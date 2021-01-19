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"Ради фоточки для Instagram?": девушки, которые в 2021 году окунулись в прорубь

"Ради фоточки для Instagram?": девушки, которые в 2021 году окунулись в прорубь (18 фото)

Автор:
19 января 2021 07:14
Метки: Россия   девушки   запрет   крещение   лед   пандемия   прорубь   холод   
973
18
Несмотря на пандемию, многочисленные запреты и рекомендации, героини данного поста прошли этот ежегодный обряд - омовение в проруби. Как считаете, похожи ли они на верующих, либо все ради очередного хайпа в интернете?
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Метки: Россия   девушки   запрет   крещение   лед   пандемия   прорубь   холод   
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21k
Ваня Полчаса назад
ну, есть ради фоточки, а есть ради омовения...
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1k
Kozlodoev 3 минуты назад
А есть видео, где тема сисек раскрыта? Друг спрашивает.
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38k
doker 23 минуты назад
Нормальные девчули. Моих чувств не оскорбили. Чувств церковников, видно, тоже - это же бесплатная реклама услуг.

Чувства верующих? Это проблемы верующих.
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Преподобный Стасян

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