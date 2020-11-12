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Зима близко: Советы по регулировке пластиковых оконных конструкций

Зима близко: Советы по регулировке пластиковых оконных конструкций (5 фото)

Автор:
12 ноября 2020 14:14
Сообщество : Сделай сам!
Метки: зима   окно   регулировка   ремонт   сделал сам   сквозняк   совет   
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Пластиковые окна давно вошли в нашу жизнь, став ее неотъемлемой частью. Недорогие, практичные, симпатичные – все это главные их характеристики. Не стоить забывать, что за каждой вещью нужно ухаживать и обслуживать. Если этого не делать, то со временем, механизмы окон начнут неисправно работать, а из образовавшихся щелей будет задувать ветер. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: зима   окно   регулировка   ремонт   сделал сам   сквозняк   совет   
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