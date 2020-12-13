Девочка замерзла насмерть на пороге своего дома

По словам Светланы Кулешовой, в тот день они праздновали день рождения младшей дочери, которой исполнился год. Ангелина легла спать раньше, чем закончилось празднование, и родители, проводив гостей и еще немного посидев перед телевизором, легли спать. Они не слышали, как девочка ночью встала и вышла из дома в холодные сени. "Я уложила Ангелину, и она заснула еще до полуночи. Мы с мужем посмотрели телевизор и тоже легли, - рассказывает Светлана. - Когда мы встали, мы не нашли ее в постели. Она была в холодной пристройке, лежала на полу".