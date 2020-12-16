Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"

....а также разгонного блока КВТК и водородного двигателя РД-0150 для создания "мускулистой" третьей ступени. В этой версии (А5В) "Ангара" станет мощнее "Протона" в два раза(!). Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года. pic.twitter.com/PqTCVGHrUy