"Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от Яжемамы

Тревожные родители - это норма. Тревожные и агрессивные - повод для беспокойства. Врачи "Скорой помощи" приехали к ребенку с температурой 38,8 и оказались в эпицентре скандала.
Яжематери, которым все должны, - настоящая проблема современного общества. Именно такие дамы устраивают скандалы в медицинских и учебных заведениях, требуя к себе особенного отношения.
В соцсетях набирает популярность видео, в котором молодая женщина на повышенных понах начинает разговаривать с врачами "Скорой помощи", требуя от них невозможного и отчитывая за мнимые грехи: без бахил приехали, инструментов для взятия крови с собой нет (а должны быть, если это манипуляция выполняется в процедурном кабинете?). Удивляет выдержка эскулапов и их терпение, с которым врачи общаются с неадекватной мамашей, которая поедет в клинику, лишь только если это будет больница через дорогу. Финальная фраза "Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!", наверное, должна была окончательно застыдить медиков, но лишь добавила штрихов к портрету скандалистки.
Снимая видео, семейная пара хотела получить сочувствие в соцсетях, но эффект оказался обратным - интернет-пользователи встали за защиту врачей.
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1) Бабы или я же матери они такие, самого жена иногда бесит, но правда такие случаи крайне редки, спасает талант тотального игнора.
2) Вызывал врача на дом всего 1 раз в жизни, ходил какой-то грипп, более страшный, но менее распиаренный чем ковид, позвонил помню в районную больницу, за 15 минут до закрытия (ну то есть мне диспетчер сказала типа что на 15 мин позже и ждали бы завтра), у меня нет ничего кроме паспорта, ну не болею практически и не делал ни полисов и никуда на учёт не вставал. Тем не менее диспетчер очень резко «принято, ожидайте» и как бы бросает трубку. Я типа подумал, ну хер знает может приедут может и нет, в России живу Чё! И блин через 20 минут слышу звонок в дверь, я ну реально подумал, кто там припёрся и ломится?!, но к огромнейшему удивлению там стоит врач и далее весь процесс на 10 из 10, бахилы все дела как бы… С тех пор я знаю, это либо дело случая, либо люди психи несущую всякую хрень.
3) А вообще, на мой взгляд плохо женщина к ребёнку относится и к своим родительским обязанностям. Зачем 2 недели дома сидеть?! У меня ребёнок всегда на свежем воздухе при случае, гуляет стабильно, днём спит под открытым окном. Она не в курсе что до 12 лет у людей активно развивается иммунитет ко всему, люди, вырастающие «в грязи» более здоровые, не стоит никоем образом ограждать ребёнка от контакта с инфекциями и внешним миром. Зачем она кричит при ребёнке не по делу, все спокойно должны обсуждать проблему, вместо этого спокойный ребёнок сидит и видит мать истеричку, кричащую что ты умираешь и сдохнешь, это плохо, другое дело выпороть за что-то…
Жалко ребёнка в этой неадекватной семье.
А папаша вообще угар - бухой в зюзю, Собянина ещё чё-то вспомнил.
Хорошо, что про Путина не упомянул. :)
вызывать врачей надо в крайних случаях, а не для того чтоб повыё.бываться. пока эта мразота х.уйнёй страдает где-то кто-то может уже остывает не дождавшись помощи
Неотложка - это не посещение участкового врача ( наша педиатр даже со своими бахилами приходила), тут чуточку все быстрее и заставлять снимать обувь - жлобство.
Да и чего сложного пройтись тряпкой после их посещения, не всю же квартиру затоптали.
Бабка утром в автобусе:
- Ну куда же все едуть?
- Я-тоть ладно, к сыну еду.
- А люди-то кудось едуть?
вместо того чтобы с ребёнком и бежать в больницу .. спасать лечить ... этот недопапаша,снимает видео ... а эта его курица провокатор истеричка
ходют и ходют целыми днями топчут и топчут....