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Российские космонавты - чемпионы по обходу запрета на алкоголь в космосе

Российские космонавты - чемпионы по обходу запрета на алкоголь в космосе (5 фото)

Автор:
15 декабря 2020 16:10
Сообщество : Космос
Метки: nasa   алкоголь   запрет на алкоголь   контрабанда   космонавты на мкс   роскосмос   станция мир   
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Космонавтам запрещено проносить с собой и употреблять алкоголь, но это не мешает проверяющим регулярно находить тайники с выпивкой на борту российских космических станций. "Контрабандисты" используют различные ухищрения вроде книг-тайников, контейнеров с не вызывающей подозрений маркировкой и т. п. Или садятся на диету, чтобы иметь возможность спрятать коньяк в своем скафандре, не вызвав подозрений при взвешивании.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   алкоголь   запрет на алкоголь   контрабанда   космонавты на мкс   роскосмос   станция мир   
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3  комментария
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37k
Сергей 15 минут назад
Это дискриминация. Под водой, на подлодке можно, а в космосе нельзя.
Надо разрешить. А то они брагу будут ставить.
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Нашу волю не сломить,
пили, пьем и будем пить!
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3k
RALEXXX Полчаса назад
Прикольно, наверное, на Луне принять стопарик и закусить огурчиком маринованым.
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