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Вуди Аллену - 85! Подборка к юбилею

Вуди Аллену - 85! Подборка к юбилею (19 фото)

Автор:
01 декабря 2020 15:37
Сообщество : Кино
Метки: Вуди Аллен   голливуд   кино   комедии   любовь и смерть   нью-йорк   цитаты   энни холл   
1053
19
"Все мои картины забудут!", - говорил как-то Вуди Аллен. Вот уже 55 лет он снимает кино, и пока что его пророчество не сбылось.
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Метки: Вуди Аллен   голливуд   кино   комедии   любовь и смерть   нью-йорк   цитаты   энни холл   
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12k
Ligov 57 минут назад
Вуди Аллен - "кино не для всех". Однако есть фильмы действительно бесподобные. Долгих лет ему...
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7k
hetrick 36 минут назад
Вроде бы, с виду, забавный старичок. Но...ой, мне кажется, не так прост этот не славянской внешности старикашка.
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4k
SSD 2 часа назад
Тоже, наверное, педик какой нибудь... или педофил.))
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