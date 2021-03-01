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Канадская полиция ищет голову королевы

Канадская полиция ищет голову королевы (6 фото)

Автор:
01 марта 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Елизавета II   Канада   бюст   голова   криминал   памятник   похищение   расследование   
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Полиция города Виктория в Британской Колумбии ищет голову бюста королевы Елизаветы II, отбитую и похищенную вандалами. Это уже второе похищение королевской головы - правда, в первый раз голову удалось вернуть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Елизавета II   Канада   бюст   голова   криминал   памятник   похищение   расследование   
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2  комментария
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29k
Головасыр коричнештанник 41 минуту назад
ишь голову отрезали. в некоторых странах целиком сносят и в открытую. одних советское наследие пугает, вторые вспомнили о рабовладельцах

нашим ещё скоро уголовку за гомосятину припомнят ...
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88k
ЮрГен Полчаса назад
А диадемка-то у неё на голове ворованная, как и всё в мелкобритании. Это диадема российского императорского дома. Вот за воровство голову ей и оторвали!!!
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Болонка королевы

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