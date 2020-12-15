Российские космонавты - чемпионы по обходу запрета на алкоголь в космосе

Официально употребление алкоголя на Международной космической станции (МКС) запрещено, потому что его основной ингредиент, этанол, является летучим соединением, которое может повредить хрупкое оборудование станции. Запрещены даже продукты, которые могут содержать алкоголь, такие как жидкость для полоскания рта, дезинфицирующее средство для рук и духи.



Однако космос не всегда был местом, где введен "сухой закон".



"Во время длительных космических полетов, особенно в начале космической эры, спиртные напитки входили в рацион космонавтов", - рассказал "Интерфаксу" бывший космонавт Александр Лазуткин. По его словам, врачи рекомендовали коньяк для стимуляции иммунной системы космонавтов и поддержания их организмов в тонусе.



Но в конце концов Роскосмос запретил употребление алкоголя, и экипажам пришлось проявить творческий подход и включить смекалку.



Космонавт Игорь Волк рассказал, что он и другие специально худели прямо перед посадкой на "Салют-7", предшественник "Мира", чтобы беспрепятственно пронести алкоголь в потайных мешочках в своих скафандрах.



"За неделю до запуска мы ничего не ели, кроме хлеба и чая, и теряли до 2 кг веса, - сказал он. - Алкоголь мы налили в маленькие целлофановые пакеты, а их спрятали в скафандрах". Также он рассказал, как однажды сам выдолбил углубление в книге и спрятал в нем бутылку коньяка. Книга была толстая и в ней можно было спрятать полтора литра. "Самое главное, что в таком тайнике жидкость не булькает", - сказал Игорь Волк.