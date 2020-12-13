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15 фото сложных ситуаций, когда проблем непочатый край

15 фото сложных ситуаций, когда проблем непочатый край (16 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 21:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Некуда   Непочатый   взглянуть   край   позитивно   ситуации   сложные   хуже   
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Если вам показалось, что ваш день прошёл хуже некуда, возможно, это потому, что вы еще не видели ситуации, в которые вляпались герои этого поста. Люди поделились своими неприятностями, и постарались взглянуть на них более позитивно. Ведь любую беду легче переносить, когда тебя поддерживают...

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Метки: Некуда   Непочатый   взглянуть   край   позитивно   ситуации   сложные   хуже   
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3k
Ыукп 15 минут назад
В большинстве случаев, кажися, кривые рученьки
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5k
АлександрЧестный 5 минут назад
Почему в асашае странные печки что газовые что электро (огромные с управлением у стены), унитазы с подключением с низу. Еще стиралки, сушилки итд.
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3k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
15 фото сложных ситуаций, когда проблем непочатый край
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14k
Сталкер 7 минут назад
А хрен ли хотели со своими картонными домами? ))

А хрен ли хотели со своими картонными домами? ))
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