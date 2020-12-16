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До чего дошёл прогресс: снимают сериал про королеву Англии 16 века, где её играет темнокожая актриса

До чего дошёл прогресс: снимают сериал про королеву Англии 16 века, где её играет темнокожая актриса (5 фото)

Автор:
16 декабря 2020 12:08
Метки: великобритания   кино   факты   
1484
5

Наш толерантный, прогрессивный Голливуд во всю снимает сериал про последние месяцы жизни королевы Англии 16 века Анны Болейн. Эта женщина воспитывала с Генрихом VIII Тюдором общую дочь Елизавету, но не дала наследника мужского пола. Из-за этого патриархальный муж-король обвинил жену в измене, и казнил.

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Метки: великобритания   кино   факты   
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12k
Наталья 2 часа назад
До чего дошёл прогресс: снимают сериал про королеву Англии 16 века, где её играет темнокожая актриса
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30k
Mamin Sibiriak 7 минут назад
Интересно, что скажут толерасты, если снять фильм о каком-нибудь Мартине Лютере Кинге, где главную роль будет исполнять белый актёр?
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3k
ваня панкин 21 минуту назад
да ну нах... задолбали гребанные толерасты... есть классическая (драматургия, литература и т.д.), а есть совреме
нная... какого хрена вы полезла в классику со своим модерновым прочтении?!!
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5k
Elena Ki Полчаса назад
Минус за "во всю".
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1k
Chris Taylor 42 минуты назад
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24k
семён 44 минуты назад
До чего дошёл прогресс: снимают сериал про королеву Англии 16 века, где её играет темнокожая актриса
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22k
Е-Лена Час назад
... что ж... История повторяется в виде кровавого и гадкого фарса. Новые варвары уничтожают современный аналог Римской империи, погрязшей в разврате и переставшей трудиться.
... хотя вбросы о том, что Европа замалчивает своё темное прошлое (в буквальном смысле слова - мол, негры жили и царствовали в Европе) - я видела уже с десяток лет назад...)))
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Ждем "Хижину дяди Тома", где Шелби играет негр, а дядю Тома - белый
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2k
Egoro Час назад
Щас смотрю " Робин Гуда", одни негры, это в Англии 13 века.... Тьфу, млять.
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16k
_Tango_ Egoro Час назад
А вот меня негры в "Робин Гуде" куда меньше раздражают, чем бухой, блюющий идиот в роли князя Владимира в "Викинге" )
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ _Tango_ 42 минуты назад
И не поспоришь
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Будет интересно как будет выглядеть если они решать снять фильм например про императора династии Мин.
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
"Чукоткателефильм"
"17 мгновений гырон"
-эй, там, в чуме, Штирлиса дома?
-нет, тундра пошёл охотица.
-вернется, скажи гестапа приходила, сильно волновалася.
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2k
Evgeny K. 2 часа назад
Негры решили отомстить Европе за века рабства...
...хотя нет о чем это я, просто ипанутые...
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1k
Jorr 2 часа назад
Да насрать.
Я, например, времени тратить на просмотр, очередного г..а не собираюсь.
И ты не трать.
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13k
homerchik 2 часа назад
До чего дошёл прогресс: снимают сериал про королеву Англии 16 века, где её играет темнокожая актриса
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
С чем я их и поздравляю ... мо-лод-цы
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Хмм... Интересно, а если бы сняли фильм о Луи Армстронге с белым актером в главной роли или еще о каком-то известном негре? Как бы начали негроиды возмущаться?
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79
имхо 2 часа назад
Лучше бы взяли на главную роль трансвестита.В особо напряжённые моменты звучала бы напряженная у музыка и у него грозно привставал.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Тот случай, когда простого facepalm слишком мало...

Тот случай, когда простого facepalm слишком мало...
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393
Максим 2 часа назад
Я понимаю, что фильм художественный, но ведь историческая достоверность все равно важна. Разве не прав?
Не буду спорить, что и представители негроидной расы могут быть талантливыми и сыграть любую роль. Но ведь именно разнообразие в актерах и дает возможность выбрать актера, подходящего на роль?
Смотришь "Побег из Шоушенка" и не понимаешь, от чего ирландец с рыжими волосами так загорел? (даже кличка у него Рэд!). Или генерал финской армии с нордическими чертами лица (сарказм).
Я понимаю, что так же глупо смотрелась и Клеопатра (но греки все же не негры, не так ли?).
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16k
_Tango_ Максим Час назад
Ну это их бабки, и они ими имеют полное право рисковать. В отличии от наших кинематографистов, мать их. Зритель не примет - бабки на ветер. Наше то какое дело? Самое главное - это не употреблять вместе словосочетания "историческая достоверность" и "художественное кино". Тогда и диссонанса не будет. ))
Кстати, в отличии опять же от наших киноделов, Голливуд не кричит на всех углах, при очередном подобном фэнтези, что это все снято на основе истории. )
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393
Максим _Tango_ Час назад
Хм, то есть взять некую историческую личность и сказать, дескать, это просто сказка! И будет нормально?
Я не смог смотреть "Бесславных ублюдков", хотя очень хорошо отношусь к режиссеру и актеру, сыгравшему главную роль. Но вот зная историю, смотреть не смог.
Я понимаю, что жвачка всегда будет воспринята толпой, но на кинематографе лежит ответственность и за зрителя. То есть нельзя его кормить вымыслами, можно показывать сказку, когда это очевидно. Например, всё это супергеройское кино.
На счёт нашего кинематографа, у нас снимают по принципу Мединского, забывая слова реального ученого Ключевского:
"Каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином".
Так что "историческая правда" должна быть всегда. Но это личное мнение, которое конечно же не обязательно принимать или поддерживать.
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16k
_Tango_ Максим 48 минут назад
Ну военная тема у любого жителя нашей страны, который знает реальную историю всегда очень животрепещущая. И любые эксперименты по ней мы воспринимаем чаще всего в штыки. Так что "БУ" - не совсем, мне кажется удачный пример. ) Те, кто к этому относится проще - фильм приняли на ура.

А что значит "лежит ответственность"? Кто ее, на американский кинематограф возложил то? В СССР она да, была. И кино у нас было одним из важнейших видов искусств. И требования были. И актеры чуть ли не героями нации ходили. На западе совсем к этому другое отношение, никто медалей Конгресса лицедеям не вручает, а если в Англии и дают сэров и пэров, то только исключительно как раз таки за создание положительного и глубоко исторического образа. Или за вклад в искусство.

Так что мое мнение - требовать историческую достоверность необходимо с нашего кинематографа, учитывая отношение к нему наших граждан. А вот к остальному относится как к сказке. Хотят негров снимать - да пусть снимают.

Кстати, как вы считаете, кинокомпаниям, которые работают где нибудь в Буркина-Фасо, имеют право снимать исторические фильмы по европейской теме? Или, учитывая отсутствие белых актеров в принципе, ей это нельзя категорически? Будет ли такой фильм нарушением исторической достоверности? Но если да - получается есть некое табу, о том что и кому снимать.
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393
Максим _Tango_ 38 минут назад
От нашего кинематографа давно можно ничего не требовать. Хорошие фильмы можно по пальцам одной руки пересчитать.
Кто возложил? Понимаете, важнейшим из искусств (с) оно стало изначально не в ССССР, возможность пропаганды развила именно Европа, Германия в частности. Патриотическое кино снималось и в США, кстати многие фильмы сняты весьма достоверно и интересно, не говоря уже о зрелищности.
На счёт табу. Тут опять спорно. Как Вы отнесетесь к фильму, снятому в России, например, о жизни в Африке? Нужно ли такое кино или достаточно фильма с переводом из той же Африки? Так что не табу, а скорее отсутствие необходимости.
Я уже говорил, что озвучил личное мнение и это правда не предмет для спора. Для меня важно качество, а кому и кобыла невеста (с)
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518
Владимир 2 часа назад
Историю переписывают на наших глазах. Главное не правда, а то что в тренде.
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10k
Serg2001 2 часа назад
Вот как бы найти способ байкотировать такую говнопродукцию? Если будут убытки от таких проектов, то стандарты быстренько пересмотрят... Как говорится толерастия толерастией, но денежки важней. Капитализм!
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