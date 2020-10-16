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20 фотографий, доказывающих, что наши глаза очень легко обмануть

20 фотографий, доказывающих, что наши глаза очень легко обмануть (20 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 21:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Легуо   Подводит   зрение   обмануть   ситуации   фотографии   
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Очень часто вокруг происходит много необыкновенных вещей, и иногда может даже показаться, что зрение нас подводит. Бывают ситуации, когда отражение света или особое расположение предметов заставляет нас видеть то, что на самом деле не существует. Иллюзия тоже может быть плодом воображения. В этом посте представлены снимки, которые нужно как следует рассмотреть.

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Метки: Легуо   Подводит   зрение   обмануть   ситуации   фотографии   
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4  комментария
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28k
Alex Час назад
Это рыбий жир в капсулах
Это рыбий жир в капсулах
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625
newegg Alex 40 минут назад
Не обязательно, В таких капсулах может быть лекарство, витамины, пена для ванн, ароматизатор для воздуха или ещё хз что.
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298
Андрей Полчаса назад
Ну по пьяне бутик с гидрогелем, или что там в капсулах, залетит незаметно :)
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4k
Летучий Мыш Полчаса назад
Таак, а тут в чем обман?
Таак, а тут в чем обман?
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