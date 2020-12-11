Русский кот Иван озадачил жителей британского города

В английском Саутгемптоне объявился симпатичный, компанейский, хорошо воспитанный кот - россиянин по происхождению. В силу исторически сложившейся традиции, пришельца из России нарекли Иваном - дружелюбный кот был не против, однако рассказывать, где хозяева и как ему удалось преодолеть Европу и Ла-Манш - не захотел.
Пять месяцев кот столовался у подкармливавших его местных жителей. Животное приходило к дому, где его не забывали вкусно кормить, а затем осыпалась в укромных местах садов и парков города. Ближе к зиме хозяева, не подозревавшие о поразительной живучести и гигантских скрытых резервах русских котов, испугались, что Ваня может замёрзнуть, и потому обратились за помощью в центр по защите котов и кошек. Представляете - у них даже центры защиты кошек есть, такого, наверно и сам Ваня не ожидал!
В центре кота просканировали и, обнаружив в теле чип, выяснили: животному около трёх лет. Он из России, за что, кстати, его и нарекли Иваном. Однако ни адреса, ни информации о владельцах в чип занесено не было.
Animal shelter trying to reunite cat from Russian with owners https://t.co/tK37idFDef pic.twitter.com/zZvRgaxEf6— Daily Echo (@dailyecho) December 10, 2020
Из центра по защите кошек Ивана этапировали в приют. Там его осмотрели, привили от бешенства и... На всякий случай заперли на карантин. Тем временем работники приюта всё ещё ломают голову над загадочной историей хвостатого россиянина. По одной из версий, хозяева кота "Новые русские", которые из опасений за сохранность своих богатств в стране, где без конца грабят награбленное, собрали всё нажитое "непосильным трудом" и драпанули на ПМЖ в Англию. Кот же, привыкший на родине гулять сам по себе, то ли из-за британских туманов, то ли из-за британских кошек, зашёл слишком далеко и уже не смог найти дороги обратно.
Однако и в приюте, и в центре помощи кошкам не теряют надежды отыскать хозяев Ивана. Если это не получится, кота пристроят в другой дом.
Can you help find gorgeous Ivan's true home asks @CatsProtection #isleofwight after Russian microchip mystery. #iow #iwnews Story: https://t.co/eFRDXGjTxo pic.twitter.com/1sryGq0ksw— Isle of Wight County Press (@iwcponline) December 9, 2020
Источник:
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