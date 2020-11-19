Рельефная настенная роспись своими руками

Наносим на стену заранее подготовленный материал, который придаст поверхности объем. Вариантов, на самом деле, много: рельефная паста, гипс, шпаклевка с клеем ПВА и др.



При выборе материала нужно руководствоваться следующими параметрами: глубина рельефа, его фактура, легкость в уходе и цена. Если использовать рельефную пасту, то сам рельеф не получится сделать более 5 мм. Ко всему прочему, она еще и довольно дорого стоит. Если площадь для рельефной росписи большая, то лучше использовать микс шпаклевки с ПВА.



Наносить материал на стену можно как шпателем, так и руками – все зависит от вашей творческой задумки.