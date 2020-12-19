Расчленение Джигарханяна

Величие Джигарханяна улетучивается, как только мы видим многочисленных родственников, что впиваются в тело обезумевшего актёра, рвут его на части. И актёр в старческом забытьи, роняя слюну на грудь, лепечет перед телевизионной камерой, вызывая не сострадание, а отвращение. Петросян, который всю жизнь прохихикал среди русских горестей и бед, скопил несметное состояние на русских слезах. Теперь это состояние вырывают из его рук алчные самки. Он упирается, пучится, выкатывает мутные глаза, и мы видим, что таится за его шуточками о русских пьяных мужиках и постылых тёщах.



Баталов — изысканный интеллигент, незабываемые фильмы "Летят журавли" и "Девять дней одного года"… Как прекрасен Баталов в фильме "Бег", снятом по Булгакову. И какая жуть творится вокруг его огромного наследства! Как истирается его имя, тонет в кипящем вареве алчности и лжи.



А Конкин, этот очаровательный мент, который учит нас праведности, отваге, верности Родине. Какую жуть о нём показывает ошалевшему народу телевидение! Какая маска сброшена, как разрушена репутация! Теперь, когда будем смотреть фильм "Место встречи изменить нельзя", увидим другого человека, будем разгадывать, какая же мотивация заставила его говорить возвышенные слова в этом советском фильме.



А Максакова, сбежавшая на Украину и поносящая Россию? Её окружают криминал и преступный мир, шпионы и диверсанты, она вся во тьме, как женщина из преисподней.



Этих передач несметное множество, они следуют одна за другой. После этих передач профессии актёра, режиссёра кажутся самыми лживыми, бесстыдными, бессовестными. Это — маскарад, праздник личин. Когда на этом маскараде гаснут свечи, смываются белила с лица, то открываются страшные уродливые черепа с глазницами, полными червей.