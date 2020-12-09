"Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от Яжемамы

В соцсетях набирает популярность видео, в котором молодая женщина на повышенных понах начинает разговаривать с врачами "Скорой помощи", требуя от них невозможного и отчитывая за мнимые грехи: без бахил приехали, инструментов для взятия крови с собой нет (а должны быть, если это манипуляция выполняется в процедурном кабинете?). Удивляет выдержка эскулапов и их терпение, с которым врачи общаются с неадекватной мамашей, которая поедет в клинику, лишь только если это будет больница через дорогу. Финальная фраза "Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!", наверное, должна была окончательно застыдить медиков, но лишь добавила штрихов к портрету скандалистки.