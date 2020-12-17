«Ничего не знаем про Аполлоны.» Это официальный ответ МО РФ

Недавно был получен официальный ответ «Роскосмоса» по запросу Юрия Соломонова о том, что «Роскосмос» не располагает информацией о слежении за Аполлонами. Теперь настал черёд официально признаться в этом Министерству обороны Российский Федерации.
Напоминаю, что запрос в МО РФ был сделан по рекомендации «Роскосмоса».
Текст обращения:
«Добрый день.
Роскосмос отправил меня с этой тематикой к Вам. Прилагаю их письмо.
1. Проводили ли в СССР какие-либо наблюдения КА " Аполлон" на советских радио- и оптических телескопах? Если проводились, можно ли уточнить что это был за инструмент и где можно найти материалы работ. Или кто из сотрудников, в том числе и бывших, проводил такие наблюдения.
2. Проводились ли какие-либо наблюдения орбитальной станции "Скайлэб" в СССР? На оптических и радиотелескопах? Если проводились, можно ли получить архивные фотографии или узнать место хранения и архива.
С уважением, Юрий Соломонов»
Скан обращения через сайт МО РФ.
Текст обращения:
«Добрый день.
Роскосмос отправил меня с этой тематикой к Вам. Прилагаю их письмо.
1. Проводили ли в СССР какие-либо наблюдения КА " Аполлон" на советских радио- и оптических телескопах? Если проводились, можно ли уточнить что это был за инструмент и где можно найти материалы работ. Или кто из сотрудников, в том числе и бывших, проводил такие наблюдения.
2. Проводились ли какие-либо наблюдения орбитальной станции "Скайлэб" в СССР? На оптических и радиотелескопах? Если проводились, можно ли получить архивные фотографии или узнать место хранения и архива.
С уважением, Юрий Соломонов»
Скан обращения через сайт МО РФ.
×
Никто в СССР ни за какими Аполлонами не следил. И поэтому ничего не мог видеть.
И вот теперь «Роскосмос» и Министерство обороны Российской Федерации это официально подтвердили.
То же самое касается таинственной американской орбитальной станции «Скайлэб». Наблюдение за ней не велось, объективных данных о том, что она реально существовала в СССР получено не было.
Возникает закономерный вопрос, если СССР за Аполлонами не следил и ничего не видел, то на каком основании он признал реальность полётов американцев на Луну, а точнее, не стал возражать и требовать доказательств? Отвечаю: если нет объективных независимых доказательств, то такое признание и невозражение может основываться только на политических мотивах. А они были весьма существенными тогда: разрядка политической напряжённости, снижение темпа изнуряющей экономику СССР гонки вооружений, торговля и тп. Это было куда важнее первенства на Луне в те годы. Тем более мнимого первенства.
И вот теперь «Роскосмос» и Министерство обороны Российской Федерации это официально подтвердили.
То же самое касается таинственной американской орбитальной станции «Скайлэб». Наблюдение за ней не велось, объективных данных о том, что она реально существовала в СССР получено не было.
Возникает закономерный вопрос, если СССР за Аполлонами не следил и ничего не видел, то на каком основании он признал реальность полётов американцев на Луну, а точнее, не стал возражать и требовать доказательств? Отвечаю: если нет объективных независимых доказательств, то такое признание и невозражение может основываться только на политических мотивах. А они были весьма существенными тогда: разрядка политической напряжённости, снижение темпа изнуряющей экономику СССР гонки вооружений, торговля и тп. Это было куда важнее первенства на Луне в те годы. Тем более мнимого первенства.
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Метки: Юрий Соломонов аполлон запрос роскосмос
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Поэтому все ответы по Апполонам будут стандартными - "ничего нет". Картинку по американскому ТВ смотрели и все. Верим на слово. И глазки такие честные-честные..
Такое ощущение, что этого Соломонова Ю.В. просто послали, вежливо изложив фразу "Не твое собачье дело".
И как он тогда следил за Гагариным, луноходами и венерианскими станциями? Можем ли мы на этом основании сделать вывод, что этого всего тоже не было?
А в СССР лошки по вашему сидели, которые американсов отследить не могли?
Ты хочешь сказать, что реально веришь в то, что СССР не имел возможности следить за американскими программами в космосе?
Да достаточно было луноходы посадить рядом с апполоном и все.
Мой ответ на вопрос: "К чему циклиться? Можно соглашаться или нет, но в статье данная логика объяснена".
То есть, в статье говорится, что в СССР все видели, но промолчали по политическим мотивам - ради разрядки.
Теперь же ты снова начинаешь. Поэтому разговор, считаю, продолжать бессмысленно.
Да? И что же они видели? Я что-то упустил
Какие? Российские луноходы бороздят море спокойствия, или марсоходы с флагом РФ ползают по красной планете, или на Венере базу уже построили? Или хотя бы буран второй раз слетал?
Просто у нас нет гласности и общественного надзора. Думаю, если копнуть, то, думаю, очень по закрытым проектам потеряно и уничтожено.
Ты просто представь объёмы бумажной документации, чертежей и прочего. Я уже не говорю об технологиях и оборудовании, которое более не используется и устарело.
Да и никто в наше время не будет использовать технологию полу вековой давности. Это очень сложно, дорого и ненадежно
ты представляешь размер такого сейфа? Это же авиационный ангар. И не один
Буран попробовали, но оказалось очень дорого. Дешевле Союзы гонять. И развивать Союзы.
Вот недавно была новость что очередной Союз МС-17 за 3 часа поднял космонавтов на МКС. За 3 часа! Предыдущий рекорд был в 2017 м, ~ 6 часов. SpaceX'овский Dragon полз туда 27,5 часов. Ну ладно, первый пилотируемый полет, все делали супер-медленно-осторожно. Может потом научатся.
Хотите сказать связи нет?! Так то! Шах и мат, аметисты, шах и мат! (сарказм, если чё)