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Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"

Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона" (2 фото)

Автор:
16 декабря 2020 14:25
Метки: Ангара-А5   Дмитрий Рогозин   Рогозин   Роскосмоc   енисей   
1296
2
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее "Протона", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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Метки: Ангара-А5   Дмитрий Рогозин   Рогозин   Роскосмоc   енисей   
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32  комментария
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1k
Дмитрий 6 часов назад
ключевые слова во всех выступлениях и обещаниях начальников и политиков- "Будет"
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59
scorp Полчаса назад
Жители Амурской области будут охреневать от сюрпризов климата , после каждого запуска )))
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777
Stranger2018 2 часа назад
Только у меня после словосочетания "Рогозин сказал/заявил/пообещал..." истерика начинается? )))
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8k
Star Link 2 часа назад
Будет через 20 лет, но замки и виллы строит сейчас.
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110
DoctorBetruger 3 часа назад
Мир-да-мяч известнейший
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−197
Максим 3 часа назад
погодите а как это поможет остановить рост цен на сахар и подсолнечное масло?
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17k
ПаганецЪ 3 часа назад
Это конечно, здорово. Но, если бы не такие, как Рогозин, думаю, ракета полетела бы на несколько лет раньше.
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14k
Господин Уэф ПаганецЪ 2 часа назад
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14k
Господин Уэф 5 часов назад
Для тех кто помнит, что уже было, когда космосом руководили не рогозины. Страна СССР
Индекс 11К25
Назначение ракета-носитель "Энергия"
Разработчик НПО «Энергия»
Изготовитель «Прогресс»
Основные характеристики
Количество ступеней 2
Длина (с ГЧ) 59 м
Диаметр 16 м (макс.)[1]
Стартовая масса 2400 т
Масса полезной нагрузки
на НОО Энергия: 100 т (проектная)
на ГСО Энергия: 18 т (проектная)
История запусков
Состояние программа закрыта
Число запусков 2
успешных 2
Первый запуск 15 мая 1987 года
Последний запуск 15 ноября 1988 года
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14k
Господин Уэф 5 часов назад
Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
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33k
AE Автор поста Господин Уэф 5 часов назад
проблема в том что для Энергии был только один разгонный блок - Буран
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14k
Господин Уэф AE 4 часа назад
Поподробнее пожалуйста, про "Буран" - разгонный блок"Энергии"
Поподробнее пожалуйста, про "Буран" - разгонный блок"Энергии"
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33k
AE Автор поста Господин Уэф 55 минут назад
все просто.

Энергия не могла вывести груз на круговую орбиту, она не добирала всего dV=50-100 м/с потому что у второй ступени не было средств для безопасного сведения с орбиты.
в обоих полетах грузы были выведены на орбиту с апоцентром примерно +115..+150 км и перицентром -10..-15 км (на 10-15 км ниже поверхности земли).

для довывода ПН на НОО нужен разгонный блок, а вот тут самое интересно, до 1985 года о другой ПН кроме Бурана даже речи не шло.
Но из-за задержек с Бураном и готовности Энергии решили провести тестовый запуск с имитатором, это решение было только в 1985 году, именно тогда решили делать Полюс, но никаких проектов разгонных блоков для Энергии не было.
решили просто - взяли функционально-служебный блок от Транспортного корабля снабжения (ТКС - на тот момент закрытая программа но задел остался довольно большой), причем этот блок не очень подходил для Энергии и пришлось городить схему с разворотом на 180* после отделения от РН, это был костыль что бы быстро сделать макет ПН для испытаний.

ВСЕ. на буран.ру есть информация про другие варианты разгонных блоков но это все на уровне аванпроектов и появились эти проекты уже после полета бурана и фактически закрытия программы.

выходит что Буран является и ПН и разгонным блоком для другой ПН.

задел по ТКС был действительно огромным, из этих заделов родили модуль станции Мир Спектр, модуль МКС Заря и многострадальный модуль Наука
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14k
Господин Уэф AE 22 минуты назад
Спасибо. Своеобразное видение вопроса, хотя, помню, что такая точка зрения была, и по ней:" «Энергия» представляла собой не двух, а трёхступенчатую ракету, поскольку вторая ступень в момент завершения работы придавала полезному грузу только суборбитальную скорость (6 км/с), а до-разгон осуществлялся либо дополнительным разгонным блоком (по сути, третьей ступенью ракеты), либо собственными двигателями полезного груза как в случае с «Бураном»: его объединённая двигательная установка (ОДУ) помогала ему после разделения с носителем достичь первой космической скорости[15]. Все же, для меня, "Буран"- ПН. От дальнейшей полемики воздержусь. Еще раз, спасибо ...
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20k
Юрьевич 5 часов назад
"Ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее "Протона", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."

"Протон" закидывает на 200 км 23 тонны, "Ангара-А5В" сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой около 200 километров 37 тонн груза.

У него явные проблемы с арифметикой. Это, кстати, многое объясняет...
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33k
AE Автор поста Юрьевич 5 часов назад
ну вдруг из-за этого твита она уже 46 тонн начнет закидывать :)))
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34k
Элек Мек 5 часов назад
Большой,не всегда лучший!
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18k
SerGProS 5 часов назад
Придумывают возвращаемые ступени, дроны, проекты "Буран" или "Шаттл", а Рогозин готов сжечь все углеводороды России разом ради запуска самой мощной , самой большой, самой толстой ракеты в Мире.. Гигантомания, какая-то.
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32k
kalinser SerGProS 5 часов назад
Никогда не думал,что гептил это углеводород.
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59
scorp kalinser 37 минут назад
Я не понял ... а где там гептил ?
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19k
Ратибор 5 часов назад
Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
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54k
Алекс Юстасов 6 часов назад
Не позорился бы.
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587
фхранцуз 6 часов назад
рогоз все никак не уймется..
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2k
barracuda фхранцуз 6 часов назад
ну, хоть не поёт в этот раз...
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7k
Шурум-бурум 6 часов назад
Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
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1k
Дайно Морана Шурум-бурум 6 часов назад
Разнотык это тот, у которого чем ближе паркинсон, тем больше новых любовниц и дочерей обнаруживается? Зря он так и нашем несменяемом
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17k
ПаганецЪ Дайно Морана 3 часа назад
Он уже на пенсии, ему можно.
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1k
Дайно Морана ПаганецЪ 3 часа назад
Жаль, что не всем пенсионерам можно своих бл.ядей и выбл.ядков на шею всей страны взвалить
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17k
ПаганецЪ Дайно Морана 3 часа назад
Нет, жаль, что таких деятелей отправляют на пенсию, а не на виселицу.
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1k
Дайно Морана ПаганецЪ 3 часа назад
Жаль, что только один лайк можно ставить :)))
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1k
Дайно Морана 6 часов назад
Если взлетит, то реакция рогозина, скорее всего будет : "Она летает, чёрт возьми!!!" (2 раза). Ну, и рожа его увеличится к тому времени тоже раза в два
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92
имхо 6 часов назад
Ну всё,сейчас упоротые эксперты по запускам раскукарекаются!
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