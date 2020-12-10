Зарубежные мультики из 90-х, которые делали наше детство ярче. Не Дисней

Мне кажется, этот мультик что-то вроде наших волка и зайца из «Ну, погоди». Не знаю как вам, но мне кажется, что все дети жалели Волка и Тома. Не смотря на то, что кот отрицательный персонаж, достается ему больше, чем мышонку и часто не справедливо.

Сам мультик стар, его первые серии выпустили в 1940 году, какого же было мое удивление, что оказывается, его показывали в 70-х годах на центральном телевидении в СССР.

А уже в 80-е, те счастливчики, у кого был видек могли лицезреть его на пиратских кассетах. И только в 90-х его стал транслировать канал ТВ-6, но к этому времени уже было полно других мультфильмов.