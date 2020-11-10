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15 личностей, которые неожиданно столкнулись с превратностями судьбы

15 личностей, которые неожиданно столкнулись с превратностями судьбы (16 фото)

Автор:
10 ноября 2020 22:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Отнестись   Превратности   личности   ситуации   столкнулись   судьба   юмор   
2871
16

Разочарование - это то чувство удивления и печали, когда мы надеемся получить одно, а результат значительно отличается от желаемого. В жизни такое происходит сплошь и рядом, поэтому лучше отнестись к подобным ситуациям с юмором, хотя это не всегда так просто. Вот и герои этого поста пережили несколько неприятных минут...

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Метки: Отнестись   Превратности   личности   ситуации   столкнулись   судьба   юмор   
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7  комментариев
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3k
Mimik 3 часа назад
Ппц проблемы у них. Как будто не в 2020 живут
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10k
Хью́берт Час назад
15 личностей, которые неожиданно столкнулись с превратностями судьбы
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1k
Коровьев Фагот 2 часа назад
У них в пиндостане всегда так. У нас скажут: Ну и куй с ним, а у них сразу в суд жаловаться.
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7
Ворошиловский Конноводолаз 2 часа назад
Собаку специально покрасили. Здесь это модно. Ок 800 стоит.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Говнопостер, скажи что-нить по говнопостски?
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19k
hebpat 2 часа назад
пёс доволен по самые уши - видать чисто вымыли
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646
Арам Текнеджян hebpat Час назад
Ему пофиг, он дальтоник.
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