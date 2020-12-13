Девочка замерзла насмерть на пороге своего дома

Трехлетняя девочка замерзла насмерть в холодных сенях в собственном доме. в городе Сатка Челябинской области. По словам родителей, ребенок страдал лунатизмом. Вероятно, ночью малышка вышла в холодную часть жилища и не нашла дорогу обратно.
Трехлетняя Ангелина Кулешова замерзла в холодных сенях собственного дома в городе Сатка Челябинской области. По словам матери, 23-летней Светланы Кулешовой, девочка вышла из теплой части дома в холодную в приступе лунатизма и не смогла найти дорогу обратно.
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По словам Светланы Кулешовой, в тот день они праздновали день рождения младшей дочери, которой исполнился год. Ангелина легла спать раньше, чем закончилось празднование, и родители, проводив гостей и еще немного посидев перед телевизором, легли спать. Они не слышали, как девочка ночью встала и вышла из дома в холодные сени. "Я уложила Ангелину, и она заснула еще до полуночи. Мы с мужем посмотрели телевизор и тоже легли, - рассказывает Светлана. - Когда мы встали, мы не нашли ее в постели. Она была в холодной пристройке, лежала на полу".
Поначалу следствие заподозрило, что родители слишком бурно праздновали день рождения младшей дочери и поэтому не заметили исчезновения Ангелины. Однако, по свидетельствам соседей, семья не замечена в пьянстве. Сами родители утверждают, что Ангелина страдала лунатизмом. Светлана утверждает, что девочка ходила во сне, и им не раз приходилось ловить ее в доме и укладывать обратно в кровать. "Наверное, она вышла во сне и не смогла в темноте найти ручку двери", - предполагает сама Светлана.
По результатам судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила от переохлаждения. В холодной пристройке, где осталась девочка, ночная температура опускалась до -15 градусов.В настоящее время следствие по делу продолжается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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