Пенная вечеринка: на Петергофском шоссе водители столкнулись с необычным явлением

Как сообщили ТАСС в пресс-службе коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", специалисты предприятия также выезжали на место для исследования выпусков, которые находятся на балансе "Водоканала" на этом участке. "По результатам обследования - выпуски чистые и находятся в исправном состоянии", - сообщили в пресс-службе агентству ТАСС. Специалисты произвели отбор проб.