Опасные и успешные: про тех, кого боятся и уважают даже сотрудники правоохранительных органов

Герои этой подборки уверены на 100%, что являются королями этой жизни. По крайней мере, они так себя ведут. Только настораживает один факт, что окружающие тихо над ними посмеиваются. Так в чем дело?

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1. Эти невозмутимые постановочные кадры - что-то с чем-то 0 Источник:

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2. Кто-то имитирует оргазм, а кто-то серьезный бизнес 0 Источник:

3. К - комфорт 0 Источник:

4. По их мнению, именно так и выглядит успех 0 Источник:

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7. РукаЛицо 0 Источник:

8. Фотосессии этого парня обожает весь интернет 0 Источник:

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11. Когда просто решил похвастаться 0 Источник:

12. Фото с пистолетом - отдельный вид жанра 0 Источник:

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16. У наших героев всегда все под контролем 0 Источник:

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18. Дорохо-бохато 0 Источник:

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