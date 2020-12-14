Опасные и успешные: про тех, кого боятся и уважают даже сотрудники правоохранительных органов

Герои этой подборки уверены на 100%, что являются королями этой жизни. По крайней мере, они так себя ведут. Только настораживает один факт, что окружающие тихо над ними посмеиваются. Так в чем дело?
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