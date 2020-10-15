"Обманывают!": японец 200 раз подряд проиграл автомату-хватайке, разозлился и вызвал полицейских

На следующий день, после того как видео и сообщение об этом инциденте появились в сети, компания Sega, представившая игровой автомат, разразилась пресс-релизом, в котором напомнила всем игроманам, что общение с автоматом - всего лишь игра на удачу и ловкость, и она не всегда заканчивается выигрышем.



Между тем, в Японии игрок, если подозревает игровой зал в махинации, вполне может вызвать полицию. При доказательстве неправильной настройки автомата владелец места, где он установлен, будет оштрафован на весьма кругленькую сумму.