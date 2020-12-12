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Наездники-налётчики с наскока "взяли" заведение и скрылись на резвом скакуне: видео

Наездники-налётчики с наскока "взяли" заведение и скрылись на резвом скакуне: видео (1 фото)

Автор:
12 декабря 2020 04:22
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   криминал   ловкость   лошадь   маски   ограбление   оружие   сети   
1947
1

В интернете набирает популярность видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела ретроограбление в одном из городков Бразилии. На кадрах, попавших в сеть, разворачивается фееричная картина в духе виртуозов револьвера - гангстеров Дикого Запада: двое грабителей верхом на одной лошади на полном скаку ворвались на тихий перекрёсток провинциального городка, на ходу соскочили на брусчатку мостовой и без колебаний ринулись на "дело"...

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Метки: бразилия   криминал   ловкость   лошадь   маски   ограбление   оружие   сети   
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2k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
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KOSTELLO Час назад
Ты посмотри какие лихие фахитос буритос мудильо питрильо бандитос
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1k
Пачо Эррера Час назад
Походу с Дагестана прискакали
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146
Миша Час назад
Я так понимаю это заведение там 4 раза в неделю грабят, настолько все спокойны. "Три мушкетера" даже спустя столько лет, хранят в себе множество советов. Лошадь может споткнуться и вывихнуть себе ногу, может поесть из яслей, из которых ела сапная лошадь, и вот она пропала... Налетчики уже помчались лошадь продавать.
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
На дворе блин 2020 год.
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7k
Клёст 2 часа назад

Наездники-налётчики с наскока "взяли" заведение и скрылись на резвом скакуне: видео
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19k
pssst 2 часа назад
I'm gonna take my horse to the old town road...
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3k
Ваник 2 часа назад
Лошадку перекрасить теперь надо или съесть , спалятся по ней.
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6k
Sterling Malory Archer Ваник 2 часа назад
Лошадь тоже угнанная, оставят на обочине.
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26k
a.fey 4 часа назад
Лошадь без маски.

Все таи они существует - машина времени.
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8k
krivsan 5 часов назад
они не в курсе видимо что RDR.можно с торрента скачать
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6k
Pillin Alex krivsan 5 часов назад
У них нет интернета, у них даже седла нет.
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16k
бат св krivsan 2 часа назад
да у них и компа нет
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8k
krivsan 5 часов назад
Наездники-налётчики с наскока "взяли" заведение и скрылись на резвом скакуне: видео
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