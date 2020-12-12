Валентин Гафт: "Мой путь закончен, я — пришел"

Гафта больше нет с нами. И вроде ясно было, что к тому идёт, но всё равно - как больно это осознавать. Уходят корифеи эпохи. А.Баталов, С. Юрский, А. Джигарханян. Теперь вот Валентин Гафт.
Валентин Гафт очень долго запрягал, как это часто бывает в русской среде... Его талант словно дорогое вино выдерживался долго, фактически до сорока лет. Почему он, красивый как Аполлон, с фигурой атлета, высокорослый брюнет был так мало востребован и в кино и в театре долгие годы своей молодости?
Идея стать актёром пришла ему голову только когда он оканчивал школу. Главным критерием было то, что туда не надо было сдавать физику и математику. Он сходил на мастер-класс к своему соседу Евгению Моргунову, но тот в присущей ему циничной манере отбрил его. Тогда он добрался до знаменитого Ираклия Андронникова, но и от него получил нелицеприятные отзывы о своём таланте. Развёрнутые и интеллигентные. И всё же он решился поступать в "Щуку" и провалился на втором туре. Пошёл в школу-студию МХАТ, и в итоге поступил. Во время туров он прямо на улице поймал Сергея Столярова, и тот дал ему последние наставления и благословения. А еще за Гафта бились уже студенты первокурсники студии - Михаил Козаков и Игорь Кваша. Они как-то сразу увидели в огромном застенчивом юноше ровню себе и упрашивали приёмную комиссию поставить абитуриенту оценки повыше.
Но в отличии от многих своих звёздных однокашников, по окончании школы-студии МХАТ карьера у Валентина Гафта двигалась очень тяжко.
Редкие роли в кино, в основном второго плана, фактически эпизоды, сопровождали Гафта до начала 70-х годов. Не лучше обстояли дела и с театральной деятельностью. Театр Моссовета, Театр Сатиры, московский драматический театр, Театр на Мал. Бронной, были его не очень знаменитой ареной деятельности в 50-е и 60-е годы. Гафт набирал вес как актёр. Впрочем встреча с А. Эфросом во многом перевернула его сознание. Анатолий Эфрос был первый, кто стал определять Гафта как звезду сцены. Но тут он переходит в "Современник", в котором прослужил в итоге пол-века.
В чём преуспел Валентин Иосифович в 50- и 60-е годы, так это в роли красавца-жениха. Его окружали потрясающие женщины. Первой женой была знаменитая манекенщица, соратница Регины Збарской, Елена Изергина. Потом была балерина Инна Елисеева. А тут еще совсем недавно, знаменитая в прошлом певица и первая телеведущая "Голубого огонька", Эльмира Уразбаева показала свое свидетельство о браке с Гафтом, и вообще удивлялась, почему он так надежно скрывал их брак и их отношения все эти годы. Другие тайные его романы и связи обросли легендами.
Возможно мог бы принести славу актёру фильм Г. Александрова "Русский сувенир" 1960 года. В. Гафт там играет певца-шансонье из Франции. В "Убийстве на улице Данте" он уже сыграл француза с парой реплик. А тут такой богатый образ, фактически прототип Ива Монтана! Его страстная любовь с героине Э. Быстрицкой, итальянской графине, на экране выглядела ярко. Но фильм наша критика закатала в асфальт, признав большой неудачей мэтра. Так Гафт и играл всяких солдат и спортсменов, негодяев до середины 70-х годов.
Что-то интересное проклюнулось в игре актёра в кинофильме "Новенькая". Тренер-циник, на экране шикарен. Но как-то фильм залистнулся. Потом был очередной француз на пару реплик в "Интервенции". Но вот наступили 70-е годы. Дверка таланта Гафта приоткрылась уже сильнее. Виктор Азанчеев в "Разрешите взлёт", Эд Стюарт в "Ночь на 14-ой параллели" - отлично сыгранные роли, но и это залистнулось как-то быстро.
Роли спортсмена в "Жребии", гнусный белогвардеец в "Цементе", маленькая, но яркая роль Геверница, советника А. Далеса. Это всё было начало 70-х годов. Это уже не залистнулось и отпечаталось у зрителей. Валентин Гафт, что называется, добил зрителя, приручал его к себе и к своему стилю актёрской игры. Тут уже появилась у Гафта морщинка мудрого змия у глаз, и соткался навсегда образ актёра-философа.
Первые главные роли в кино пришли к В. Гафту в середине 70-х годов. Анатолий Эфрос снял "Таню" с Гафтом. Роль Троянкина в "Ольге Сергеевне" и "Дневной поезд" с Маргаритой Тереховой - эти роли подняли В. Гафта как киноактёра на большую высоту. А тут еще следом в том же 1975 году Валентин Гафт громко выстрелил такими ролями как Брассет из "Здрасьте, я ваша тётя" и лейтенант Крамин из "На всю оставшуюся жизнь".
Дальше уже была его слава. И как говорил классик: "...сюда по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам...". Валентин Гафт стал популярнейшим актёром театра и кино. Стала расти его поэтическая слава. И из застенчивого, фактурного актёра-спортсмена, Гафт стал универсальным, звёздным актёром, одним из корифеев нашей культуры в целом.
Всё что было с ним после 1975 года лежит перед многими как на ладони. И оно освещено и просвечено многими сотню раз.
Тут и подошла любовь всей его. Встреча с красавицей Ольгой Остроумовой пришлась как нельзя кстати. Выстроилась его личная жизнь, наладилась работа в театре. В кино отбоя не было от ролей фактически до самой его смерти.
Когда уходят такие глыбы, такие матёрые человечища как Гафт, остаётся чувство пустоты. Ибо никто на замену им не придёт...
Философский юмор В. Гафта безбрежен. Когда-то в 70-е годы он начал писать эпиграммы, в итоге переругался с большим количеством своих коллег. Началось с того, что Игорь Кваша сказал ему - ГАФТ - это не фамилия это аббревиатура. В ответ получил эпиграмму. Дальше этот поток иронии уже было не остановить. Вскоре он стал бурной рекой.
Но были у Гафта обычные стихи. Хотелось бы закончить этот пост поздними стихами Валентина Гафта:
***
Живых все меньше в телефонной книжке,
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат все чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду
И рамкой никогда не обведу.
Я всех найду, я всем звонить им буду,
Где б ни были они, в раю или в аду.
Пока трепались и беспечно жили —
Кончались денно-нощные витки.
Теперь о том, что недоговорили,
Звучат, как многоточия, гудки.
Мосты
Я строю мысленно мосты,
Их измерения просты,
Я строю их из пустоты,
Чтобы идти туда, где Ты.
Мостами землю перекрыв,
Я так Тебя и не нашел,
Открыл глаза, а там... обрыв,
Мой путь закончен, я — пришел.
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Да и вообще, талантливый и достойный человек был. Лично с ним не знаком, но ничего плохого о нем не слышал.