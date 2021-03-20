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Заброшенные места России: потрясающие фотографии Александра Сухарева

Заброшенные места России: потрясающие фотографии Александра Сухарева (46 фото)

Автор:
20 марта 2021 16:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: abandoned places   Россия   аэрофотография   дрон-фотография   заброшенные места   постапокалипсис   тлен   
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46
Российский фотограф и городской исследователь Александр Сухарев любит снимать не только фотоаппаратом, но и с воздуха с помощью дрона: заброшенные церкви и военные базы, памятники соцреализма, полуразрушенные дома и школы... Его работы пронизаны духом постапокалипсиса и зачаровывают с первого взгляда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned places   Россия   аэрофотография   дрон-фотография   заброшенные места   постапокалипсис   тлен   
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