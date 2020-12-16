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Разрушенные замки и военный корабль-призрак: завораживающая красота заброшенных мест

Разрушенные замки и военный корабль-призрак: завораживающая красота заброшенных мест (25 фото)

Автор:
16 декабря 2020 15:34
Сообщество : Путешествия
Метки: abandoned places   заброшенные   заброшенные здания   заброшенные места   заброшены и забыты   пустуют   путешествия   
2102
25
Для поиска интересных заброшенных мест французский фотограф Димитри Буррио, известный в сети как Jahz Design, использует старые спутниковые снимки и газеты. Итальянский театр, в котором больше не идут спектакли, корабль-призрак во Франции, пустующий санаторий в Грузии - лишь немногое из того, что он отыскал и сфотографировал. Добро пожаловать в заброшенный мир!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned places   заброшенные   заброшенные здания   заброшенные места   заброшены и забыты   пустуют   путешествия   
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5  комментариев
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
Как Белая Субмарина из Островной Империи.
Как Белая Субмарина из Островной Империи.
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2k
Mellivora 12 минут назад
Франция,как много чего можно прикупить нашим миллиардерам для реставрации и жилья.
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16k
Марина 54 минуты назад
Грустно всё это. Особенно про заброшенный Буран на Байконуре.
Несколько лет назад была в Калифорнии в ЛА и там в одном из музеев стоит спейс шатл, который отлетал своё и теперь служит в музее экспонатом. А потом познакомилась с дамой, которая рассказывала как американские музеи чуть ли не дрались за право получить себе этот экспонат, конкуренция была большая.
А у нас он просто тихо ржавеет. Хоть бы музей под открытым небом казахи сделали, если уж мы этот корабль бросили.
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53k
Racer777 Час назад
Их там несколько кораблей на севере Франции...

Их там несколько кораблей на севере Франции...
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170
Анна Анна 2 часа назад
Разрушенные замки и военный корабль-призрак: завораживающая красота заброшенных мест
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