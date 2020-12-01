Вуди Аллену - 85! Подборка к юбилею

Аллен говорит, что в первую очередь он писатель, а потом уже режиссёр и актёр. То есть снимает фильмы он только потому, что надо что-то делать со сценарием, а играет в них - потому что не хочет возиться с актёрами, проще сделать самому. Он писатель и музыкант, потому что играть джаз в нью-йоркских клубах ему нравится гораздо больше, чем кричать "мотор!" на съёмочной площадке. О своих картинах он не слишком высокого мнения: "Все мои картины забудут! Я, как и многие другие, внёс свой вклад в создание и распространение посредственных и очень плохих фильмов. Но у меня есть количественная теория: чем больше фильмов я сделаю, тем больше вероятность, что один из них окажется нормальным". Своей количественной теории он придерживается - скоро выйдет 51-й по счёту фильм Вуди Аллена.

Фильмография Вуди Аллена впечатляет: там есть и пародийные, эксцентрические, сатирические комедии, ромкомы и трагикомедии, серьёзные драмы. Каждый зритель найдёт фильм себе по вкусу. Сам Аллен никогда не пересматривает свои фильмы, но известно, что в любимчиках у него оскароносная "Энни Холл", пародия на "Восемь с половиной" Феллини "Воспоминания о звёздной пыли" и "Пурпурная роза Каира", фильм про то, как персонаж фильма попадает в реальность. Предлагаем в честь 85-летия великого нью-йоркца посмотреть подборку цитат из его картин. Может, она поможет вам выбрать фильм на вечер.