Российские космонавты - чемпионы по обходу запрета на алкоголь в космосе

Космонавтам запрещено проносить с собой и употреблять алкоголь, но это не мешает проверяющим регулярно находить тайники с выпивкой на борту российских космических станций. "Контрабандисты" используют различные ухищрения вроде книг-тайников, контейнеров с не вызывающей подозрений маркировкой и т. п. Или садятся на диету, чтобы иметь возможность спрятать коньяк в своем скафандре, не вызвав подозрений при взвешивании.
Коньячная вечеринка на борту станции "Мир", 1997 год
Ну а уж если затея удалась, то почему бы не устроить на борту станции "Мир" коньячную вечеринку. Можно и коллег пригласить - астронавтов НАСА. Они заодно и фотографию сделают, и поделятся ею со всем миром.
Российские космонавты признались, что контрабандой проносили бутылки с коньяком в своих скафандрах, в бутылках с преднамеренно неправильной маркировкой и даже в книгах-тайниках. Был случай, когда космонавт спрятал бутылку в браслете прибора для измерения артериального давления. Некоторые срочно садились на экстремальную диету перед стартом, чтобы спрятать бутылку в скафандр, не превышая требований по весу.
Российские космонавты признались, что контрабандой проносили бутылки с коньяком в своих скафандрах, в бутылках с преднамеренно неправильной маркировкой и даже в книгах-тайниках. Был случай, когда космонавт спрятал бутылку в браслете прибора для измерения артериального давления. Некоторые срочно садились на экстремальную диету перед стартом, чтобы спрятать бутылку в скафандр, не превышая требований по весу.
Официально употребление алкоголя на Международной космической станции (МКС) запрещено, потому что его основной ингредиент, этанол, является летучим соединением, которое может повредить хрупкое оборудование станции. Запрещены даже продукты, которые могут содержать алкоголь, такие как жидкость для полоскания рта, дезинфицирующее средство для рук и духи.
Однако космос не всегда был местом, где введен "сухой закон".
"Во время длительных космических полетов, особенно в начале космической эры, спиртные напитки входили в рацион космонавтов", - рассказал "Интерфаксу" бывший космонавт Александр Лазуткин. По его словам, врачи рекомендовали коньяк для стимуляции иммунной системы космонавтов и поддержания их организмов в тонусе.
Но в конце концов Роскосмос запретил употребление алкоголя, и экипажам пришлось проявить творческий подход и включить смекалку.
Космонавт Игорь Волк рассказал, что он и другие специально худели прямо перед посадкой на "Салют-7", предшественник "Мира", чтобы беспрепятственно пронести алкоголь в потайных мешочках в своих скафандрах.
"За неделю до запуска мы ничего не ели, кроме хлеба и чая, и теряли до 2 кг веса, - сказал он. - Алкоголь мы налили в маленькие целлофановые пакеты, а их спрятали в скафандрах". Также он рассказал, как однажды сам выдолбил углубление в книге и спрятал в нем бутылку коньяка. Книга была толстая и в ней можно было спрятать полтора литра. "Самое главное, что в таком тайнике жидкость не булькает", - сказал Игорь Волк.
Однако космос не всегда был местом, где введен "сухой закон".
"Во время длительных космических полетов, особенно в начале космической эры, спиртные напитки входили в рацион космонавтов", - рассказал "Интерфаксу" бывший космонавт Александр Лазуткин. По его словам, врачи рекомендовали коньяк для стимуляции иммунной системы космонавтов и поддержания их организмов в тонусе.
Но в конце концов Роскосмос запретил употребление алкоголя, и экипажам пришлось проявить творческий подход и включить смекалку.
Космонавт Игорь Волк рассказал, что он и другие специально худели прямо перед посадкой на "Салют-7", предшественник "Мира", чтобы беспрепятственно пронести алкоголь в потайных мешочках в своих скафандрах.
"За неделю до запуска мы ничего не ели, кроме хлеба и чая, и теряли до 2 кг веса, - сказал он. - Алкоголь мы налили в маленькие целлофановые пакеты, а их спрятали в скафандрах". Также он рассказал, как однажды сам выдолбил углубление в книге и спрятал в нем бутылку коньяка. Книга была толстая и в ней можно было спрятать полтора литра. "Самое главное, что в таком тайнике жидкость не булькает", - сказал Игорь Волк.
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Астронавт Саманта Крисофоретти пьет воду на МКС
Другой космонавт "Салюта", Георгий Гречко, вспомнил, что однажды нашел поллитра алкоголя внутри одного из специальных костюмов для тренировок, которые члены экипажа носили для предотвращения атрофии мышц.
Валерий Рымин рассказал, что перед одной миссией он взял дюжину бутылок армянского коньяка и разлил их в полиэтиленовые пакеты с завинчивающейся крышкой, а затем спрятал в своем летном костюме. По его словам, даже крохотная доза алкоголя в космосе успокаивает и снимает напряжение. Помогает быстрее заснуть и проснуться отдохнувшим и готовым к работе на следующий день. "Я убежден, что нужно легализовать в космосе алкоголь в небольших количествах, например, в качестве успокаивающего средства", - считает Рымин.
Представитель Роскосмоса Вячеслав Рогожников говорит, что почти у каждого космонавта есть способ доставить алкоголь на космическую станцию. "Это категорически запрещено, но алкоголь все равно появляется, - объясняет он. - Я не знаю, откуда он берется".
Валерий Рымин рассказал, что перед одной миссией он взял дюжину бутылок армянского коньяка и разлил их в полиэтиленовые пакеты с завинчивающейся крышкой, а затем спрятал в своем летном костюме. По его словам, даже крохотная доза алкоголя в космосе успокаивает и снимает напряжение. Помогает быстрее заснуть и проснуться отдохнувшим и готовым к работе на следующий день. "Я убежден, что нужно легализовать в космосе алкоголь в небольших количествах, например, в качестве успокаивающего средства", - считает Рымин.
Представитель Роскосмоса Вячеслав Рогожников говорит, что почти у каждого космонавта есть способ доставить алкоголь на космическую станцию. "Это категорически запрещено, но алкоголь все равно появляется, - объясняет он. - Я не знаю, откуда он берется".
Крис Карберри, автор книги "Алкоголь в космосе", считает, что Роскосмос просто закрывает глаза на уловки космонавтов. Он беседовал с представителем Минздрава России, и тот сказал следующее: "На орбите у людей очень тяжелое эмоциональное состояние. Если перед сном ребята выпивают 5-7 граммов (примерно четверть столовой ложки) коньяка, я поддерживаю это".
Да и некоторые астронавты НАСА тоже не прочь это поддержать и присоединиться к российским коллегам.
"НАСА будет вас уверять, что на борту МКС нет алкоголя, - сказал Карберри астронавт Клейтон Андерсон. - Как человек, который прожил там пять месяцев, я скажу вам, что это обман".
Агентство НАСА попыталось помешать NBC News опубликовать фотографию космонавтов на "коньячной вечеринке" 1997 года на борту "Мира", но безуспешно. Фотография, на которой Александр Лазуткин и другие космонавты пьют коньяк, была сделана астронавтом НАСА Джерри Линенгером, который заявил, что отказался присоединиться к ним.
Да и некоторые астронавты НАСА тоже не прочь это поддержать и присоединиться к российским коллегам.
"НАСА будет вас уверять, что на борту МКС нет алкоголя, - сказал Карберри астронавт Клейтон Андерсон. - Как человек, который прожил там пять месяцев, я скажу вам, что это обман".
Агентство НАСА попыталось помешать NBC News опубликовать фотографию космонавтов на "коньячной вечеринке" 1997 года на борту "Мира", но безуспешно. Фотография, на которой Александр Лазуткин и другие космонавты пьют коньяк, была сделана астронавтом НАСА Джерри Линенгером, который заявил, что отказался присоединиться к ним.
А между тем, на заре космической эры и НАСА вело себя по-другому, не вводя строгих ограничений на алкоголь. Например, Базз Олдрин в лунном модуле во время миссии НАСА по посадке на Луну "Аполлон-11" в 1969 году совершил причастие с вином и хлебом. Да и другие астронавты рассказывали о том, как брали с собой в полет алкоголь - виски, бренди.
Олдрину разрешили пронести вино на борт "Аполлона-11", но проведенный им обряд не транслировался в систему наземного контроля.
Но уже с 70-х годов НАСА официально запретило алкоголь в космосе.
"Я думаю, что НАСА в значительной степени опасается, что люди сочтут это неприемлемым или пустой тратой долларов налогоплательщиков, - говорит Карберри. - Есть большая часть общества, которая просто по своей сути против алкоголя".
Олдрину разрешили пронести вино на борт "Аполлона-11", но проведенный им обряд не транслировался в систему наземного контроля.
Но уже с 70-х годов НАСА официально запретило алкоголь в космосе.
"Я думаю, что НАСА в значительной степени опасается, что люди сочтут это неприемлемым или пустой тратой долларов налогоплательщиков, - говорит Карберри. - Есть большая часть общества, которая просто по своей сути против алкоголя".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Надо разрешить. А то они брагу будут ставить.
пили, пьем и будем пить!