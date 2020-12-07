FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1368 постов • 650 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Миссия выполнена: капсула зонда "Хаябуса-2" приземлилась в Австралии

Миссия выполнена: капсула зонда "Хаябуса-2" приземлилась в Австралии (4 фото)

Автор:
07 декабря 2020 14:58
Сообщество : Наука
Метки: Хаябуса-2   астероид Рюгу   зонд   исследование космоса   капсула   космос   миссия   успех   
3361
4
Через шесть лет после запуска японского космического аппарата "Хаябуса-2", целью которого был астероид Рюгу, капсула с образцами грунта успешно вернулась на Землю. Это произошло 5 декабря в 17:48 по Гринвичу на полигоне Вумера на юге Австралии.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Хаябуса-2   астероид Рюгу   зонд   исследование космоса   капсула   космос   миссия   успех   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
162
etheral 5 часов назад
Хаябусебе! Красавчики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Pan Час назад
Звучит двусмысленно. Але, это прачечная? - ху@чечная, в смысле Хаябус ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander Час назад
Рогозин уже написал в своём Твиттер, что это всё бесполезная фигня?
И что он к 202.. такому-то году привезёт грунт с Солнца?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
paranoik_ Час назад
Но контейнер с грунтом я бы не открывал в этом году, как минимум
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
paranoik_ Час назад
Звучит как фантастика
какие же японцы молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Taxi007 paranoik_ 51 минуту назад
В 2014 году Розетта садилась на комету
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
acari Час назад
Блин, я плачу. Долетел, дважды садился, дважды собирал грунт, скинул капсулу на Землю, полетел дальше. И епаный Рогозин с другой стороны. Когда мы умудрились все слить? Сейчас набегут тысячи с пеной у рта доказывающих что мы самые супер-пупер в космосе. Блин это просто фантомные боли по былому величию. Юра, мы приехали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Oleg Biggpike 2 часа назад
скоро и монголы запустят ибо рогозина у них нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрьевич 2 часа назад
Молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Великий Кормчий 2 часа назад
Орбиту астероида даже не сместили....
Но это не точно....
Ждём подарка лет через пятсот от японских коллег
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Haratemich 3 часа назад
Ждем новый вирус ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 3 часа назад
А я зато песни красивые пишу! "Рвем мы небо в клочья, лалалалала!"
А я зато песни красивые пишу! "Рвем мы небо в клочья, лалалалала!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Николаевич 3 часа назад
Минусуйте, но разрешите заменить букву "А" на "У" , уж очень просится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
turyst Владимир Николаевич 2 часа назад
Не надо менять буквы.
Не надо менять буквы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162
etheral 5 часов назад
2021 будем в подвалах сидеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь etheral 4 часа назад
В подвалах и в касках! :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как живет и чем занимается подросшая «самая красивая девочка в мире» (7 фото) Как живет и чем занимается подросшая «самая красивая девочка в мире» (7 фото) Японские роботы пытаются раскрыть тайну происхождения Солнечной системы Японские роботы пытаются раскрыть тайну происхождения Солнечной системы 50 лет назад: радость и слезы семей астронавтов во время миссии "Апполона-11" на Луну 50 лет назад: радость и слезы семей астронавтов во время миссии "Апполона-11" на Луну Оказывается, NASA создает плакаты для каждой космической миссии, и русские космонавты - самые крутые Оказывается, NASA создает плакаты для каждой космической миссии, и русские космонавты - самые крутые Фотографии миссии "Аполлон-11", которые NASA скрывало все эти годы Фотографии миссии "Аполлон-11", которые NASA скрывало все эти годы Соцсети жгут: реакция на первые снимки марсианского зонда InSight Соцсети жгут: реакция на первые снимки марсианского зонда InSight
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

462554



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
8 интересных фактов о фильме «Амели»
2
40
8 интересных фактов о фильме «Амели»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лыжи. Любите ли вы лыжи, также, как люблю их я?
0
1
Лыжи. Любите ли вы лыжи, также, как люблю их я?
Путин рассказал о том, что создаваемые морские беспилотные суда предназначены сугубо для обороны
0
59
Путин рассказал о том, что создаваемые морские беспилотные суда предназначены сугубо...
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#интересное#СССР#смешные#на различный вкус#сша#дтп#красиво
#история#прикол#в мире#кино#настроение#деньги#позитив#фотографии#картинки#россия
#юмор#факты#прикольные#люди#подборка#познавательно#природа#война#космос#авария

На что жалуетесь?

Вернуться