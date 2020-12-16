Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее "Протона", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
....а также разгонного блока КВТК и водородного двигателя РД-0150 для создания "мускулистой" третьей ступени. В этой версии (А5В) "Ангара" станет мощнее "Протона" в два раза(!). Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года. pic.twitter.com/PqTCVGHrUy— РОГОЗИН (@Rogozin) December 15, 2020
Ранее сообщалось, что "Ангара-А5В" сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой около 200 километров 37 тонн груза. "Протон" в последних модификациях способен доставить на эту же высоту около 23 тонн.
1 пост в твиттере и грузоподъёмность вырастает на 25%.
а вчера было такое сообщение:
Рогозин счел преждевременным приступать к созданию «Енисея» до появления новых технологий.
а вчера было такое сообщение:
Рогозин счел преждевременным приступать к созданию «Енисея» до появления новых технологий.
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Назначение ракета-носитель "Энергия"
Разработчик НПО «Энергия»
Изготовитель «Прогресс»
Основные характеристики
Количество ступеней 2
Длина (с ГЧ) 59 м
Диаметр 16 м (макс.)[1]
Стартовая масса 2400 т
Масса полезной нагрузки
на НОО Энергия: 100 т (проектная)
на ГСО Энергия: 18 т (проектная)
История запусков
Состояние программа закрыта
Число запусков 2
успешных 2
Первый запуск 15 мая 1987 года
Последний запуск 15 ноября 1988 года
Энергия не могла вывести груз на круговую орбиту, она не добирала всего dV=50-100 м/с потому что у второй ступени не было средств для безопасного сведения с орбиты.
в обоих полетах грузы были выведены на орбиту с апоцентром примерно +115..+150 км и перицентром -10..-15 км (на 10-15 км ниже поверхности земли).
для довывода ПН на НОО нужен разгонный блок, а вот тут самое интересно, до 1985 года о другой ПН кроме Бурана даже речи не шло.
Но из-за задержек с Бураном и готовности Энергии решили провести тестовый запуск с имитатором, это решение было только в 1985 году, именно тогда решили делать Полюс, но никаких проектов разгонных блоков для Энергии не было.
решили просто - взяли функционально-служебный блок от Транспортного корабля снабжения (ТКС - на тот момент закрытая программа но задел остался довольно большой), причем этот блок не очень подходил для Энергии и пришлось городить схему с разворотом на 180* после отделения от РН, это был костыль что бы быстро сделать макет ПН для испытаний.
ВСЕ. на буран.ру есть информация про другие варианты разгонных блоков но это все на уровне аванпроектов и появились эти проекты уже после полета бурана и фактически закрытия программы.
выходит что Буран является и ПН и разгонным блоком для другой ПН.
задел по ТКС был действительно огромным, из этих заделов родили модуль станции Мир Спектр, модуль МКС Заря и многострадальный модуль Наука
"Протон" закидывает на 200 км 23 тонны, "Ангара-А5В" сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой около 200 километров 37 тонн груза.
У него явные проблемы с арифметикой. Это, кстати, многое объясняет...