. Пенсионер подметает улицы в стильных костюмах.— ТАСС (@tass_agency) November 22, 2020
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/lKvupjUTyS
В молодости Остапенко успел поработать и высотником, и пожарным. Когда журналисты обратили внимание на Александра, он был водителем киевской маршрутки - и тоже весьма необычным. В белоснежной рубашке и жилете с бабочкой в жару, в смокинге в прохладную погоду: "Надо же чем-то людей радовать, как-то выделяться. А так они заходят – и сразу видят меня вот такого".
У франтоватого водителя всегда было при себе доброе слово и запас леденцов для пассажиров. 16 лет Александр Владимирович поднимал настроение пассажирам киевских маршруток:
"Я верующий человек. И хочу развеять стереотип, что все водители - грубияны. Не подумайте, что я фанатик, но если кто-то из пассажиров хамит или не платит за проезд, я не ругаю его, а напоминаю заповеди! Пусть задумается..." - делился Остапенко в ту пору.
"Я верующий человек. И хочу развеять стереотип, что все водители - грубияны. Не подумайте, что я фанатик, но если кто-то из пассажиров хамит или не платит за проезд, я не ругаю его, а напоминаю заповеди! Пусть задумается..." - делился Остапенко в ту пору.
Удивленные киевляне и гости города наблюдали, как человек за рулем в белоснежной рубашке, фраке и с бабочкой улыбался каждому заходившему в его маршрутку и приветливо кланялся тем, кто стоял на остановке. Многие специально поджидали его маршрутку, чтобы прокатиться с необычным водителем.
Но вот коллегам и руководству автоперевозчика поведение Остапенко и его известность были не слишком-то по душе. Поэтому через полтора десятилетия он в очередной раз сменил профессию...
Но вот коллегам и руководству автоперевозчика поведение Остапенко и его известность были не слишком-то по душе. Поэтому через полтора десятилетия он в очередной раз сменил профессию...
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Для молодых объясняю, костюм тройка - брюки, пиджак, жилет. В конце 80-х моднячий комплект считался.
Любопытно узнать, а киевляне не жители города?
В целом же пост позитивный, одобрямс
то щетинился как еж
он из дурки насмехался
сумасшедший что возмешь....
А кому нэ на дэржавной мови?