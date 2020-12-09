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"Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от Яжемамы

"Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от Яжемамы (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 09:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   врачи   медицина   скандал   скандалистка   скорая помощь   яжемать   
3047
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Тревожные родители - это норма. Тревожные и агрессивные - повод для беспокойства. Врачи "Скорой помощи" приехали к ребенку с температурой 38,8 и оказались в эпицентре скандала.

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Метки: видео   врачи   медицина   скандал   скандалистка   скорая помощь   яжемать   
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3k
ddd Час назад
Очередная "звезда" ютуба. В такой ситуации жаль детей и врачей. Тупых родителей нисколько.
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796
nightdozorer Полминуты назад
Спасибо тебе врач скорой помощи!
1) Бабы или я же матери они такие, самого жена иногда бесит, но правда такие случаи крайне редки, спасает талант тотального игнора.
2) Вызывал врача на дом всего 1 раз в жизни, ходил какой-то грипп, более страшный, но менее распиаренный чем ковид, позвонил помню в районную больницу, за 15 минут до закрытия (ну то есть мне диспетчер сказала типа что на 15 мин позже и ждали бы завтра), у меня нет ничего кроме паспорта, ну не болею практически и не делал ни полисов и никуда на учёт не вставал. Тем не менее диспетчер очень резко «принято, ожидайте» и как бы бросает трубку. Я типа подумал, ну хер знает может приедут может и нет, в России живу Чё! И блин через 20 минут слышу звонок в дверь, я ну реально подумал, кто там припёрся и ломится?!, но к огромнейшему удивлению там стоит врач и далее весь процесс на 10 из 10, бахилы все дела как бы… С тех пор я знаю, это либо дело случая, либо люди психи несущую всякую хрень.
3) А вообще, на мой взгляд плохо женщина к ребёнку относится и к своим родительским обязанностям. Зачем 2 недели дома сидеть?! У меня ребёнок всегда на свежем воздухе при случае, гуляет стабильно, днём спит под открытым окном. Она не в курсе что до 12 лет у людей активно развивается иммунитет ко всему, люди, вырастающие «в грязи» более здоровые, не стоит никоем образом ограждать ребёнка от контакта с инфекциями и внешним миром. Зачем она кричит при ребёнке не по делу, все спокойно должны обсуждать проблему, вместо этого спокойный ребёнок сидит и видит мать истеричку, кричащую что ты умираешь и сдохнешь, это плохо, другое дело выпороть за что-то…
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10k
Денис 52 секунды назад
Врачу надо орден "Спокойствия" первой степени дать.
Жалко ребёнка в этой неадекватной семье.
А папаша вообще угар - бухой в зюзю, Собянина ещё чё-то вспомнил.
Хорошо, что про Путина не упомянул. :)
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12k
Объект реальности 6 минут назад
свечи не давать надо, а вставлять .
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5k
uutb 23 минуты назад
Так, они бухие в хлам! Причем оба! Я, на месте врачей в соответсвующую службу сообщил, может прочистили им мозги
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12k
Minos 24 минуты назад
Семейство имбицилов, конечно - что мамаша, что оператор. МАсква головного мозга. Но вот почему врач без маски? И почему он сказал, что врачи скорой маски маски надевать не должны? Или они под Спутником? Хрень какая-то...
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8k
Мафусаил Полчаса назад
Мда... Мамаша не в адеквате.
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479
VSh Полчаса назад
Что за имбицил оператор,не может договорить фразу? эбм,акх, ну как же бупх. Милый не груби.
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20k
Батончик с маком 37 минут назад
полгода назад вызывал скорую. даже мысли не было насчёт обуви. спасибо им большое за то, что не дали сдохнуть от внутреннего кровотечения.
вызывать врачей надо в крайних случаях, а не для того чтоб повыё.бываться. пока эта мразота х.уйнёй страдает где-то кто-то может уже остывает не дождавшись помощи
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18k
Nik 40 минут назад
Врач просто красавец, 45 лет стажа не прошли даром. 37,5 температура для ребенка после 38 - нормально. Температура спадает, значит ничего страшного (ИМХО - хотя я и не врач, но дети есть)
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7k
xexeylhf 42 минуты назад
В чем проблема? Если радеешь за стерильность, предложи медикам(сантехникам) бахилы. Я постоянно так делаю. Ни разу не отказались.
Неотложка - это не посещение участкового врача ( наша педиатр даже со своими бахилами приходила), тут чуточку все быстрее и заставлять снимать обувь - жлобство.
Да и чего сложного пройтись тряпкой после их посещения, не всю же квартиру затоптали.
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5k
Сергей 45 минут назад
Странно, бешеных животных усыпляют, а вот таких бешеных б"@дей почему то нет. И кого эта парочка воспитает?
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18k
сёмик патрик 46 минут назад
"Яжемать" и "Ябывдул", снимавший и обнародовавший это видео, даже не понимают что сами по полной об...рались и здесь дело не только в бухлишке-в башке пустота...
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7k
Волк русский - Президент США 49 минут назад
В офф (полуофф)

Бабка утром в автобусе:
- Ну куда же все едуть?
- Я-тоть ладно, к сыну еду.
- А люди-то кудось едуть?
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29k
Alex 49 минут назад
Тупая овца. Температуру вообще не рекомендуется сбивать, если только не очень уж высокая. Это защитная реакция организма.
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26k
Ozonx Ozonx 50 минут назад
Нелюблю, когда мамаша орет при ребенке
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7k
ГородДомов 52 минуты назад
что за муж.. чинка у этой истерички ..
вместо того чтобы с ребёнком и бежать в больницу .. спасать лечить ... этот недопапаша,снимает видео ... а эта его курица провокатор истеричка
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3k
Shtoppi 53 минуты назад
Ну если натоптали, то в следующий раз не вызывай неотложку, сразу звони за труповозкой.
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5k
Дмитрий 53 минуты назад
Мы скорую вызывали к малому, ночь - температура. Приехала бригада, спокойно попросили завернуть ковры. Мы завернули и они пошли в обуви. Ничего страшного не произошло, тряпкой три взмаха и чисто а врачей может кто уже другой ждет.
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996
BEZUMNAYA LO Час назад
Вот пока такие идиотки не будут получать реальное наказание за хамство( в идеале конечно ссаной тряпкой по хлебалу), ну хоть какое- нибудь, их будет становиться всё больше и больше.
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14
bylbatarasich Час назад
было в каком то старом советском фильме
ходют и ходют целыми днями топчут и топчут....
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