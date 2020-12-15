Житель Британии вместо Google Translate случайно открыл на телефоне видео с фермы каннабиса

Стоящие рядом полицейские успели заметить картинку и, хотя парень попытался быстро-быстро заблокировать телефон, от внимания стражей порядка избавиться не удалось. Мужчины были задержаны по подозрению в производстве наркотиков. А после проведенного расследования была найдена та самая ферма, она располагалась в частном доме в Сазерленде. На трех этажах фермы выращивалось больше 600 растений каннабиса.