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"Обманывают!": японец 200 раз подряд проиграл автомату-хватайке, разозлился и вызвал полицейских

"Обманывают!": японец 200 раз подряд проиграл автомату-хватайке, разозлился и вызвал полицейских (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 13:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: автомат   видео   игра на автомате   история   полиция   приз   япония   
2491
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Всем известно, как сложно вытащить приз из автоматов с щупами. Но японец был не готов признать поражение и после очередной неудачи просто позвонил в полицию. Самое интересное началось после...

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Метки: автомат   видео   игра на автомате   история   полиция   приз   япония   
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18  комментариев
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239
Nane First NameLast 2 часа назад
Настойчивый чувак. Видать на принцип пошел. Заставил сотрудника 300 попыток сделать
И полиция у них здорового человека.
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32k
Андрей Бертон 4 минуты назад
Знал человека, который настраивать игровые автоматы, рулетку. Уже точно не помню, но по правилам, автомат должен был отдавать около 25%. А на деле, хозяева просили уменьшвть процент.
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31k
Игорь 14 минут назад
У меня с советской хватайкой счёт 6:2. Из 6-ти попыток 2 приза.
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1k
Фрэнд Полчаса назад
Мне одному кажется, что титры у них как-то мелковаты ?
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8k
Нихуахуа 42 минуты назад
"и чаще всего остаются в проигрыше."
А изредка бывает по другому? Ни разу не видел победителя.
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2
wr2x2 46 минут назад
процент выигрыша у многих автоматов программируется. Надо просто ввести закон, определяющий точно эту вероятность, например, 1:2
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2k
leto2016 wr2x2 43 минуты назад
Да уже проходили. Стандартизированные автоматы, пятое-десятое. Мошенники есть мошенники. Но вот исполнение закона и контроль, это уже интересный вопрос.
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19k
Батончик с маком Час назад
а если ему откажут 200 девок?
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8k
Нихуахуа Батончик с маком 37 минут назад
Менты вызовут хозяина девок. И если они и ему откажут 300 раз, ему грозит крупный штраф, и ему придётся их передвинуть.
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4k
Александр Час назад
Ну, японский я уже знаю...
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3k
panama 2 часа назад
Мы такие аппараты раньше просто наклоняли в сторону лузы когда игрушку цепляешь. Потом их начали прикручивать к полу(
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110
СзадиPioneerka 2 часа назад
Не надо мне объяснять 20 раз, я понимаю с 19..
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
как настоящий японяц он должен был сделать харакири.
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717
Василий Кортнев Андрей Дядя Час назад
харакири (сеппуку) делали не все японцы, а только самураи, да и то, только по приказу своего даймё.

и то, не всегда слушали приказа
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8k
Нихуахуа Василий Кортнев 36 минут назад
Ну накрайняк палец отхерачить.
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564
Никита 2 часа назад
Напомнило:"А чё, так можно было что ли?"
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3k
yahaomsk Никита 2 часа назад
"Обманывают!": японец 200 раз подряд проиграл автомату-хватайке, разозлился и вызвал полицейских
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