Житель Британии вместо Google Translate случайно открыл на телефоне видео с фермы каннабиса

Ирония судьбы в том, что переводчик был ему необходим для общения с полицейским. Увидев на экране ферму, страж порядка оказался очень доволен.
Эта занятная история произошла в Британии. В Сазерленде полицейские остановили авто, который показался им подозрительным. В салоне витал явный запах марихуаны, хотя при обыске наркотиков не нашли. Водитель и пассажир "Мерседеса" крайне плохо говорили и почти ничего не понимали по-английски. Чтобы ответить на вопросы полицейских, один из них решил воспользоваться Google-переводчиком на телефоне, однако в тот день судьба от него отвернулась и вместо нужной страницы на экране появилось видео с фермы, где выращивался каннабис.
Стоящие рядом полицейские успели заметить картинку и, хотя парень попытался быстро-быстро заблокировать телефон, от внимания стражей порядка избавиться не удалось. Мужчины были задержаны по подозрению в производстве наркотиков. А после проведенного расследования была найдена та самая ферма, она располагалась в частном доме в Сазерленде. На трех этажах фермы выращивалось больше 600 растений каннабиса.
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