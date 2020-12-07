Миссия выполнена: капсула зонда "Хаябуса-2" приземлилась в Австралии

14 октября 2018 г. - начало репетиций приземления зонда "Хаябуса-2" на поверхность астероида

22 февраля 2019 г. - посадка зонда на Рюгу; выстрел в астероид стержня из тантала и сбор осколков; отправка на околоастероидную орбиту

5 апреля 2019 г. - выстрел в поверхность астероида с высоты 500 метров медной болванкой с помощью 4,5-килограммового заряда взрывчатого вещества для получения образцов глубокого грунта

11 июля 2019 г. - повторная посадка зонда "Хаябуса-2" на астероид в 20 метрах от кратера, который образовался при сбросе бомбы с аппарата; сбор образца грунта

13 ноября 2019 г. - сход аппарата с орбиты астероида; начало движения к Земле

5 декабря 2020 г. - около 21:00 по московскому времени зонд сбросил на Землю капсулу с образцами грунта. Капсула успешно приземлилась на полигоне Вумера в Австралии