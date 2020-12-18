Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее

На прошедшей пресс-конференции Владимир Владимирович создал столько инфоповодов, что члены гильдии фотошопа и различные интернет-тролли никак не разгребут этот завал работы. Естественно, к каждому яркому высказыванию президента они придумали веселую картинку.
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5. Навальный сообщил, что его допросили в Германии по запросу России. Да, прямо во время пресс-конференции Путина
7. Алексей Навальный и его творчество
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