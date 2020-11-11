Тренировка астронавтов программы "Аполлон" перед полетом на Луну, 1960-е годы

Проект "Аполлон" работал с 1961 по 1972 год; первый полет с экипажем был осуществлен в 1968 году. Серьезная неудача произошла в 1967 году, когда пожар в кабине Apollo 1 унес жизни всей команды во время предстартовых испытаний. После первой успешной посадки оставалось достаточно летного оборудования для девяти последующих посадок с планом расширенных геологических и астрофизических исследований Луны.