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Валентин Гафт: "Мой путь закончен, я — пришел"

Валентин Гафт: "Мой путь закончен, я — пришел" (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2020 17:03
Метки: актер   кино   памяти Актера   роли   
812
5
1

Гафта больше нет с нами. И вроде ясно было, что к тому идёт, но всё равно - как больно это осознавать. Уходят корифеи эпохи. А.Баталов, С. Юрский, А. Джигарханян. Теперь вот Валентин Гафт.

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Метки: актер   кино   памяти Актера   роли   
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
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Uroboros 36 минут назад
Валентин Гафт: "Мой путь закончен, я — пришел"
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259
andrey 42 минуты назад
хороший был актер , жаль что по старости кукуха поехала !
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1k
Гарри Слепнер 48 минут назад
Старый мудрый еврей. Мне он запомнился по фильму «Гонки по вертикали» и « Воры в законе». Яркие персонажи.
Да и вообще, талантливый и достойный человек был. Лично с ним не знаком, но ничего плохого о нем не слышал.
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1k
Лёха 52 минуты назад
Земля пухом...
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31k
Геша Бородач Час назад
последнего из Великих не стало... Царствие Небесное!
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34
ford029 2 часа назад
А на смену им-Безруковы, Петровы и прочие Панины((((((Печально!
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7k
Andrei ford029 Час назад
А ведь лет 60 назад говорили - А на смену им - Гафты, Кваши и прочие Табаковы.
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2k
Агасфер ford029 Час назад
Гафт ведь сказал: -Не смерть страшна. Страшно, что после смерти тебя сыграет Безруков
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3k
Едондер пуп ford029 53 минуты назад
В "Анкор, еще анкор" Гафт играл вместе с Евгением Мироновым, и великолепный дуэт вышел, по-моему. Есть нормальная смена, не нужно брюзжать))
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3k
au3 2 часа назад
А причем видео про 3д моделирование?
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363
Капитошка au3 2 часа назад
Когда человек каждый день без выходных и праздников постит с утра до вечера, до качество постов уже неважно, главное лайки ...лайки.... еще раз лайки
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