Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней

Когда речь идет о зарубежных мультфильмах из 90-х, первыми на ум приходят диснеевские мультики. А ведь они из зарубежных мультфильмов не первыми радовали наш детский глаз.
В Голливуде полно достойных мультипликаторов, которые создавали свои произведения и не хуже Диснея удивляли и радовали постсоветских детей.
Хочется вспомнить о культовом мультфильме «Том и Джерри», помню, как заветную видеокассету дали знакомые посмотреть маме в конце 80-х. Я был просто счастлив.
Мне кажется, этот мультик что-то вроде наших волка и зайца из «Ну, погоди». Не знаю как вам, но мне кажется, что все дети жалели Волка и Тома. Не смотря на то, что кот отрицательный персонаж, достается ему больше, чем мышонку и часто не справедливо.
Сам мультик стар, его первые серии выпустили в 1940 году, какого же было мое удивление, что оказывается, его показывали в 70-х годах на центральном телевидении в СССР.
А уже в 80-е, те счастливчики, у кого был видек могли лицезреть его на пиратских кассетах. И только в 90-х его стал транслировать канал ТВ-6, но к этому времени уже было полно других мультфильмов.
В 1997 году на к
анале ОРТ вышел мультик «Настоящие охотники за привидениями».
«Приключения Вуди и его друзей», мультик создан в 1940 году, до нас докатилась его слава только в середине 90-х. «Угадай, кто?» - крылатая фраза знаменитого дятла Вуди. Кстати, у него есть звезда на Голливудской «Аллее славы».
В 90-х на российские экраны пришла «Пчелка Майя», это уже вам не Голливуд, а Австрия с Японией. Мультик снимали еще в 1975 году, мы смогли его посмотреть впервые в 1991 году, на центральном телевидении.
Но я не помню этого, у меня первое знакомство с пчелкой состоялось где-то в 1996 году. Когда ОРТ показывал час мультфильмов перед такими передачами как «До 16 и старше…» или «Звездный час».
Если говорить о мультиках 90-х, то просто грешно не вспомнить мультсериал «Черепашки-ниндзя», это своеобразный культ 90-х. Это первые супер герои детей, да что скрывать? И взрослых тоже. У кого папы залипали при просмотре этих крутых черепашек?
Мультик создали в 1987 году, мы его смогли увидеть в начале 90-х, и то я, например, на кассетах. Его кажется, показывали по каналу «2×2».
А у Вас какие зарубежные мультики из 90-х были любимыми?
Источник:
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Мама повела нас с братом на этот мультик в кинотеатр. Нам лет по 7-8 было...
Эххх, как мама замялась, когда крысы появились :)
Один из самых оторванных..