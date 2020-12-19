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Поздняя любовь маршала Толбухина и ...Фаины Раневской

Поздняя любовь маршала Толбухина и ...Фаины Раневской (7 фото)

Автор:
19 декабря 2020 14:45
Метки: Полководец   актриса   интересно   история   
914
7

А все началось как в старом анекдоте. Помните: из ресторана вываливается пьяный, и увидев человека в золотой фуражке и в брюках с лампасами кричит: - Швейцар! Такси!

Тот ему отвечает: - Я не швейцар. Я адмирал. – Адмирал!? Тогда катер к подъезду!

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Метки: Полководец   актриса   интересно   история   
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28
i 5 часов назад
Спасибо. Как хорошо написано
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185
Олег 12 минут назад
Интересная история. Спасибо автору. Только вот определение Сталина как "жестокого тирана" мне кажется не совсем уместно. Величие даже сегодняшней России основано на достижениях именно тех лет. И если признавать тот строй "преступным" то необходимо и признать себя преемниками именно преступников. Ну а потом все по плану - платить и каяться а оно нам надо?
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4k
Александр 2 часа назад
Трогательная история...
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28k
LEPA 2 часа назад
Побольше бы таких постов на Фишках.
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331
Тюлень Боевой 3 часа назад
Спасибо за пост.
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2k
Владимир 4 часа назад
Есть конспирологическая версия, что коварный Берия по приказу Сталина отравил полководца...а может,заманили-залечили коварные "врачи"?
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