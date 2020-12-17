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«Ничего не знаем про Аполлоны.» Это официальный ответ МО РФ

«Ничего не знаем про Аполлоны.» Это официальный ответ МО РФ (6 фото)

Автор:
17 декабря 2020 12:10
Метки: Юрий Соломонов   аполлон   запрос   роскосмос   
1462
6
Недавно был получен официальный ответ «Роскосмоса» по запросу Юрия Соломонова о том, что «Роскосмос» не располагает информацией о слежении за Аполлонами. Теперь настал черёд официально признаться в этом Министерству обороны Российский Федерации.
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Метки: Юрий Соломонов   аполлон   запрос   роскосмос   
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12k
Иван 3 часа назад
Грузчик дядя Вася ничего не знает о выращивание пшеницы. Вот суть ответа. Никаких подтверждений или опровержений ответ МО РФ не содержит. От себя: Подозреваю, что и не будет содержать ввиду секретности таких данных, поскольку их раскрытие может скомпрометировать источник информации и способы её получения. Но, в данной части, это уже только моё мнение.
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4k
просто Дмитрий 47 минут назад
Были ли американцы на Луне, Не были ли американцы на Луне....
Были ли американцы на Луне, Не были ли американцы на Луне....
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4k
Афанасий 51 минуту назад
если "Аполлоны" вообще не летали, то сразу ставится под сомнение совместный с амерами полёт "Союз-Аполлон" 1975 года! -- Неудивительно, что Алексей Леонов, "участник" этого "полёта" , так верещал по ТВ что амеры на Луну таки летали и они(Леонов лично!) за ними СЛЕДИЛИ! Такие вот они следильщики... члены правления АМЕРИКАНСКОГО БАНКА в России...
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10k
Максим Час назад
ща мамкины канспирологи расскажут были или не были на луне
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3k
aleksander 2 часа назад
Т.е. если сделать запрос американцам, попросить данные о слежении за советскими космическими запусками, получить такой же (никакой) ответ, то можно сделать вывод что Гагарин не летал в космос
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16k
_Tango_ aleksander Час назад
Естественно. Люди просто не понимают, что такое гостайна. Это как спросить у ФСБ, "а нет ли у вас записей разговоров с мобильного телефона госпожи Меркель?" - если признать что есть - то это означает засветить сам факт сбора таких данных, инициировать расследование и с огромной вероятностью лишиться источника получения таких данных.
Поэтому все ответы по Апполонам будут стандартными - "ничего нет". Картинку по американскому ТВ смотрели и все. Верим на слово. И глазки такие честные-честные..
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4k
Roman _Tango_ Час назад
Какая гостайна? Сидит ленивый чинуша, разбирает идиотские обращения и тискает типовые отписки.
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16k
_Tango_ Roman Час назад
Как наличие чинуши, противоречит гостайне? Одно другому не мешает. Да и ответ писал завархивом, который и отвечает за хранение документов.
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61k
Максим 2 часа назад
Это давно известный факт. в СССР не вели слежение за полетами на луну.. даже при посадке все сектора перекрывались наглухо ВМФ США. Сведения СССР получал как и все из официальных источников США.
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4k
Афанасий Максим 47 минут назад
что характерно, Алексей Леонов(космонавт и член правления американского банка в России) утверждал по телеящику что они СЛЕДИЛИ за полётом амеров на Луну и слушали их переговоры...
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9k
Bill Афанасий 12 минут назад
Следить по телеящику и наводить телескопы - немножко разные вещи.
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Не факт, что не обладают информацией.
Такое ощущение, что этого Соломонова Ю.В. просто послали, вежливо изложив фразу "Не твое собачье дело".
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64k
Вит Вит 2 часа назад
Сейчас в новостях смотрел,пиндосы просят у китайцев немного лунного грунта,который их станция доставила....
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4k
Афанасий Вит Вит 44 минуты назад
отсыпят! Он же по американским же рецептам создания "лунного грунта" и изготовлен! -- Откуда такая уверенность, что китайцы честней американцев? И кто за ними сейчас следит(летают ли они реально или так же фильмы снимают)?
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41k
zloykoyot 2 часа назад
Для меня например очевидно. Космонавтов после суток на орбите выносят на руках. Американе после приземления с Луны козликами скакали. Вот и весь вопрос и все сомнения.
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407
Максим 2 часа назад
«Ничего не знаем про Аполлоны.» Это официальный ответ МО РФ
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114
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Возникает закономерный вопрос, если СССР за Аполлонами не следил и ничего не видел, то на каком основании он считался ведущей космической державой?

И как он тогда следил за Гагариным, луноходами и венерианскими станциями? Можем ли мы на этом основании сделать вывод, что этого всего тоже не было?
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114
☣️Месть печенегов☣️ Горожанин 2 часа назад
США за этим зорко следили.

А в СССР лошки по вашему сидели, которые американсов отследить не могли?
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3k
Горожанин ☣️Месть печенегов☣️ 52 минуты назад
К чему циклиться? Можно соглашаться или нет, но в статье данная логика объяснена.
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114
☣️Месть печенегов☣️ Горожанин 50 минут назад
Чувака вежливо послали. Вот и вся логика.

Ты хочешь сказать, что реально веришь в то, что СССР не имел возможности следить за американскими программами в космосе?

Да достаточно было луноходы посадить рядом с апполоном и все.
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3k
Горожанин ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Твое: "А в СССР лошки по вашему сидели, которые американсов отследить не могли?"

Мой ответ на вопрос: "К чему циклиться? Можно соглашаться или нет, но в статье данная логика объяснена".

То есть, в статье говорится, что в СССР все видели, но промолчали по политическим мотивам - ради разрядки.

Теперь же ты снова начинаешь. Поэтому разговор, считаю, продолжать бессмысленно.
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114
☣️Месть печенегов☣️ Горожанин 24 минуты назад
То есть, в статье говорится, что в СССР все видели,

Да? И что же они видели? Я что-то упустил
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37k
Александр 2 часа назад
Почему мы можем повторить все космические достижения какие совершили, а американцы не могут? 6 раз на Луну людей запускали а потом вдруг разучились ?
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114
☣️Месть печенегов☣️ Александр 2 часа назад
Почему мы можем повторить все космические достижения какие совершили

Какие? Российские луноходы бороздят море спокойствия, или марсоходы с флагом РФ ползают по красной планете, или на Венере базу уже построили? Или хотя бы буран второй раз слетал?
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41k
zloykoyot ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Вот смотри. Да, луноходы не бороздят. И марсоходы тоже. Нет причин не восхищаться американами по поводу Марса. Они весьма успешны в этом. И Буран второй раз не летал. Ты прав. Заметил, что я к твоим адекватным комментам нормально отношусь? Но. Никто из наших не признавал что технологии и документацию просрали. Весь вопрос в финансировании, которое не знаю как распределяется. А американе признали, что оригиналы записей с Луны проипали. И чертежи проипали. Вот как так? Они же должны были в сейфах храниться. Ну по крайней мере у нас так было и есть. Это же либо полное рас3,14здяйство, либо можно окунуться в теорию заговора. Разве не так?
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114
☣️Месть печенегов☣️ zloykoyot Час назад
Никто из наших не признавал что технологии и документацию просрали

Просто у нас нет гласности и общественного надзора. Думаю, если копнуть, то, думаю, очень по закрытым проектам потеряно и уничтожено.

Ты просто представь объёмы бумажной документации, чертежей и прочего. Я уже не говорю об технологиях и оборудовании, которое более не используется и устарело.

Да и никто в наше время не будет использовать технологию полу вековой давности. Это очень сложно, дорого и ненадежно
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114
☣️Месть печенегов☣️ zloykoyot 59 минут назад
Они же должны были в сейфах храниться

ты представляешь размер такого сейфа? Это же авиационный ангар. И не один
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2k
Гончаров Николай ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Ну не ангар, но здание ведомственного архива это будет где-нибудь в окрестностях МСК. У нас очень прокачана технология хранения всякого разного, единственная польза от бюрократии.
Буран попробовали, но оказалось очень дорого. Дешевле Союзы гонять. И развивать Союзы.
Вот недавно была новость что очередной Союз МС-17 за 3 часа поднял космонавтов на МКС. За 3 часа! Предыдущий рекорд был в 2017 м, ~ 6 часов. SpaceX'овский Dragon полз туда 27,5 часов. Ну ладно, первый пилотируемый полет, все делали супер-медленно-осторожно. Может потом научатся.
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
а что изменится от того что мы узнаем правду , летали они или не летали ? ... в принципе как-то пофиг ...
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16k
иванов дмитрий 3 часа назад
Какие данные есть у министерства обороны о слонах и черепахе ? Отсутствие данных подтвердит что вопрос совершенно не исследован!!!
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27
Дон Де-Пупре 3 часа назад
"Как послать на х@р просителя, чтобы он ещё и обрадовался". Методическое руководство от Роскосмоса)))
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8k
Иван Акимов 3 часа назад
Пиндосия за признание своей лжи правдой расплатилась КАМАЗом и другими дорогими плюшками.
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2k
Том Сойер Иван Акимов 3 часа назад
А подробнее про КАМАЗ?
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2k
Hallo FreeSpace Иван Акимов 3 часа назад
да , расскажи про КАМАЗ
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8k
Иван Акимов Том Сойер 2 часа назад
А дело в том что КАМАЗ был построен как раз после Аполлонской Епопеи. И оборудование было пиндосским.А в то время однако действовало эмбарго. А теперь думайте.
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41k
zloykoyot Иван Акимов 2 часа назад
В оснащении КамАЗа приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы (СЭВ и Западной Европы), США, Канады, и Японии. Так что только про пиндосию смешно говорить. Те же корабли для СССР строили и в Финляндии и в Германии. Ничего страшного в этом не вижу. Рынок есть рынок. Деревообрабатывающие станки на ту же Сходню поставляла баварская Homag AG, это я точно знаю. А американе в обход эмбарго всегда покупали у нас титан, не смотря ни на какую холодную войну. А с Луной на самом деле большой вопрос. Видимо кому-то это надо было. Хотя-бы для того чтобы наши КБ подстегнуть.
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407
Максим Том Сойер 2 часа назад
Ну Вы даёте! Связи не видите? Смотрите, середина июля 69 года - "полёт" американцев на Луну. Середина августа того же года - Указ о строительстве завода!
Хотите сказать связи нет?! Так то! Шах и мат, аметисты, шах и мат! (сарказм, если чё)
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