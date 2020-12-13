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Учительница из Миннесоты пожертвовала свою почку сторожу школы

Учительница из Миннесоты пожертвовала свою почку сторожу школы (3 фото)

Автор:
13 декабря 2020 09:36
Сообщество : Истории
Метки: в мире   добро   история   люди   поступок   почка   учительница   фото   
520
3
Мужчина встретил реального ангела-хранителя, отдавшего ему свою почку.

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Метки: в мире   добро   история   люди   поступок   почка   учительница   фото   
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2  комментария
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193
palkatootaja Час назад
Теперь она проживёт в раза два меньше, но поступок очень смелый! Я бы так делать не стал ни за что, ни за какие деньги!
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2k
Mellivora 46 минут назад
Серьезно? Ну, ладно. Верим.
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