Русский кот Иван озадачил жителей британского города

Пять месяцев кот столовался у подкармливавших его местных жителей. Животное приходило к дому, где его не забывали вкусно кормить, а затем осыпалась в укромных местах садов и парков города. Ближе к зиме хозяева, не подозревавшие о поразительной живучести и гигантских скрытых резервах русских котов, испугались, что Ваня может замёрзнуть, и потому обратились за помощью в центр по защите котов и кошек. Представляете - у них даже центры защиты кошек есть, такого, наверно и сам Ваня не ожидал!

В центре кота просканировали и, обнаружив в теле чип, выяснили: животному около трёх лет. Он из России, за что, кстати, его и нарекли Иваном. Однако ни адреса, ни информации о владельцах в чип занесено не было.