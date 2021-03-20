Заброшенные места России: потрясающие фотографии Александра Сухарева

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Российский фотограф и городской исследователь Александр Сухарев любит снимать не только фотоаппаратом, но и с воздуха с помощью дрона: заброшенные церкви и военные базы, памятники соцреализма, полуразрушенные дома и школы... Его работы пронизаны духом постапокалипсиса и зачаровывают с первого взгляда.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: abandoned places Россия аэрофотография дрон-фотография заброшенные места постапокалипсис тлен
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