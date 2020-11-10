15 личностей, которые неожиданно столкнулись с превратностями судьбы

Разочарование - это то чувство удивления и печали, когда мы надеемся получить одно, а результат значительно отличается от желаемого. В жизни такое происходит сплошь и рядом, поэтому лучше отнестись к подобным ситуациям с юмором, хотя это не всегда так просто. Вот и герои этого поста пережили несколько неприятных минут...
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