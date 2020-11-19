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Рельефная настенная роспись своими руками

Рельефная настенная роспись своими руками (6 фото)

Автор:
19 ноября 2020 12:35
Сообщество : Сделай сам!
Метки: квартира   отделка   ремонт   роспись   сделал сам   стена   шпаклевка   
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Этот вариант декорирования помещений всегда смотрится эффектно и интересно. В данной статье мы пошагово разберем этапы создания такого формата живописи. Поверьте, здесь нет ничего сложного. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: квартира   отделка   ремонт   роспись   сделал сам   стена   шпаклевка   
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