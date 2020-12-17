«Ничего не знаем про Аполлоны.» Это официальный ответ МО РФ

Никто в СССР ни за какими Аполлонами не следил. И поэтому ничего не мог видеть.



И вот теперь «Роскосмос» и Министерство обороны Российской Федерации это официально подтвердили.



То же самое касается таинственной американской орбитальной станции «Скайлэб». Наблюдение за ней не велось, объективных данных о том, что она реально существовала в СССР получено не было.



Возникает закономерный вопрос, если СССР за Аполлонами не следил и ничего не видел, то на каком основании он признал реальность полётов американцев на Луну, а точнее, не стал возражать и требовать доказательств? Отвечаю: если нет объективных независимых доказательств, то такое признание и невозражение может основываться только на политических мотивах. А они были весьма существенными тогда: разрядка политической напряжённости, снижение темпа изнуряющей экономику СССР гонки вооружений, торговля и тп. Это было куда важнее первенства на Луне в те годы. Тем более мнимого первенства.