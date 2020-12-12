Валентин Гафт: "Мой путь закончен, я — пришел"

Дальше уже была его слава. И как говорил классик: "...сюда по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам...". Валентин Гафт стал популярнейшим актёром театра и кино. Стала расти его поэтическая слава. И из застенчивого, фактурного актёра-спортсмена, Гафт стал универсальным, звёздным актёром, одним из корифеев нашей культуры в целом.

Всё что было с ним после 1975 года лежит перед многими как на ладони. И оно освещено и просвечено многими сотню раз.





Тут и подошла любовь всей его. Встреча с красавицей Ольгой Остроумовой пришлась как нельзя кстати. Выстроилась его личная жизнь, наладилась работа в театре. В кино отбоя не было от ролей фактически до самой его смерти.





Когда уходят такие глыбы, такие матёрые человечища как Гафт, остаётся чувство пустоты. Ибо никто на замену им не придёт...





Философский юмор В. Гафта безбрежен. Когда-то в 70-е годы он начал писать эпиграммы, в итоге переругался с большим количеством своих коллег. Началось с того, что Игорь Кваша сказал ему - ГАФТ - это не фамилия это аббревиатура. В ответ получил эпиграмму. Дальше этот поток иронии уже было не остановить. Вскоре он стал бурной рекой.





Но были у Гафта обычные стихи. Хотелось бы закончить этот пост поздними стихами Валентина Гафта:

***

Живых все меньше в телефонной книжке,

Звенит в ушах смертельная коса,

Стучат все чаще гробовые крышки,

Чужие отвечают голоса.



Но цифр этих я стирать не буду

И рамкой никогда не обведу.

Я всех найду, я всем звонить им буду,

Где б ни были они, в раю или в аду.



Пока трепались и беспечно жили —

Кончались денно-нощные витки.

Теперь о том, что недоговорили,

Звучат, как многоточия, гудки.



Мосты



Я строю мысленно мосты,

Их измерения просты,

Я строю их из пустоты,

Чтобы идти туда, где Ты.



Мостами землю перекрыв,

Я так Тебя и не нашел,

Открыл глаза, а там... обрыв,

Мой путь закончен, я — пришел.