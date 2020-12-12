Наездники-налётчики с наскока "взяли" заведение и скрылись на резвом скакуне: видео

В интернете набирает популярность видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела ретроограбление в одном из городков Бразилии. На кадрах, попавших в сеть, разворачивается фееричная картина в духе виртуозов револьвера - гангстеров Дикого Запада: двое грабителей верхом на одной лошади на полном скаку ворвались на тихий перекрёсток провинциального городка, на ходу соскочили на брусчатку мостовой и без колебаний ринулись на "дело"...
Налётчики были вооружены, а их лица скрывали маски. Грабители работали быстро и слаженно, каждое движение, словно не раз отрепетированное и отточено до автоматизма и не требует раздумий. Судя по кадрам, два парня в синих майках на углу, увидев такую решительность в действиях преступников, не задавая лишних вопросов плавно подняли руки и стояли не шевелясь пока налётчики завладев награбленным, также стремительно не вскочили на лошадь и покинули место преступления.
Какой ущерб нанесли злоумышленники и удалось ли их задержать, как сообщает источник - неизвестно. Судя по тому, что эти двое уверенно управлялись на лошади без седла и стремян - опыт верховой езды у них был, а стало быть, и шанс уйти от преследования.
Интернет-пользователи отметили, насколько легко, быстро и слаженно орудовали налётчики, как будто это было для них забавой.
"Ничего необычного, просто ограбление магазина на лошади в Бразилии", "Когда хочется RDR2*, но нет денег", - высказался один из пользователей в комментариях.
- RDR2 - популярная в Бразилии компьютерная игра Red Dead Redemption 2 - прим.
Источник:
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Все таи они существует - машина времени.