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Попасть из пистолета в цель на дистанции в 2 километра - мировой рекорд

Попасть из пистолета в цель на дистанции в 2 километра - мировой рекорд (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2021 21:57
Сообщество : Военное
Метки: glock 23   дальность   оружие   пистолет   
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Прицельная стрельба на большие дистанции традиционно считается “развлечением” для “серьезных пушек” — винтовок, пулеметов и ружей.

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Метки: glock 23   дальность   оружие   пистолет   
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8  комментариев
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6k
Тапёр 3 часа назад
11 секунд? Полёт пули 11 секунд на 1837 метров с начальной скоростью 350 м.с.? Сильный встречный ветер штоле? Вот нашёл страничку с описанием : https://warriors.fandom.com/ru/wiki/Glock_23https://warriors.fandom.com/ru/wiki/Glock_23
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48k
Похабыч Автор поста Тапёр 3 часа назад
Если в двух словах то прмерно так:
Если в двух словах то прмерно так:
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7k
Otium7 Час назад
Сколько было дублей?
Подождите! Походу, я знаю... 1837 дублей.
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7k
costa 3 часа назад
Напомнило анекдот.
Попали в бразилию русский американец и француз.
Местный пиночет их поймал и говорит. Вон видите попугая на вот той горе - на дереве сидит. Кто его собьет - отпущу, кто промахнется, будет у меня на рудниках урановых работать пожизненно. Любое оружие любое снаряжение.
Ну американец заказал себе винтовнку снайперскую Барретт, прицел - телескоп, калибр - слона убивает. Целился целился, выстрелил - промазал.

Француз заказал себе тоже что-то там французское, целился целился - выстрелил, промазал

Русский говорить - дайте мне обычную сигнальную ракетницу и две бутылки водки. Выпивает, качается, наотмашь раз и прямо попугаю в голову.

Ну пиночет его и спрашивает - как ты умудрился то, так точно попасть?
А русский говорит - а чего тут попадать семь стволов и все небо в попугаях
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7k
Prostovopros 4 часа назад
Меня терзают смутные сомнения...
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Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек Россиянин произвёл несколько выстрелов на улице и&nbsp;убил бывшую жену Россиянин произвёл несколько выстрелов на улице и убил бывшую жену Американец получил пожизненное за попытку свержения власти на Гаити Американец получил пожизненное за попытку свержения власти на Гаити Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103 Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103
Похабыч

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