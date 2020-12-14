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Опасные и успешные: про тех, кого боятся и уважают даже сотрудники правоохранительных органов

Опасные и успешные: про тех, кого боятся и уважают даже сотрудники правоохранительных органов (21 фото)

Автор:
14 декабря 2020 08:29
Сообщество : Юмор
Метки: гопники   деньги   опасность   понты   прикол   смех   юмор   
1993
21
Герои этой подборки уверены на 100%, что являются королями этой жизни. По крайней мере, они так себя ведут. Только настораживает один факт, что окружающие тихо над ними посмеиваются. Так в чем дело?
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Метки: гопники   деньги   опасность   понты   прикол   смех   юмор   
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KOSTELLO Полчаса назад
Быстрый, дерзкий, как пуля резкий.....
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Сибирячка 5 минут назад
На4- 38 бумажек на 5- 36. бахачи
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37k
doker 21 минуту назад
Если бы у человека остутствовали "понты", мы бы давно развели сады на Марсе. Даже разумные люди подвержены честолюбию.
Это проходит с возрастом, но не у всех.
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