Тренировка астронавтов программы "Аполлон" перед полетом на Луну, 1960-е годы

Перед тем, как отправиться на Луну 20 июля 1969 года, астронавты программы "Аполлон" тренировались во Флагстаффе, небольшом городке, расположенном у подножия Пиков Сан-Франциско, самых высоких гор в Аризоне. Фактически, все 24 астронавта, которые когда-либо летали на Луну, тренировались именно в этом американском штате.
Для тренировки людей и проверки костюмов, транспорта и оборудования НАСА необходим был геологически разнообразный и довольно грубый ландшафт. Аризона подходила как нельзя лучше: там множество кратеров, обнаженных каньонов, вулканических шлаковых конусов и лавовых полей.
Астронавты Чарльз Дюк и Джон Янг тренируются на геологическом вездеходе, или "Гровере", учебном луноходе в Аризоне. И Герцог, и Янг побывали на поверхности Луны в 1972 году ("Аполлон-16")
Ученые думали, что все это может быть похоже на то, что астронавты найдут на Луне. Кроме того, близлежащий Метеоритный кратер, наиболее хорошо сохранившийся ударный кратер на Земле, и огромная космическая пропасть в Гранд-Каньоне давали весь геологически разнообразный спектр.
×
Взрывы во время строительства Кратерного поля № 2 в Синдер-Лейк 27 июля 1968 года. Для имитации лунной поверхности на этом поле было создано в общей сложности 354 кратера
С января 1963 года по ноябрь 1972 года было запланировано 200 отдельных полевых геологических учений для астронавтов НАСА.
Аэрофотоснимок после взрывов на Кратерном поле Синдер-Лейк № 2
В 1967 году НАСА решило "доставить Луну" к Флагстаффу - по крайней мере, в симуляции - взорвав вулканические кратеры. В сотрудничестве с Научным центром астрогеологии, подразделением Геологической службы США, созданным во Флагстаффе для изучения твердых тел в Солнечной системе, взрывчатые вещества были использованы для взрыва сотен кратеров в вулканической местности к северу от города.
Астронавты Харрисон Шмитт и Джин Сернан осматривают кратер в Кратерном поле Синдер-Лейк. Оба они побывали на поверхности Луны в 1972 году ("Аполлон-17")
Проект "Аполлон" работал с 1961 по 1972 год; первый полет с экипажем был осуществлен в 1968 году. Серьезная неудача произошла в 1967 году, когда пожар в кабине Apollo 1 унес жизни всей команды во время предстартовых испытаний. После первой успешной посадки оставалось достаточно летного оборудования для девяти последующих посадок с планом расширенных геологических и астрофизических исследований Луны.
Концептуальный луноход, построенный компанией Grumman Aircraft Engineering Corporation, перемещается по валунам
Сокращение бюджета вынудило отменить три из них. Пять из оставшихся шести миссий закончились успешными посадками, но посадка "Аполлона-13" была отменена из-за взрыва кислородного баллона на пути к Луне, повредившего двигательную установку CSM и системы жизнеобеспечения.
Место, где проводились первые испытания костюмов астронавтов. Хопи-Баттс, Аризона, май 1966 г.
Проект "Аполлон" установил несколько важных этапов полета человека в космос. "Аполлон-8" был первым космическим кораблем с экипажем, вышедшим на орбиту другого небесного тела, а "Аполлон-11" - первым космическим кораблем с экипажем, который высадился на поверхность другого небесного тела.
Сотрудник Геологической службы США Джо О’Коннор в ранней версии скафандра "Аполлон" во время испытаний, Хопи-Баттс, Аризоне, осень 1965 г.
Человек в скафандре на краю Потока лавы Бонито возле вулкана Сансет Кратер в Аризоне, с ранним вариантом "лунного посоха" с солнечным компасом наверху
Испытания мобильной геологической лаборатории, или MOLAB, в кратере Мерриам, к северо-востоку от Флагстаффа, штат Аризона, в 1966 году
Джим Ирвин и Дэйв Скотт на геологических учениях в Коконино-Пойнт, штат Аризона, 25 июня 1971 года. Оба астронавта побывали на поверхности Луны в 1971 году ("Аполлон 15")
Астронавт Харрисон Шмитт на краю эрозионного каньона, который использовался для имитации лунной долины Хэдли-Рилль, места посадки "Аполлона-15"
Поле кратеров Синдер-Лейк № 1, сфотографировано после добавления еще 96 кратеров в октябре 1967 года
Геологи Тим Хейт и Дэвид Шлейхер в скафандрах во время первых полевых испытаний на кратерном поле Синдер-Лейк №1. На заднем плане - имитация модели подъемной ступени лунного модуля
Вид на Чезайн Чота Бьютт изнутри макета лунного модуля через одно из двух треугольных окон, сфотографировано в 1965 году
1 августа 1968 года в результате взрыва на поверхности лавового потока Блэк-Пойнт на реке Литл-Колорадо, к северу от Флагстаффа, штат Аризона, образовался большой испытательный кратер
Собранный вручную автомобиль Explorer, изготовленный отделением астрогеологии Геологической службы США, прошел полевые испытания в июне 1967 года
Астрогеолог Джин Шумейкер описывает геологию краевого выброса метеоритного кратера в Аризоне большой группе астронавтов во время полевых учений в мае 1967 года
Астронавты Джим Ирвин и Дэйв Скотт пилотируют "Гровер" у края большого кратера на Кратерном поле Синдер-Лейк
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца
- Золотой век космических исследований: на аукцион выставлен фотоархив NASA
- Стало известно, сколько зарабатывают астронавты NASA
- NASA опубликовало невероятное количество фотографий программы Аполлон
- NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...