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Пенная вечеринка: на Петергофском шоссе водители столкнулись с необычным явлением

Пенная вечеринка: на Петергофском шоссе водители столкнулись с необычным явлением (4 фото + 2 видео)

Автор:
25 декабря 2020 09:36
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выброс   интересны   пена   пенная вечеринка   питер   фото   экология   
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24 декабря жители Санкт-Петербурга внезапно увидели на проезжей части клочья пены, которая летала по воздуху. Такая "пенная вечеринка" могла стать причиной аварий, и теперь предстоит выяснить её происхождение.

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Метки: видео   выброс   интересны   пена   пенная вечеринка   питер   фото   экология   
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