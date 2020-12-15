Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103

Помните фильм "Назад в будущее"? У террористов, вооружённых автоматом Калашникова, оружие постоянно заедало, давало осечки и вообще... вело как третьесортное гуано. И в каждом голливудском фильме АК показывают как нечто ненадёжное и убогое. Но что же на самом деле? Как поведёт себя настоящий АК при попытке его уничтожения?
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