До чего дошёл прогресс: снимают сериал про королеву Англии 16 века, где её играет темнокожая актриса

Мы, конечно, не расисты. Но против исторической правды-то не попрёшь... Или наш мир настолько изменился, что миллионы людей готовы закрыть глаза на историческую правду ради иллюзорной толерантности? В чудное время живём.

P.S. А вот еще из подобного:

Новоявленные Питер Пэн и Алиса из Страны Чудес