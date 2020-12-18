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Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее

Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее (16 фото)

Автор:
18 декабря 2020 15:50
Сообщество : Юмор
Метки: политика   пресс-конференция   прикол   путин   тролли   юмор   
2053
16
На прошедшей пресс-конференции Владимир Владимирович создал столько инфоповодов, что члены гильдии фотошопа и различные интернет-тролли никак не разгребут этот завал работы. Естественно, к каждому яркому высказыванию президента они придумали веселую картинку.
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Метки: политика   пресс-конференция   прикол   путин   тролли   юмор   
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17  комментариев
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3k
schmubu Час назад
как и ожидалось, у говнобота Stan`а со вчерашнего дня пригорает непрерывно, уже весь на гумно изошёл...
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4k
panama Prostovopros Полчаса назад
В том то и беда, что рот открывать научили, а мысли излагать - нет. Какое собственное мнение может быть у росгвардейца?!
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17k
ПаганецЪ 14 минут назад
Вчера было. Можно уже сказать, что баян, но кто придумал - молодец.
Вчера было. Можно уже сказать, что баян, но кто придумал - молодец.
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17k
ПаганецЪ 18 минут назад
А вот неправда. Остальные 364 дня они трудятся, как рабы на галерах. Всё гребут и гребут.
А вот неправда. Остальные 364 дня они трудятся, как рабы на галерах. Всё гребут и гребут.
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242
Старичок 19 минут назад
как то с юмором не очень, говно пост скажем прямо.
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397
arcush 24 минуты назад
Прикольно... Выступление кучки говна закрытому клозету. Нюхают и молчат! Журналисты! Вы где? Или там одни акадэмики?
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10k
Яромиръ arcush 3 минуты назад
....ублюдок, тебе домой, родня ждёт тебя
....ублюдок, тебе домой, родня ждёт тебя
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4k
AlekseiTFS 43 минуты назад
А я вот всё ждал,когда обсудят заявление Голиковой по поводу прироста смертности. А то какая то не стыковка ,по сравнению со странами где всё плохо ,получается. В чём подвох ?
А я вот всё ждал,когда обсудят заявление Голиковой по поводу прироста смертности. А то какая то не стыковка ,по сравнению со странами где всё плохо ,получается. В чём подвох ?
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2k
kirsanos AlekseiTFS 19 минут назад
В таблице цифры с источниками не сходятся, про статистику за 2020 год, который вроде как еще не окончен вообще молчу.
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16k
Андрей Иванов 49 минут назад
Заряжают или кипятят?
Заряжают или кипятят?
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1k
евгений Андрей Иванов Полчаса назад
обогащают
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17k
ПаганецЪ Андрей Иванов 16 минут назад
Готовят для очищающих скрепно-духовных клизм.
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1k
Никита 54 минуты назад
Мне 53, видел всякое и срочную в Пули-Хумри/85-87/ и 90-е я не хочу беспредела
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16k
Олег Час назад
Да уж... Автор, ты лучше пости девок на фоне ковра. Даже с твоими тупыми комментариями они лучше, чем этот пост.
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81
Кубаноид Час назад
Аффтар, ты это всё распечатай на толстом картоне, сверни в большую трубу, обмажь клеем и посыпь крупной солью. А потомь в Ачько вставь себе, и так и ходи.
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