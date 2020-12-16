Разрушенные замки и военный корабль-призрак: завораживающая красота заброшенных мест

Для поиска интересных заброшенных мест французский фотограф Димитри Буррио, известный в сети как Jahz Design, использует старые спутниковые снимки и газеты. Итальянский театр, в котором больше не идут спектакли, корабль-призрак во Франции, пустующий санаторий в Грузии - лишь немногое из того, что он отыскал и сфотографировал. Добро пожаловать в заброшенный мир!
1. Внутри огромного монумента Бузлуджа в центральной Болгарии, который был построен как дань уважения социалистическому движению. Открыт в 1981 году, заброшен в 1989 году после распада Советского Союза
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4. Заброшенная параболическая антенна во Франции, которая не использовалась в течение 18 лет и имеет высоту более 30 метров
5. Заброшенный авиалайнер в аэропорту Ренн, Франция. Сейчас он перемещен в ангар для защиты от вандалов
6. Копия ракеты "Ариан" в испанском городе Севилья. Это реликвия выставочного центра Expo 92
14. Когда-то этот замок во Франции был очаровательным и веселым местом, но теперь нужно набраться смелости, чтобы его посетить
16. Заброшенный замок Шато-де-ла-Мот-Шанденье во французском департаменте Вьен. Большая часть замка была разрушена пожаром в 1932 году
21. Шато Миранда - также известный как Шато де Нуази - когда-то был величественным замком XIX века в Бельгии. Фотография сделана в 2016 году. В 2017 году замок был снесен
22. Ангар в Сен-Барбе на северо-востоке Франции, заполненный старыми пыльными пожарными машинами
23. Заброшенное военное судно на кладбище кораблей в Ландевеннеке на северо-западе Франции
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: abandoned places заброшенные заброшенные здания заброшенные места заброшены и забыты пустуют путешествия
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Несколько лет назад была в Калифорнии в ЛА и там в одном из музеев стоит спейс шатл, который отлетал своё и теперь служит в музее экспонатом. А потом познакомилась с дамой, которая рассказывала как американские музеи чуть ли не дрались за право получить себе этот экспонат, конкуренция была большая.
А у нас он просто тихо ржавеет. Хоть бы музей под открытым небом казахи сделали, если уж мы этот корабль бросили.