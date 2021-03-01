Канадская полиция ищет голову королевы

Бюст пострадал уже во второй раз: впервые с него сняли голову в 1960 году, через несколько лет после того, как он был установлен. Тогда фокус с головой оказался проделкой студентов, которые выбросили голову в море. После этого, в 1962 году, на место гипсового бюста была установлена его бронзовая копия, которая пострадала на этот раз.