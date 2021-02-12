Новая жизнь старых вещей: отреставрированные деревянные изделия

Не обязательно выбрасывать то, что не может служить по прямому назначению. Проявив немного фантазии, можно дать старым вещам новую жизнь.
Дарить вещам вторую жизнь — очень ценное умение, подвластное далеко не всем. Но как же приятно иметь возможность сберечь предметы, хранящие в себе большую историю, и позволить им радовать нас как можно дольше!
Сегодня мы собрали для вас 16 деревянных изделий, которые поспешили бы отправиться на покой, если бы за них не взялись настоящие мастера с золотыми руками.
Сегодня мы собрали для вас 16 деревянных изделий, которые поспешили бы отправиться на покой, если бы за них не взялись настоящие мастера с золотыми руками.
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Декорировали старый комод
Некоторые вещи хоть и сохраняют свою функциональность, со временем теряют свой внешний вид. Именно в такие моменты на помощь и приходит реставрация!
Чёрный лак был изношен, поэтому я решил отполировать деревянное основание стола
Людей, умеющих работать с деревом, не смущает несовершенства купленных изделий. Ведь они всегда могут довести их до ума своими руками!
Моя жена отполировала дерево, а я снял синюю ткань и обшил стул искусственной коричневой кожей
Переделка старого комода
Сколько бы сил и времени не ушло на реставрацию деревянных изделий, полученный результат непременно будет стоить всех усилий!
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И ещё, на мой взгляд красить вещь из массива дерева краской - кощунство.
Это то, после чего реставрация действительно понадобится.
ну и дура...