"Обманывают!": японец 200 раз подряд проиграл автомату-хватайке, разозлился и вызвал полицейских

Всем известно, как сложно вытащить приз из автоматов с щупами. Но японец был не готов признать поражение и после очередной неудачи просто позвонил в полицию. Самое интересное началось после...
От игровых автоматов, в которых за денежку можно поднять приз, невозможно увести малышей. Впрочем, зачастую и взрослые тоже пытаются поймать удачу за хвост и чаще всего остаются в проигрыше.
Японец двести раз кряду пытался достать из автомата приз, но не преуспел и обратился в полицию. Стражи порядка, прибыв на место, пригласили сотрудника игрового зала, чтобы тот испытал удачу. Когда работник сделал около 300 безуспешных попыток, он понял, что что-то тут не так и сдался.
Под натиском правоохранителей ему пришлось передвигуть приз в автомате в более доступное место. В ходе эксперимента и сам он, и посетитель смогли победить "хватайку".
На следующий день, после того как видео и сообщение об этом инциденте появились в сети, компания Sega, представившая игровой автомат, разразилась пресс-релизом, в котором напомнила всем игроманам, что общение с автоматом - всего лишь игра на удачу и ловкость, и она не всегда заканчивается выигрышем.
Между тем, в Японии игрок, если подозревает игровой зал в махинации, вполне может вызвать полицию. При доказательстве неправильной настройки автомата владелец места, где он установлен, будет оштрафован на весьма кругленькую сумму.
Между тем, в Японии игрок, если подозревает игровой зал в махинации, вполне может вызвать полицию. При доказательстве неправильной настройки автомата владелец места, где он установлен, будет оштрафован на весьма кругленькую сумму.
Отдали ли парню деньги за безуспешные 200 попыток, которые он сделал, прежде чем смог выграть приз, не сообщается, а интернет-пользователи были на стороне потерпевшего, заявив, что ни один производитель автоматов не настроен потакать игрокам. И в любом случае, владельцы зала будут в выигрыше.
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А изредка бывает по другому? Ни разу не видел победителя.
и то, не всегда слушали приказа