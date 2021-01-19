"Ради фоточки для Instagram?": девушки, которые в 2021 году окунулись в прорубь

Несмотря на пандемию, многочисленные запреты и рекомендации, героини данного поста прошли этот ежегодный обряд - омовение в проруби. Как считаете, похожи ли они на верующих, либо все ради очередного хайпа в интернете?
1. Чтобы лучше передать атмосферу, пост начнем с видео
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Чувства верующих? Это проблемы верующих.