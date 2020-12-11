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Сообщество Без кота и жизнь не та 722 поста • 334 подписчика подписаться
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Русский кот Иван озадачил жителей британского города

Русский кот Иван озадачил жителей британского города (3 фото)

Автор:
11 декабря 2020 00:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: британия   кот   найден   поиск   приют   русский   хозяева   чип   
1379
3

В английском Саутгемптоне объявился симпатичный, компанейский, хорошо воспитанный кот - россиянин по происхождению. В силу исторически сложившейся традиции, пришельца из России нарекли Иваном - дружелюбный кот был не против, однако рассказывать, где хозяева и как ему удалось преодолеть Европу и Ла-Манш - не захотел.

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Метки: британия   кот   найден   поиск   приют   русский   хозяева   чип   
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7  комментариев
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44k
Albert GER 2 часа назад
Сейчас Скрипаль умилился, но всё равно воздержался от звонка в приют..
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144
Миша 44 минуты назад
рассказывать, где хозяева и как ему удалось преодолеть Европу и Ла-Манш - не захотел... не дурак кот, но все равно сидит под арестом, на всякий случай.
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2k
Enotko Ytko Час назад
а как они поняли, что он русский кот?
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98k
Редька с хреном Автор поста Enotko Ytko Час назад
Чип под шкурой просканировали.
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Enotko Ytko Редька с хреном 56 минут назад
вакцина от Б. Гейтса....
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42k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
кто там кота скрипалей, это, того?..
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1k
Афраний 2 часа назад
Приехал на шпили посмотреть.
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