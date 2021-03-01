Канадская полиция ищет голову королевы

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Полиция города Виктория в Британской Колумбии ищет голову бюста королевы Елизаветы II, отбитую и похищенную вандалами. Это уже второе похищение королевской головы - правда, в первый раз голову удалось вернуть.
Полиция Британской Колумбии, Канада, ищет голову Королевы Елизаветы II, которую вандалы украли с монаршего бюста в городе Виктория, в парке Бикон Хилл. Полиция напряженно ищет пропажу и уже обратилась к гражданам с просьбой предоставить сведения о вандалах. Как сообщается, бюст был собезглавлен в тот же вечер, когда на здании местных органов власти появились надписи "Поддержи Бикон Хилл", "Прекратите лгать" и "Свиньи".
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В городе Виктория сейчас царит напряженная обстановка. Дело в том, что после закрытия всех городских ночлежек из-за коронавируса бездомные разбили стихийный палаточный лагерь в парке Бикон Хилл, что активно не нравится многим жителям.
В последние дни в парке было совершено несколько нападений на блюстителей порядка, один человек арестован за попытку пройти внутрь административного здания, а еще один вандал бросил кувалду в стекло полицейской машины и сбежад в парк. Подозревают, что нападениясвязаны с палаточным оагерем: его обитателям очень не нравятся попытки их выселить.
Бюст пострадал уже во второй раз: впервые с него сняли голову в 1960 году, через несколько лет после того, как он был установлен. Тогда фокус с головой оказался проделкой студентов, которые выбросили голову в море. После этого, в 1962 году, на место гипсового бюста была установлена его бронзовая копия, которая пострадала на этот раз.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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