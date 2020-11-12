Зима близко: Советы по регулировке пластиковых оконных конструкций

Данная операция необходима, когда ручка болтается. Здесь возможно два варианта: подкрутить и проблема решится, если она прокручивается, то таком случае её нужно будет заменить.



У основания ручки есть заглушка, которую нужно потянуть на себя и прокрутить в любую сторону на 90 градусов. Таким образом открывается доступ к двум винтам - как на фото.