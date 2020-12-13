15 фото сложных ситуаций, когда проблем непочатый край

Если вам показалось, что ваш день прошёл хуже некуда, возможно, это потому, что вы еще не видели ситуации, в которые вляпались герои этого поста. Люди поделились своими неприятностями, и постарались взглянуть на них более позитивно. Ведь любую беду легче переносить, когда тебя поддерживают...
Двойное невезение
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Я уехал в командировку на месяц, как оказалось мой сосед тоже. Он выключил электричество, и не убрал в холодильнике
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