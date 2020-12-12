Наездники-налётчики с наскока "взяли" заведение и скрылись на резвом скакуне: видео

Налётчики были вооружены, а их лица скрывали маски. Грабители работали быстро и слаженно, каждое движение, словно не раз отрепетированное и отточено до автоматизма и не требует раздумий. Судя по кадрам, два парня в синих майках на углу, увидев такую решительность в действиях преступников, не задавая лишних вопросов плавно подняли руки и стояли не шевелясь пока налётчики завладев награбленным, также стремительно не вскочили на лошадь и покинули место преступления.

Какой ущерб нанесли злоумышленники и удалось ли их задержать, как сообщает источник - неизвестно. Судя по тому, что эти двое уверенно управлялись на лошади без седла и стремян - опыт верховой езды у них был, а стало быть, и шанс уйти от преследования.