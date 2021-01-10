Попасть из пистолета в цель на дистанции в 2 километра - мировой рекорд

Установивший рекорд Авила — бывший спецагент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), потративший немалую часть своей жизни в борьбе с наркокартелями и торговцами людьми. Прицельные приспособления для его Glock 23 создавались при прямом участии предыдущих рекордсменов в данной дисциплине — Роберта Гилмера (Robert Gilmer) и Джима Олсона Сойера (Jim Olson. C. Sawyer). Они же помогали Виктору тренироваться. Одним из ключевых условий всего мероприятия было попадание в удаленную мишень с первого выстрела и с рук. Насколько это сложно хорошо было видно по картинке с камеры споттера, находившейся рядом со стрелком: поднимающийся от земли горячий воздух сильно искажал картинку и также немало влиял на траекторию полета пули.