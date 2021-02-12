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Новая жизнь старых вещей: отреставрированные деревянные изделия

Новая жизнь старых вещей: отреставрированные деревянные изделия (17 фото)

Автор:
12 февраля 2021 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Новая жизнь старых вещей:   было стало   подборка   ремонт   реставрация   своими руками   
576
17
Не обязательно выбрасывать то, что не может служить по прямому назначению. Проявив немного фантазии, можно дать старым вещам новую жизнь.
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Метки: Новая жизнь старых вещей:   было стало   подборка   ремонт   реставрация   своими руками   
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9  комментариев
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2k
salim777 2 часа назад
Как ты можешь усовершенствовать совершенную вещь, щенок! Этот стол безупречен. Богохульник!
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20k
Юрьевич 24 минуты назад
Ну за оргАн руки бы оторвать...
И ещё, на мой взгляд красить вещь из массива дерева краской - кощунство.
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124
*опа Час назад
С каких пор помыть-покрасить называется реставрация?
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12k
ЦСКА Час назад
Своеобразно подарил органу новую жизнь....Скорее добил орган окончательно!
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29k
KiploksAKS 2 часа назад
Залить антикварную мебель акрилом с распродажи - это не "реставрация".
Это то, после чего реставрация действительно понадобится.
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50k
pynh 2 часа назад
"Подарил старому органу вторую жизнь"

ну и дура...
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4k
ваня панкин pynh 2 часа назад
млядь за такое руки надо оторвать...
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2k
KL11 pynh 52 минуты назад
да он его прикончил!
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