Рельефная настенная роспись своими руками

Этот вариант декорирования помещений всегда смотрится эффектно и интересно. В данной статье мы пошагово разберем этапы создания такого формата живописи. Поверьте, здесь нет ничего сложного. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Готовим стену
Поверхность стены должна быть чистой, ровной (при необходимости) и хорошо загрунтованной, ведь именно грунт и будет являться важным связующим звеном.
Делаем рельеф
Наносим на стену заранее подготовленный материал, который придаст поверхности объем. Вариантов, на самом деле, много: рельефная паста, гипс, шпаклевка с клеем ПВА и др.
При выборе материала нужно руководствоваться следующими параметрами: глубина рельефа, его фактура, легкость в уходе и цена. Если использовать рельефную пасту, то сам рельеф не получится сделать более 5 мм. Ко всему прочему, она еще и довольно дорого стоит. Если площадь для рельефной росписи большая, то лучше использовать микс шпаклевки с ПВА.
Наносить материал на стену можно как шпателем, так и руками – все зависит от вашей творческой задумки.
При выборе материала нужно руководствоваться следующими параметрами: глубина рельефа, его фактура, легкость в уходе и цена. Если использовать рельефную пасту, то сам рельеф не получится сделать более 5 мм. Ко всему прочему, она еще и довольно дорого стоит. Если площадь для рельефной росписи большая, то лучше использовать микс шпаклевки с ПВА.
Наносить материал на стену можно как шпателем, так и руками – все зависит от вашей творческой задумки.
Грунтуем рельеф
Здесь технология тоже будет зависеть от задачи. Если нам нужна впитывающая матовая поверхность, мы должны использовать соответствующий грунт с хорошими впитывающими свойствами. Если мы хотим получить изображение на выступающих поверхностях более светлое, чем в углублениях, можно использовать ПВА в качестве грунта и тогда краска будет легко стираться тряпкой на выступающих местах, а в углублениях оставаться темной, усиливая иллюзию объема.
Красим и лакируем
Вам на помощь придут кисти, валики, губки, аэрограф – все зависит от задумки. Что касается краски, то можно использовать акриловую, масляную или темперную.
Чтобы ваше произведение искусство радовало глаз как можно дольше, его следует покрыть лаком. При выборе самого лака учтите, что глянцевый усилит неровности, а матовой – сгладит
Даем росписи высохнуть и вуаля – красота готова!
Чтобы ваше произведение искусство радовало глаз как можно дольше, его следует покрыть лаком. При выборе самого лака учтите, что глянцевый усилит неровности, а матовой – сгладит
Даем росписи высохнуть и вуаля – красота готова!
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