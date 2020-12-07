Миссия выполнена: капсула зонда "Хаябуса-2" приземлилась в Австралии

Через шесть лет после запуска японского космического аппарата "Хаябуса-2", целью которого был астероид Рюгу, капсула с образцами грунта успешно вернулась на Землю. Это произошло 5 декабря в 17:48 по Гринвичу на полигоне Вумера на юге Австралии.
Ученые полагают, что образцы грунта с Рюгу, полученные из его недр с помощью взрыва, позволят найти ключ к разгадке образования Солнечной системы и зарождения жизни на Земле.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вело прямую трансляцию из центра управления. Капсула ненадолго превратилась в огненный шар при входе в атмосферу на высоте 120 км над Землей. На высоте около 10 км раскрылся парашют, замедляющий падение капсулы. Ее местонахождение было определено с помощью радиомаяка. Поиски проводились на вертолете и капсулу обнаружили примерно в том районе, который и предполагался по расчетам.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вело прямую трансляцию из центра управления. Капсула ненадолго превратилась в огненный шар при входе в атмосферу на высоте 120 км над Землей. На высоте около 10 км раскрылся парашют, замедляющий падение капсулы. Ее местонахождение было определено с помощью радиомаяка. Поиски проводились на вертолете и капсулу обнаружили примерно в том районе, который и предполагался по расчетам.
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Станция "Хаябуса-2" над астероидом Рюгу, компьютерное графическое изображение, JAXA
Хроника миссии: Что произошло за шесть лет между запуском и посадкой?
3 декабря 2014 г. - запуск зонда "Хаябуса-2" с космодрома Танэгасима
3 декабря 2015 г. - гравитационный маневр близ Земли; зонд прошел на расстоянии 3100 км от Земли, получил дополнительное ускорение и отправился к астероиду 1999 JU3 ("Рюгу")
28 июня 2018 г. - сближение с астероидом Рюгу
21 сентября 2018 г. - первая в истории успешная мягкая посадка модулей-роботов Rover-1A и Rover-1B на поверхность астероида; первые снимки
3 октября 2018 г. - посадка спускаемого аппарата MASCOT на поверхность астероида; исследование состава грунта, передача данных на орбитальный аппарат
3 декабря 2014 г. - запуск зонда "Хаябуса-2" с космодрома Танэгасима
3 декабря 2015 г. - гравитационный маневр близ Земли; зонд прошел на расстоянии 3100 км от Земли, получил дополнительное ускорение и отправился к астероиду 1999 JU3 ("Рюгу")
28 июня 2018 г. - сближение с астероидом Рюгу
21 сентября 2018 г. - первая в истории успешная мягкая посадка модулей-роботов Rover-1A и Rover-1B на поверхность астероида; первые снимки
3 октября 2018 г. - посадка спускаемого аппарата MASCOT на поверхность астероида; исследование состава грунта, передача данных на орбитальный аппарат
Оперативный центр полигона Вумера в субботу перед возвращением капсулы
14 октября 2018 г. - начало репетиций приземления зонда "Хаябуса-2" на поверхность астероида
22 февраля 2019 г. - посадка зонда на Рюгу; выстрел в астероид стержня из тантала и сбор осколков; отправка на околоастероидную орбиту
5 апреля 2019 г. - выстрел в поверхность астероида с высоты 500 метров медной болванкой с помощью 4,5-килограммового заряда взрывчатого вещества для получения образцов глубокого грунта
11 июля 2019 г. - повторная посадка зонда "Хаябуса-2" на астероид в 20 метрах от кратера, который образовался при сбросе бомбы с аппарата; сбор образца грунта
13 ноября 2019 г. - сход аппарата с орбиты астероида; начало движения к Земле
5 декабря 2020 г. - около 21:00 по московскому времени зонд сбросил на Землю капсулу с образцами грунта. Капсула успешно приземлилась на полигоне Вумера в Австралии
22 февраля 2019 г. - посадка зонда на Рюгу; выстрел в астероид стержня из тантала и сбор осколков; отправка на околоастероидную орбиту
5 апреля 2019 г. - выстрел в поверхность астероида с высоты 500 метров медной болванкой с помощью 4,5-килограммового заряда взрывчатого вещества для получения образцов глубокого грунта
11 июля 2019 г. - повторная посадка зонда "Хаябуса-2" на астероид в 20 метрах от кратера, который образовался при сбросе бомбы с аппарата; сбор образца грунта
13 ноября 2019 г. - сход аппарата с орбиты астероида; начало движения к Земле
5 декабря 2020 г. - около 21:00 по московскому времени зонд сбросил на Землю капсулу с образцами грунта. Капсула успешно приземлилась на полигоне Вумера в Австралии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И что он к 202.. такому-то году привезёт грунт с Солнца?
Но это не точно....
Ждём подарка лет через пятсот от японских коллег