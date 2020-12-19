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Расчленение Джигарханяна

Расчленение Джигарханяна (2 фото)

Автор:
19 декабря 2020 17:07
Метки: александр проханов   ледокол Сибирь   россия   
1070
2
Когда на этом маскараде гаснут свечи, смываются белила с лица, то открываются страшные черепа с глазницами, полными червей
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Метки: александр проханов   ледокол Сибирь   россия   
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42k
SAndre 3 часа назад
причина сообщения понятна и безусловно верна
а вот выводы про власть непонятно зачем пристегнуты
никто не станет смотреть то, что ему не интересно, но на всю эту помойку типа "Дом 2", "Пусть говорят" и прочие желают смотреть обыватели. Вот под их желания ТВ и старается, зарабатывая на впихнутой туда рекламе.
Передачи снимают не дебилы, а для дебилов
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−3
Vova 16 минут назад
Малахову отдайте мотню
он на голову ее оденети снова станет самым модным
Басков обзавидуются с Ксюхой
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15k
Александр Сучков 17 минут назад
Не стал дочитывать и так понятно. Наша жизнь, наше время властвует над разумом. Умирает очередной "великий" человек и над его костями начинается шоу. Для начала перемалывают то, из-за чего он умер, потом всех, кто типа виноват. Потом всех, кто претендует на бобло и квартиры. Во всем этом кошмаре просто забывают о том, кем и кто был "ушедший". Мне очень больно за наше поколение и за то, что творится. Да, вы мне скажете- "че ты паришься? забей!" Да нет! Наше телевЫдание потеряло в конец моральный облик! Самое главное сегодня- рейтинг. И похер на всё. Твари типа Малахова и прочие видят только бобло....
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37k
Сергей Полчаса назад
Молодец Александр Андреевич, бальзам на душу от твоих слов.
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16k
Марина 48 минут назад
Автор, ты про актёров хотел рассказать или про ледокол?
Напоминает анекдот про блох и волков.
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18k
Nik Час назад
Нам, не смотрящим ТВ зачем эти вопросы задавать?
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287
Дмитрий Час назад
Я понял. Читать Проханова гораздо интереснее, чем слушать. Слушать иногда не возможно. Как заведет свою шарманку, соберет всё в одно предложение.
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37k
Сергей Дмитрий 42 минуты назад
Он говорит без остановки, пока у него воздух в груди не закончится.
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8k
Kostick 2 часа назад
и полимеры просрали, ироды! вот ледокол запустим, героически начнем проводить корованы, и тогда точно наступит щястье, всем. кста, автор крео и перепостивший его сюда топикстартер, хотят жить в условиях вечной мерзлоты?
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Это всего-лишь роли. С какого перепуга вы возвели всех этих людей в авторитетов и некий идеал? Помните вы Шарапова,а не Конкина. И если уж на то пошло-то более-менее можно приблизить к вашим идеалам тех,кто писал сценарии,но никак не тех,кто играл роли. Хороший лицедей-часто не одно и тоже что хороший человек.
Это еще не принимая во внимание,что идеалов и полных авторитетов вообще не бывает.
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18k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Вообще не понимаю болезненного интереса некоторых людей к чужой жизни - будь то жизнь "звёзд" или соседей. А телевизор вообще не смотрю.
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9k
3.6o6pa 3 часа назад
Хорошо, что во времена Пушкина и Достоевского не было интернета, а то читали бы сейчас не великих писателей и поэтов, а бабников, геев, пьяниц и прочих.
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3k
Квизо 3.6o6pa 2 часа назад
Пушкин был бабником и игроманом. Достоевский раздвоение личности и игроман.
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3k
Дмитрий Григорьев 3.6o6pa Час назад
Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо  а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок не так, как вы иначе. (с)
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1k
Alex 3 часа назад
Говорит про гамно тв,а сам то к соловьиному помёту то на другие пропагандонские шоу бегает.Моралист херов.Прихлебатель он.Таким при любой власти хорошо.
Ссылка www.youtube.com
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30
Дон Де-Пупре 3 часа назад
У каждого свое беснование: у кого-то спущенный пароход мотивом глобального бреда становится, кого-то делёжка актерского наследства цепляет. Но Проханов и у окружающих индуцирует психоз не по-детски, мастер слова, что ни говори.
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7k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Максакову-то он нафига сюда приплел?
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14k
dimitr Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Подгорает у пса.
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37k
Сергей Агент Безопасной Национальности 39 минут назад
Так она такое же отвращение вызывает, как и остальные вышеописанные персонажи.
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7k
Агент Безопасной Национальности Сергей 17 минут назад
В том-то и дело.
Речь о тех, чью память и чье наследство делят разные уроды, а ее в тот-же список включили - вместе с Конкиным, Баталовым
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Но не все забыли, как тот же Проханов топил за "возрождение" России именно при нынешней власти, как она встанет с колен! Вот теперь - получите и распишитесь.
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