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Тренировка астронавтов программы "Аполлон" перед полетом на Луну, 1960-е годы

Тренировка астронавтов программы "Аполлон" перед полетом на Луну, 1960-е годы (22 фото)

Автор:
11 ноября 2020 14:45
Сообщество : Космос
Метки: Apollo   nasa   аполлон   астронавты   космос   лунная миссия   полевые испытания   тренировка   
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Перед тем, как отправиться на Луну 20 июля 1969 года, астронавты программы "Аполлон" тренировались во Флагстаффе, небольшом городке, расположенном у подножия Пиков Сан-Франциско, самых высоких гор в Аризоне. Фактически, все 24 астронавта, которые когда-либо летали на Луну, тренировались именно в этом американском штате.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Apollo   nasa   аполлон   астронавты   космос   лунная миссия   полевые испытания   тренировка   
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Да будет срач!
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2k
Frank Borman 17 минут назад
Где то там рядом макет склада школьных учебников. На нем тренировался Ли Освальд, прежде чем пристрелить Джона Кеннеди. А еще неподалеку в пустыне есть макеты башен близнецов. На них тренировались международные террористы, прежде чем совершить страшный теракт 9/11. Американцы - люди методичные, они всегда тщатекьно готовят свои события.
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11k
Андрей Дядя 57 минут назад
Тренировка астронавтов программы "Аполлон" перед полетом на Луну, 1960-е годы
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Тренировка астронавтов программы "Аполлон" перед полетом на Луну, 1960-е годы
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