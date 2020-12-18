Раскрыты подробности самых тупых, смелых и мемных вопросов президенту

Падающие рейтинги Грекову подтягивают регулярно. Вот он недавно за день объехал шесть "красных зон" в Рязанской области. Чтобы у читателей не возникло сомнений, что перед ними Греков, фамилия написана у вице-губернатора на защитном костюме. В интернете подсчитали, что посещение всех раскиданных по области больниц, которые указаны в пресс-релизе, заняло бы у Грекова не меньше суток - полдня только на дорогу, да ещё и защитный костюм надо надевать, по "зоне" пройтись, с персоналом пообщаться.

Эксперты говорят, что рязанский губернатор Николай Любимов скоро уйдёт с поста, поэтому за его место идёт активная борьба. Победить в битве за губернаторское кресло Греков решил при помощи Путина. Вот что на этот счёт пишет в своём телеграм-канале журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев: "То есть это же какой специфический способ мышления надо иметь, чтобы пресс-конференцию президента воспринимать как способ решения своих "шкурняков"? Это в 2020 году".