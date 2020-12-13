Цитаты и выражения от Валентина Гафта

Покинувший нас вчера Валентин Иосифович был помимо прочего ещё и остряком с литературным даром, он оставил нам множество выражений и эпиграмм на злобу дня...
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Когда придёт расплаты срок,
Нас примет космос подземелья,
Где очень низкий потолок.
Бутылка там под ним повисла,
Как спутник в невесомой мгле,
И нет ни в чём ни капли смысла,
Весь смысл остался на земле.
Валентин Гафт