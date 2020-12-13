Учительница из Миннесоты пожертвовала свою почку сторожу школы

Мужчина встретил реального ангела-хранителя, отдавшего ему свою почку.
Патрик Мертенс — 64-летний сторож начальной школы Кимбалл в Миннесоте (США) страдал от серьезного заболевания почек. Щедрый персонал школы сразу же организовал сбор средств, чтобы оплатить мужчине лечение диализом, но его состояние продолжало ухудшаться.
Без пересадки почки было не обойтись. Найти человека, готового отдать свою почку совсем не просто. Но Патрику невероятно повезло. Его спасительница работала в той же школе. Это была учительница Эрин Дурга.
Без пересадки почки было не обойтись. Найти человека, готового отдать свою почку совсем не просто. Но Патрику невероятно повезло. Его спасительница работала в той же школе. Это была учительница Эрин Дурга.
Эрин и Патрик всегда неплохо ладили и часто общались, рассказывая друг другу истории о своих семьях. Однако подобной жертвенности от обычной знакомой, пусть и очень хорошей, никто не ожидал. Но учительница была уверена в своем поступке на 200 процентов и стала для сторожа настоящим ангелом-хранителем.
Я с самого начала чувствовала, что должна это сделать. Как только я решила, что собираюсь пожертвовать почку, на душе стало очень хорошо. И я была спокойна на протяжении всего времени, — сказала Эрин.
Я с самого начала чувствовала, что должна это сделать. Как только я решила, что собираюсь пожертвовать почку, на душе стало очень хорошо. И я была спокойна на протяжении всего времени, — сказала Эрин.
После того, как тесты подтвердили, что Эрин является подходящим донором для своего приятеля, она поехала к нему домой, чтобы сообщить эту новость. Но ей не пришлось ничего произносить вслух, ведь ее футболка с надписью «Донор» говорила сама за себя.
Операция была назначена на июль этого года, и Патрик очень нервничал. Но позитивный настрой Эрин, которая говорила мужчине, что все будет в порядке, успокоил его. Мертенс почувствовал себя готовым к предстоящим испытаниям. Как и предсказывала донор, операция прошла успешно. Оба пациента быстро пошли на поправку и уже к концу августа смогли вернуться на работу.
Операция была назначена на июль этого года, и Патрик очень нервничал. Но позитивный настрой Эрин, которая говорила мужчине, что все будет в порядке, успокоил его. Мертенс почувствовал себя готовым к предстоящим испытаниям. Как и предсказывала донор, операция прошла успешно. Оба пациента быстро пошли на поправку и уже к концу августа смогли вернуться на работу.
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