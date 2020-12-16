Разрушенные замки и военный корабль-призрак: завораживающая красота заброшенных мест

Для поиска интересных заброшенных мест французский фотограф Димитри Буррио, известный в сети как Jahz Design, использует старые спутниковые снимки и газеты. Итальянский театр, в котором больше не идут спектакли, корабль-призрак во Франции, пустующий санаторий в Грузии - лишь немногое из того, что он отыскал и сфотографировал. Добро пожаловать в заброшенный мир!

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1. Внутри огромного монумента Бузлуджа в центральной Болгарии, который был построен как дань уважения социалистическому движению. Открыт в 1981 году, заброшен в 1989 году после распада Советского Союза 0 Источник:

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2. Кладбище кораблей во Франции 0 Источник:

3. На космодроме Байконур в Казахстане. Один из последних советских космических кораблей 0 Источник:

4. Заброшенная параболическая антенна во Франции, которая не использовалась в течение 18 лет и имеет высоту более 30 метров 0 Источник:

5. Заброшенный авиалайнер в аэропорту Ренн, Франция. Сейчас он перемещен в ангар для защиты от вандалов 0 Источник:

6. Копия ракеты "Ариан" в испанском городе Севилья. Это реликвия выставочного центра Expo 92 0 Источник:

7. Советский санаторий в Тбилиси 0 Источник:

8. Огромный заброшенный театр в Италии 0 Источник:

9. Шоу больше не продолжается 0 Источник:

10. Склеп в Португалии 0 Источник:

11. Усадьба во Франции 0 Источник:

12. Заброшенный замок во Франции, где природа берет свое 0 Источник:

13. Оранжерея во Франции, которую забросили владельцы, но не мать-природа 0 Источник:

14. Когда-то этот замок во Франции был очаровательным и веселым местом, но теперь нужно набраться смелости, чтобы его посетить 0 Источник:

15. Пустующий замок в Италии 0 Источник:

16. Заброшенный замок Шато-де-ла-Мот-Шанденье во французском департаменте Вьен. Большая часть замка была разрушена пожаром в 1932 году 0 Источник:

17. Симпатичный заброшенный особнячок недалеко от Парижа 0 Источник:

18. Красивая заброшенная вилла в стиле модерн в Италии 0 Источник:

19. Комната во французском замке, которая когда-то знала лучшие времена 0 Источник:

20. Пустующая вилла в Португалии в завесе тумана 0 Источник:

21. Шато Миранда - также известный как Шато де Нуази - когда-то был величественным замком XIX века в Бельгии. Фотография сделана в 2016 году. В 2017 году замок был снесен 0 Источник:

22. Ангар в Сен-Барбе на северо-востоке Франции, заполненный старыми пыльными пожарными машинами 0 Источник:

23. Заброшенное военное судно на кладбище кораблей в Ландевеннеке на северо-западе Франции 0 Источник: