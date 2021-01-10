Попасть из пистолета в цель на дистанции в 2 километра - мировой рекорд

Прицельная стрельба на большие дистанции традиционно считается “развлечением” для “серьезных пушек” — винтовок, пулеметов и ружей.
Но, как оказывается, даже такое скромное по габаритам и баллистическим характеристикам оружие, как автоматический пистолет, можно заставить попадать в мишень на расстоянии более полутора километров. Новый мировой рекорд установил американец Виктор Авила (Victor Avila) с помощью специальных прицельных приспособлений и Glock 23 — 2010 ярдов или 1837 метров.
Понятное дело, на таком расстоянии пистолетная пуля теряет большую часть своей энергии и уже не способна даже человека серьезно поранить — она едва оставила след на краске мишени. Однако цель энтузиастов и не в этом, а в демонстрации возможностей современных прицелов даже на личном оружии. Рекорд был установлен в рамках соревнования ARENA, которое инициировали организации USA1SHOT и EOTECH, чтобы показать свои наработки, позволяющие снизить количество ошибок при стрельбе, а соответственно и уменьшить количество выпущенных пуль для выполнения задачи военными, полицейскими или спецслужбами.
Установивший рекорд Авила — бывший спецагент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), потративший немалую часть своей жизни в борьбе с наркокартелями и торговцами людьми. Прицельные приспособления для его Glock 23 создавались при прямом участии предыдущих рекордсменов в данной дисциплине — Роберта Гилмера (Robert Gilmer) и Джима Олсона Сойера (Jim Olson. C. Sawyer). Они же помогали Виктору тренироваться. Одним из ключевых условий всего мероприятия было попадание в удаленную мишень с первого выстрела и с рук. Насколько это сложно хорошо было видно по картинке с камеры споттера, находившейся рядом со стрелком: поднимающийся от земли горячий воздух сильно искажал картинку и также немало влиял на траекторию полета пули.
Источник:
Ссылки по теме:
- Минобороны показывает: загрузка в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард"
- Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103
- Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек
- Американец получил пожизненное за попытку свержения власти на Гаити
- А жена не против? В России предложили спрашивать согласия родственников для получения лицензии на оружие
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
Подождите! Походу, я знаю... 1837 дублей.
Попали в бразилию русский американец и француз.
Местный пиночет их поймал и говорит. Вон видите попугая на вот той горе - на дереве сидит. Кто его собьет - отпущу, кто промахнется, будет у меня на рудниках урановых работать пожизненно. Любое оружие любое снаряжение.
Ну американец заказал себе винтовнку снайперскую Барретт, прицел - телескоп, калибр - слона убивает. Целился целился, выстрелил - промазал.
Француз заказал себе тоже что-то там французское, целился целился - выстрелил, промазал
Русский говорить - дайте мне обычную сигнальную ракетницу и две бутылки водки. Выпивает, качается, наотмашь раз и прямо попугаю в голову.
Ну пиночет его и спрашивает - как ты умудрился то, так точно попасть?
А русский говорит - а чего тут попадать семь стволов и все небо в попугаях