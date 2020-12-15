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Житель Британии вместо Google Translate случайно открыл на телефоне видео с фермы каннабиса

Житель Британии вместо Google Translate случайно открыл на телефоне видео с фермы каннабиса (5 фото)

Автор:
15 декабря 2020 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: google translate   Каннабис   британия   не фартануло   ошибка   переводчик Google   
3958
5
Ирония судьбы в том, что переводчик был ему необходим для общения с полицейским. Увидев на экране ферму, страж порядка оказался очень доволен.
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Метки: google translate   Каннабис   британия   не фартануло   ошибка   переводчик Google   
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10  комментариев
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71
Олег Пальчик 2 часа назад
Ну вот зачем Англии нужен житель (а может и гражданин?) не говорящий по английски, и производящий наркоту? Что за сранная толерастия.
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zenon 11 минут назад
Если специалист по наркотикам не делятся с полицией, то их песенка спета.
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5k
Эх, Вася, Вася 49 минут назад
Не пойму этой болезненной страсти - все свои движения-достижения запечетлевать для истории. Обедаешь заснял стол, с бабой срослось, тоже на телефон. Если бы я все свои похождения фоткал , то на две расстельные хватило б.
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42k
Sxoxa Эх, Вася, Вася 13 минут назад
Оставайтесь на месте. За Вами у же выехали :)
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4k
Серега Час назад
Удобно вышло для полиции. Не нашли, так подозреваемый сам вам сдаст себя.
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1k
ых Серега 54 минуты назад
Наркоман на машине, таможню проходит, милиционер копается в его авто. Звонок на трубу наркомана.
- Да...
- На таможне...
- Везу..
- Не-а, пока не нашел.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Он еще надутый был, представляю как он высадился в тот момент)))))
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64k
Вит Вит 2 часа назад
Житель Британии вместо Google Translate случайно открыл на телефоне видео с фермы каннабиса
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22k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Лох - это судьба )
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1k
Sergey 2 часа назад
Сказочный долбо..б
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