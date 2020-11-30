Новые фото Тома Круза со съемок «Миссия невыполнима 7»

Вчера Том Круз ненадолго отвлекся от съемок очередной части популярной франшизы, чтобы поприветствовать фанатов, собравшихся на улице в Риме.
58-летний актер перестраховался и надел сразу две маски прежде чем поприветствовать фанатов, которые активно фотографировали звезду на телефоны.
Круз затем вернулся к работе и вместе с партнершей по фильму 38-летней Хейли Этвелл продолжил снимать захватывающую сцену автомобильной погони.
В перерывах между съемками Круз так же носил обе маски, общаясь с коллегами по фильму, съемочной группой и поклонниками. Накануне Круза видели садящимся за руль винтажного желтого Fiat 500 для съемок драматичной сцены схватки с отрядом полицейских машин.
Съемочная группа ранее уже задействовала многие знаковые достопримечательности итальянской столицы, и в этот раз ее заметили за съемками стрельбы неподалеку от памятника Виктору Эммануилу II.
Во время работы над фильмом актеры и съемочная группа успели сняться в нескольких европейских странах, включая Великобританию и Норвегию, а также в городе Венеция в Италии.
Из-за пандемии коронавируса график съемок был особенно напряженным, но, судя по всему, съемки уже подходят к концу.
В октябре Том провел кризисные переговоры с режиссером Кристофером МакКуорри после того, как у 12 человек на съемочной площадке выявили COVID-19. И это уже второй раз, когда съемки пришлось приостановить — в начале года съемки в Италии пришлось свернуть во время первой волны коронавируса в Европе, когда в стране резко возросло число зараженных. Вместо этого съемочная группа и актеры отправились в Норвегию и вернулись доснимать сцены в итальянскую столицу только тогда, когда это стало безопасно. Этим летом стало известно, что в Норвегии Круз нанял для съемочной группы корабль за 500 000 фунтов стерлингов, чтобы избежать дополнительных задержек из-за пандемии.
Из-за задержек в связи с пандемией премьеру фильма "Миссия невыполнима 7" перенесли на 19 ноября 2021 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 10 главных звездных благотворителей
- Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана
- Киану Ривз сменил прическу
- Кинозвездам в инстаграме не светит!
- На что тратит деньги Том Хэнкс?
Понравилось34