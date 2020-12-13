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Девочка замерзла насмерть на пороге своего дома

Девочка замерзла насмерть на пороге своего дома (6 фото)

Автор:
13 декабря 2020 09:33
Сообщество : Криминал
Метки: Сатка   криминал   лунатизм   мороз   преступление   расследование   ребенок   смерть   
667
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Трехлетняя девочка замерзла насмерть в холодных сенях в собственном доме. в городе Сатка Челябинской области. По словам родителей, ребенок страдал лунатизмом. Вероятно, ночью малышка вышла в холодную часть жилища и не нашла дорогу обратно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сатка   криминал   лунатизм   мороз   преступление   расследование   ребенок   смерть   
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3  комментария
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919
Шурман 20 минут назад
У самого 2е детей , до рождения детей я всегда спал как убитый и не важно выпил я вечером или нет , последние 11 лет я просыпаюсь от каждого шороха даже на улице .
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21k
MrGod 6 минут назад
Поколение тиктокеров в деле, дверь закрывать на крючок не пробовали, раз знали что проблемы у ребёнка.
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8k
Иван Акимов 41 минуту назад
А мамаша в это время дрыхла вдупель пьяная.
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