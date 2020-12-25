Пенная вечеринка: на Петергофском шоссе водители столкнулись с необычным явлением

24 декабря жители Санкт-Петербурга внезапно увидели на проезжей части клочья пены, которая летала по воздуху. Такая "пенная вечеринка" могла стать причиной аварий, и теперь предстоит выяснить её происхождение.
Жители Красносельского района 24 декабря стали невольными свидетелями и участницами пенной вечеринки. Множество пены летало по проезжей части, мешая обзору, а водители всё гадали, откуда могло взяться это вещество?
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Как стало ясно позже, кто-то слил неясные вещества в Дудергофский канал, который был похож после этого на пенную ванну.
"Предположительно, причиной появления пены стал кратковременный залповый сброс вещества неизвестного происхождения с высоким содержанием синтетических поверхностно-активных веществ, используемых при производстве моющих средств, примеряемых в быту и промышленном производстве", - сообщили в Росприроднадзоре.
Стоит заметить, что по словам петербуржцев, это явно не единичный случай.
"Уже который раз мы сообщали, а всё без толку! Нас травят! ", - говорит житель Санкт-Петербурга.
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", специалисты предприятия также выезжали на место для исследования выпусков, которые находятся на балансе "Водоканала" на этом участке. "По результатам обследования - выпуски чистые и находятся в исправном состоянии", - сообщили в пресс-службе агентству ТАСС. Специалисты произвели отбор проб.
Эпидемия фонтанного вандализма докатилась и до летней столицы. Очевидцы сняли на видео в Адлере, как "два любителя мыльного шоу" поспешно удаляются от ночного фонтана, извергающего потоки пены.
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