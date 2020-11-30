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Новые фото Тома Круза со съемок «Миссия невыполнима 7»

Новые фото Тома Круза со съемок «Миссия невыполнима 7» (8 фото)

Автор:
30 ноября 2020 14:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Миссия невыполнима   голливуд   звезды   знаменитости   италия   съемки   том круз   
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Вчера Том Круз ненадолго отвлекся от съемок очередной части популярной франшизы, чтобы поприветствовать фанатов, собравшихся на улице в Риме.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Миссия невыполнима   голливуд   звезды   знаменитости   италия   съемки   том круз   
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5  комментариев
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405
... 3 часа назад
хорошо выглядит для 58 летнего, так держать!
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7k
vit 11 минут назад
Блин, я как ребенок жду и нового фильма про Бонда, и новую Миссию. Самые наверно две любимые франшизы.
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3k
aleksei 14 минут назад
У него аж две маски
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396
Dorell 20 минут назад
Блин, моему бате сейчас тоже 58. Жаль что он так не может и сильно стареет...
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