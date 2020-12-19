Расчленение Джигарханяна

Когда на этом маскараде гаснут свечи, смываются белила с лица, то открываются страшные черепа с глазницами, полными червей
Александр Андреевич Проханов, уважаемый мною писатель и журналист, докопался до смысла всех этих мерзких передач. Нас погружают в эту гадость поскольку за ней скрывается еще большая гадость наших политиков.
А. Проханов: На телевидении есть масса передач, которые ведут зрителей в спальни наших известных артистов, демонстрируют их брачные ложа, согретые множеством женских тел, показывают суды, на которых ближние и дальние родственники делят несметные состояния, квартиры, дачи, бриллианты, ведут в морги, где лежат измученные болезнями и старостями тела выдающихся актёров.
А. Проханов: На телевидении есть масса передач, которые ведут зрителей в спальни наших известных артистов, демонстрируют их брачные ложа, согретые множеством женских тел, показывают суды, на которых ближние и дальние родственники делят несметные состояния, квартиры, дачи, бриллианты, ведут в морги, где лежат измученные болезнями и старостями тела выдающихся актёров.
Величие Джигарханяна улетучивается, как только мы видим многочисленных родственников, что впиваются в тело обезумевшего актёра, рвут его на части. И актёр в старческом забытьи, роняя слюну на грудь, лепечет перед телевизионной камерой, вызывая не сострадание, а отвращение. Петросян, который всю жизнь прохихикал среди русских горестей и бед, скопил несметное состояние на русских слезах. Теперь это состояние вырывают из его рук алчные самки. Он упирается, пучится, выкатывает мутные глаза, и мы видим, что таится за его шуточками о русских пьяных мужиках и постылых тёщах.
Баталов — изысканный интеллигент, незабываемые фильмы "Летят журавли" и "Девять дней одного года"… Как прекрасен Баталов в фильме "Бег", снятом по Булгакову. И какая жуть творится вокруг его огромного наследства! Как истирается его имя, тонет в кипящем вареве алчности и лжи.
А Конкин, этот очаровательный мент, который учит нас праведности, отваге, верности Родине. Какую жуть о нём показывает ошалевшему народу телевидение! Какая маска сброшена, как разрушена репутация! Теперь, когда будем смотреть фильм "Место встречи изменить нельзя", увидим другого человека, будем разгадывать, какая же мотивация заставила его говорить возвышенные слова в этом советском фильме.
А Максакова, сбежавшая на Украину и поносящая Россию? Её окружают криминал и преступный мир, шпионы и диверсанты, она вся во тьме, как женщина из преисподней.
Этих передач несметное множество, они следуют одна за другой. После этих передач профессии актёра, режиссёра кажутся самыми лживыми, бесстыдными, бессовестными. Это — маскарад, праздник личин. Когда на этом маскараде гаснут свечи, смываются белила с лица, то открываются страшные уродливые черепа с глазницами, полными червей.
Баталов — изысканный интеллигент, незабываемые фильмы "Летят журавли" и "Девять дней одного года"… Как прекрасен Баталов в фильме "Бег", снятом по Булгакову. И какая жуть творится вокруг его огромного наследства! Как истирается его имя, тонет в кипящем вареве алчности и лжи.
А Конкин, этот очаровательный мент, который учит нас праведности, отваге, верности Родине. Какую жуть о нём показывает ошалевшему народу телевидение! Какая маска сброшена, как разрушена репутация! Теперь, когда будем смотреть фильм "Место встречи изменить нельзя", увидим другого человека, будем разгадывать, какая же мотивация заставила его говорить возвышенные слова в этом советском фильме.
А Максакова, сбежавшая на Украину и поносящая Россию? Её окружают криминал и преступный мир, шпионы и диверсанты, она вся во тьме, как женщина из преисподней.
Этих передач несметное множество, они следуют одна за другой. После этих передач профессии актёра, режиссёра кажутся самыми лживыми, бесстыдными, бессовестными. Это — маскарад, праздник личин. Когда на этом маскараде гаснут свечи, смываются белила с лица, то открываются страшные уродливые черепа с глазницами, полными червей.
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Что удивительно: все эти престарелые актёры, уже ушедшие со сцены, продолжают лезть на экран, идут на те жуткие передачи, выворачивают свои подштанники и задирают юбки, плещутся в лоханях, полных отходов. Как отвратителен на экране, на глазах у всей России любовный поцелуй двух стариков — Бари Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. Эти ласки двух истлевающих тел страшно позорят имя Василия Шукшина, стирают его образы в "Калине красной", в фильме "Они сражались за Родину".
Зачем государственное телевидение показывает эти мерзости? Возникает мысль, что мерзостями, исходящими от режиссёров, актёров, звёзд шоу-бизнеса, заслоняют другие мерзости, которые творятся в политической элите России. За актёрскими гадостями и растлениями власть скрывает свои растление и гадость. Это яркая кислотная отвратительная ширма, это стекло, сквозь которое виден весь кошмар нынешней политической элиты.
Зачем государственное телевидение показывает эти мерзости? Возникает мысль, что мерзостями, исходящими от режиссёров, актёров, звёзд шоу-бизнеса, заслоняют другие мерзости, которые творятся в политической элите России. За актёрскими гадостями и растлениями власть скрывает свои растление и гадость. Это яркая кислотная отвратительная ширма, это стекло, сквозь которое виден весь кошмар нынешней политической элиты.
Но ведь в сегодняшнем государстве Российском помимо суррогатных матерей, алчных незаконнорождённых сыновей и дочерей, склок и скандалов творятся прекрасные дела. Спущен на воду ледоход "Сибирь" — уникальная восхитительная громада, придумать, создать, построить которую стоит колоссальных сил, ума, совести, государственного служения и трудолюбия, требует понимания сегодняшнего мира, природы, экономики, обороны, геополитики. Такое судно мог задумать огромный ум, интеллект. У судна есть отдельные элементы конструкции, которые были впервые установлены на этом ледовом ковчеге. Атомные реакторы нового типа, новые металлы и сплавы, из которых построен корпус, сама конструкция корпуса, способная пробивать четырёхметровые льды, системы навигации, управления, искусственный интеллект, все последние достижения цифрового мира…
Ледокол "Сибирь" — это ковчег, который движется по огромной северной дуге великого русского кольца. В этом кольце Транссибирская магистраль касается берега океана, и это континентальное стремление подхватывается гигантской океанской дугой через Охотское море и Берингов пролив, Ледовитый океан, Северный морской путь и, достигая Мурманска, вновь смыкается с Транссибирской магистралью. Это великое русское кольцо под стать Великому шёлковому пути Китая. Осмыслить это кольцо политически, экономически, демографически, понять ленточную цивилизацию, которая складывается вокруг этих сухопутных и морских путей, осмыслить, сколько разных народов, больших и малых, поселилось по всему этому гигантскому кольцу, — вот задача современного ума, задача, которую ставит перед собой вероучение Русской Мечты. Оно рассказывает об Арктике Русской Мечты, о цивилизации Полярной звезды, о прорыве русского человека в ледовые пространства, где существует райская благодатная страна Беловодье. Там нет насилия, пагубы, лжи, нет жутких и отвратительных человеческих страстей, низменных чувств и погони за золотым тельцом, а есть божественная красота, чистота и бессмертие.
Ледокол Русской Мечты пробьёт путь среди полярных ночей и мёртвых торосов — пробьёт путь для русской истории, для её следующего, наступающего на наших глазах периода.
Ледокол Русской Мечты пробьёт путь среди полярных ночей и мёртвых торосов — пробьёт путь для русской истории, для её следующего, наступающего на наших глазах периода.
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а вот выводы про власть непонятно зачем пристегнуты
никто не станет смотреть то, что ему не интересно, но на всю эту помойку типа "Дом 2", "Пусть говорят" и прочие желают смотреть обыватели. Вот под их желания ТВ и старается, зарабатывая на впихнутой туда рекламе.
Передачи снимают не дебилы, а для дебилов
он на голову ее оденети снова станет самым модным
Басков обзавидуются с Ксюхой
Напоминает анекдот про блох и волков.
Это еще не принимая во внимание,что идеалов и полных авторитетов вообще не бывает.
Речь о тех, чью память и чье наследство делят разные уроды, а ее в тот-же список включили - вместе с Конкиным, Баталовым