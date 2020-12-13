Учительница из Миннесоты пожертвовала свою почку сторожу школы

После того, как тесты подтвердили, что Эрин является подходящим донором для своего приятеля, она поехала к нему домой, чтобы сообщить эту новость. Но ей не пришлось ничего произносить вслух, ведь ее футболка с надписью «Донор» говорила сама за себя.



Операция была назначена на июль этого года, и Патрик очень нервничал. Но позитивный настрой Эрин, которая говорила мужчине, что все будет в порядке, успокоил его. Мертенс почувствовал себя готовым к предстоящим испытаниям. Как и предсказывала донор, операция прошла успешно. Оба пациента быстро пошли на поправку и уже к концу августа смогли вернуться на работу.