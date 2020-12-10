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Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней

Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней (6 фото)

Автор:
10 декабря 2020 16:22
Метки: 90-е   интересно   мультфильмы   
2506
6

Когда речь идет о зарубежных мультфильмах из 90-х, первыми на ум приходят диснеевские мультики. А ведь они из зарубежных мультфильмов не первыми радовали наш детский глаз.

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Метки: 90-е   интересно   мультфильмы   
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2k
evzhur 5 часов назад
Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней
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16k
Татьянин день 8 минут назад
Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней
Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней
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20k
Davy Jones 39 минут назад
Помню с соседом в детстве нарисовали объявление, что сегодня будет показ мультика том и джерри, детям вход бесплатный и повесили на доске объявлений у клуба, а потом сидели на лавочке и общались с толпой, что пришла по афише халяву обещанную смотреть. Мы не ради злобства, просто хотели тусу собрать. Мне 12 соседу 9 лет было.
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59
dima Час назад
А как-же, "Чудотворные рыцари"
А как-же, "Чудотворные рыцари"
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7k
Cornho dima Час назад
Никогда о таком не слышал.
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14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней
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16k
Татьянин день Ego sum qui sum 12 минут назад
Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней
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2k
System 2 часа назад
Том и Джери впервые увидел в пионерском лагере, году примерно в 89-90. Кто то привез видеомагнитофон и в столовой ставили телевизор и весь лагерь вымирал на 3 часа.
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3k
Дмитрий Григорьев 3 часа назад
Интересно, помнит ли кто-нибудь "Диплодончиков с планеты Диплу"?
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14k
AlexЕЙ 3 часа назад
Первым был "Mighty Mouse" в начале 70-х, а не "Том и Джерри". И появились у нас трафареты посредством которых мы набивали нитрокраской рисунки на спортивных майках.
Ссылка youtu.be
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443
француз 4 часа назад
вот был любимый
вот был любимый
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18k
shevanez 4 часа назад
Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней
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1k
Alex Androshcuk shevanez 4 часа назад
Оооо!
Мама повела нас с братом на этот мультик в кинотеатр. Нам лет по 7-8 было...
Эххх, как мама замялась, когда крысы появились :)
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18k
shevanez Alex Androshcuk 4 часа назад
Ну,
вы маму "страшными" вопросами. не донимали?
Ну, вы маму "страшными" вопросами. не донимали?
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8k
Васильевна 4 часа назад
Еще про лисёнка был мульт-сериал
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18k
shevanez Васильевна 4 часа назад
Этот сериал?. Мульт прикольный. Смотрел с удовольствием. Правда, из 80-х.
Этот сериал?. Мульт прикольный. Смотрел с удовольствием. Правда, из 80-х.
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8k
Васильевна shevanez 4 часа назад
Да :)
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6k
Сергей Ко 4 часа назад
Что?
Что?
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443
француз Сергей Ко 4 часа назад
этот мульт диснеевский
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11k
Corvus Corax 5 часов назад
В 90-х не до мультиков было, а любимые буржуйские пораньше были, например:

В 90-х не до мультиков было, а любимые буржуйские пораньше были, например:
В 90-х не до мультиков было, а любимые буржуйские пораньше были, например:
В 90-х не до мультиков было, а любимые буржуйские пораньше были, например:
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428
Владимир 5 часов назад
Еще такой помню был, про роботов
Еще такой помню был, про роботов
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428
Владимир 5 часов назад
Очень добрый и хороший мульт "Земля до начала времен"
Очень добрый и хороший мульт "Земля до начала времен"
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2k
Варяг оглы Чиуауа 5 часов назад
У меня Looney Tunes Лионат Шлезингера
Один из самых оторванных..
У меня Looney Tunes Лионат Шлезингера Один из самых оторванных..
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3k
Dimon_ Варяг оглы Чиуауа 2 минуты назад
Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней
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428
Владимир 5 часов назад
Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней
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5k
Ф Ив 5 часов назад
Есть кто решил что пицца это очень вкусно после просмотра мультфильма про черепашек?
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428
Владимир Ф Ив 5 часов назад
Это была скрытая реклама )
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2k
Core Ф Ив 3 часа назад
я сыр начал есть после Рокфора из Чип и Дейла
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7k
Cornho Ф Ив Час назад
И каково же было их рпзочарование!
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