Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103

Помните фильм "Назад в будущее"? У террористов, вооружённых автоматом Калашникова, оружие постоянно заедало, давало осечки и вообще... вело как третьесортное гуано. И в каждом голливудском фильме АК показывают как нечто ненадёжное и убогое. Но что же на самом деле? Как поведёт себя настоящий АК при попытке его уничтожения?