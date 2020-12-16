До чего дошёл прогресс: снимают сериал про королеву Англии 16 века, где её играет темнокожая актриса

Наш толерантный, прогрессивный Голливуд во всю снимает сериал про последние месяцы жизни королевы Англии 16 века Анны Болейн. Эта женщина воспитывала с Генрихом VIII Тюдором общую дочь Елизавету, но не дала наследника мужского пола. Из-за этого патриархальный муж-король обвинил жену в измене, и казнил.
Ещё фото со съемок этой феминистической драмы:
На всякий случай. Анна Болейн при жизни:
Мы, конечно, не расисты. Но против исторической правды-то не попрёшь... Или наш мир настолько изменился, что миллионы людей готовы закрыть глаза на историческую правду ради иллюзорной толерантности? В чудное время живём.
P.S. А вот еще из подобного:
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Источник:
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... хотя вбросы о том, что Европа замалчивает своё темное прошлое (в буквальном смысле слова - мол, негры жили и царствовали в Европе) - я видела уже с десяток лет назад...)))
"17 мгновений гырон"
-эй, там, в чуме, Штирлиса дома?
-нет, тундра пошёл охотица.
-вернется, скажи гестапа приходила, сильно волновалася.
...хотя нет о чем это я, просто ипанутые...
Я, например, времени тратить на просмотр, очередного г..а не собираюсь.
И ты не трать.
Не буду спорить, что и представители негроидной расы могут быть талантливыми и сыграть любую роль. Но ведь именно разнообразие в актерах и дает возможность выбрать актера, подходящего на роль?
Смотришь "Побег из Шоушенка" и не понимаешь, от чего ирландец с рыжими волосами так загорел? (даже кличка у него Рэд!). Или генерал финской армии с нордическими чертами лица (сарказм).
Я понимаю, что так же глупо смотрелась и Клеопатра (но греки все же не негры, не так ли?).
Кстати, в отличии опять же от наших киноделов, Голливуд не кричит на всех углах, при очередном подобном фэнтези, что это все снято на основе истории. )
Я не смог смотреть "Бесславных ублюдков", хотя очень хорошо отношусь к режиссеру и актеру, сыгравшему главную роль. Но вот зная историю, смотреть не смог.
Я понимаю, что жвачка всегда будет воспринята толпой, но на кинематографе лежит ответственность и за зрителя. То есть нельзя его кормить вымыслами, можно показывать сказку, когда это очевидно. Например, всё это супергеройское кино.
На счёт нашего кинематографа, у нас снимают по принципу Мединского, забывая слова реального ученого Ключевского:
"Каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином".
Так что "историческая правда" должна быть всегда. Но это личное мнение, которое конечно же не обязательно принимать или поддерживать.
А что значит "лежит ответственность"? Кто ее, на американский кинематограф возложил то? В СССР она да, была. И кино у нас было одним из важнейших видов искусств. И требования были. И актеры чуть ли не героями нации ходили. На западе совсем к этому другое отношение, никто медалей Конгресса лицедеям не вручает, а если в Англии и дают сэров и пэров, то только исключительно как раз таки за создание положительного и глубоко исторического образа. Или за вклад в искусство.
Так что мое мнение - требовать историческую достоверность необходимо с нашего кинематографа, учитывая отношение к нему наших граждан. А вот к остальному относится как к сказке. Хотят негров снимать - да пусть снимают.
Кстати, как вы считаете, кинокомпаниям, которые работают где нибудь в Буркина-Фасо, имеют право снимать исторические фильмы по европейской теме? Или, учитывая отсутствие белых актеров в принципе, ей это нельзя категорически? Будет ли такой фильм нарушением исторической достоверности? Но если да - получается есть некое табу, о том что и кому снимать.
Кто возложил? Понимаете, важнейшим из искусств (с) оно стало изначально не в ССССР, возможность пропаганды развила именно Европа, Германия в частности. Патриотическое кино снималось и в США, кстати многие фильмы сняты весьма достоверно и интересно, не говоря уже о зрелищности.
На счёт табу. Тут опять спорно. Как Вы отнесетесь к фильму, снятому в России, например, о жизни в Африке? Нужно ли такое кино или достаточно фильма с переводом из той же Африки? Так что не табу, а скорее отсутствие необходимости.
Я уже говорил, что озвучил личное мнение и это правда не предмет для спора. Для меня важно качество, а кому и кобыла невеста (с)