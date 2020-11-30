Новые фото Тома Круза со съемок «Миссия невыполнима 7»

Во время работы над фильмом актеры и съемочная группа успели сняться в нескольких европейских странах, включая Великобританию и Норвегию, а также в городе Венеция в Италии.

Из-за пандемии коронавируса график съемок был особенно напряженным, но, судя по всему, съемки уже подходят к концу.