Раскрыты подробности самых тупых, смелых и мемных вопросов президенту

Небеременная из Рязани
Также выяснилось, что Безукладова - жена помощника губернатора Рязанской области. Помимо того, что она руководит "МК - Рязань", она ещё владеет сайтом 62info, где трудится её коллега Антон Насонов, пожаловавшийся президенту на травлю в соцсетях.
Падающие рейтинги Грекову подтягивают регулярно. Вот он недавно за день объехал шесть "красных зон" в Рязанской области. Чтобы у читателей не возникло сомнений, что перед ними Греков, фамилия написана у вице-губернатора на защитном костюме. В интернете подсчитали, что посещение всех раскиданных по области больниц, которые указаны в пресс-релизе, заняло бы у Грекова не меньше суток - полдня только на дорогу, да ещё и защитный костюм надо надевать, по "зоне" пройтись, с персоналом пообщаться.
Эксперты говорят, что рязанский губернатор Николай Любимов скоро уйдёт с поста, поэтому за его место идёт активная борьба. Победить в битве за губернаторское кресло Греков решил при помощи Путина. Вот что на этот счёт пишет в своём телеграм-канале журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев: "То есть это же какой специфический способ мышления надо иметь, чтобы пресс-конференцию президента воспринимать как способ решения своих "шкурняков"? Это в 2020 году".
Караулов, кстати, собирается подавать в суд на Александру Безукладову. Она рассказала президенту не только про Грекова, но и про "травлю" Насонова. По её словам, оскорбления журналиста начались после того, как на видео о Новорязанской ТЭЦ обратил внимание Караулов.
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Уход Стива Розенберга
В эфире НСН розенберг пояснил поспешный выход из зала дедлайном: "Здесь не было ничего такого, нам просто надо было передавать информацию. В ВВС очень много передач - радио, телевидение, нужно было торопиться. Нет, нет, никакого бегства".
“I’m dreaming of a white and fluffy Christmas...” pic.twitter.com/CvoWIAcg0p— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 18, 2020
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О молодом журналисте
В соцсетях многие пишут, что разочаровались в Шнурове. О генеральном продюсере RTVi также высказались деятели шоу-бизнеса.
Андрей Разин написал в Instagram: "Всегда говорил про этого гаденыша, что он - негодяй и матерщинник. Кто вообще сказал, что он журналист? Он такой же журналист, как я балерина. Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пёс. Я всегда с ним судился, всегда его презирал, как грязную собаку. Ещё к президенту его кто-то пустил. Ужас какой".
Источник:
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Хотя я его уважаю .. но в данный момент он лоханулся .
Бывает .