20 фотографий, доказывающих, что наши глаза очень легко обмануть

Очень часто вокруг происходит много необыкновенных вещей, и иногда может даже показаться, что зрение нас подводит. Бывают ситуации, когда отражение света или особое расположение предметов заставляет нас видеть то, что на самом деле не существует. Иллюзия тоже может быть плодом воображения. В этом посте представлены снимки, которые нужно как следует рассмотреть.
Ради хорошего фото можно и немного приврать
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