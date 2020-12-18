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Раскрыты подробности самых тупых, смелых и мемных вопросов президенту

Раскрыты подробности самых тупых, смелых и мемных вопросов президенту (15 фото + 3 видео)

Автор:
18 декабря 2020 22:33
Сообщество : Политика
Метки: Караулов   Разин   Рязань   Шнуров   кадыров   политика   пресс-конференция   путин   
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Кто и зачем задавал вопросы, зачем Шнуру дали слово, как рязанский вице-губернатор хайпится при помощи Путина, как журналист из Исландии связан с Россией и кое-что ещё.

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Метки: Караулов   Разин   Рязань   Шнуров   кадыров   политика   пресс-конференция   путин   
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12k
Алексей 5 минут назад
Раскрыты подробности самых тупых, смелых и мемных вопросов президенту
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36k
Вепс 9 минут назад
Смешно когда в пример приводят мнение Разина. Он же сам с кучей скелетов в шкафу, так зачем вообще лезет? Шнуров тоже поехал куда-то не в ту сторону. Музыканты, шоумены и т.д. Положение Зеленского им всем покоя что-ли не дает? У нас в стране один клоун уже был у власти, сомневаюсь что в ближайшее будущее допустят еще одного. Если Разин или Шнур хотят играть в политику пусть валят в Украину, там им сто пудово выдадут мандаты =)
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7k
ГородДомов 9 минут назад
Шнур конечно облажался как детё не разумное .
Хотя я его уважаю .. но в данный момент он лоханулся .
Бывает .
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