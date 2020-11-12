Зима близко: Советы по регулировке пластиковых оконных конструкций

Пластиковые окна давно вошли в нашу жизнь, став ее неотъемлемой частью. Недорогие, практичные, симпатичные – все это главные их характеристики. Не стоить забывать, что за каждой вещью нужно ухаживать и обслуживать. Если этого не делать, то со временем, механизмы окон начнут неисправно работать, а из образовавшихся щелей будет задувать ветер. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Итак, перед вами основные проблемы, которые возникают с окнами/дверьми в процессе эксплуатации:
- Окно просело и задевает работу при открытии/закрытии;
- Ручка очень тугая;
- Разболталась ручка;
- Закрытое окно пропускает ветер.
Данные советы подойдут абсолютно ко всем окнам (любого производителя). Принцип конструкции одинаков.
- Окно просело и задевает работу при открытии/закрытии;
- Ручка очень тугая;
- Разболталась ручка;
- Закрытое окно пропускает ветер.
Данные советы подойдут абсолютно ко всем окнам (любого производителя). Принцип конструкции одинаков.
1. Регулировка ручки
Данная операция необходима, когда ручка болтается. Здесь возможно два варианта: подкрутить и проблема решится, если она прокручивается, то таком случае её нужно будет заменить.
У основания ручки есть заглушка, которую нужно потянуть на себя и прокрутить в любую сторону на 90 градусов. Таким образом открывается доступ к двум винтам - как на фото.
У основания ручки есть заглушка, которую нужно потянуть на себя и прокрутить в любую сторону на 90 градусов. Таким образом открывается доступ к двум винтам - как на фото.
2. Зимний режим
В этом пункте пойдет речь про уплотнительную резинку, которая со временем запрессовывается, теряет свои свойства, а из окна начинает поддувать. Чтобы этого не происходило, нужно поменять резинку, либо отрегулировать эксцентриками силу прижима окна.
3. Если оконная створка задевает о раму
У этой проблемы несколько возможных причин: окно просело, либо изначально установлено не по уровню. В таком случае регулировка происходит на верхней петле. Для этого понадобится шестигранник на 4.
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