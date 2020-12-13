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Цитаты и выражения от Валентина Гафта

Цитаты и выражения от Валентина Гафта (26 фото)

Автор:
13 декабря 2020 14:37
Метки: Гафт   искусство   цитаты   
1806
26
Покинувший нас вчера Валентин Иосифович был помимо прочего ещё и остряком с литературным даром, он оставил нам множество выражений и эпиграмм на злобу дня...
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Метки: Гафт   искусство   цитаты   
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5k
Bjornsson 3 часа назад
"Россия! Чуешь этот странный зуд?! Три Михалкова по тебе ползут!" (с) Одна из лучших эпиграмм
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3k
Tatyana 2 часа назад
Спасибо. Отличный пост.
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33k
jonnyD 4 часа назад
Когда настанет час похмелья,
Когда придёт расплаты срок,
Нас примет космос подземелья,
Где очень низкий потолок.

Бутылка там под ним повисла,
Как спутник в невесомой мгле,
И нет ни в чём ни капли смысла,
Весь смысл остался на земле.
Валентин Гафт
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