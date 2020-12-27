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В Китае робот столкнул рабочего в топку печи

В Китае робот столкнул рабочего в топку печи (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 12:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   китай   несчастные случаи   огни   печь   рабочие   роботы   
2579
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Почти 80 лет назад Айзек Азимов решил, что все роботы должны подчиняться особым законам робототехники. Первый из этих законов гласит: робот не может причинить вред человеку.

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Метки: видео   китай   несчастные случаи   огни   печь   рабочие   роботы   
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30  комментариев
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1k
Михалыч Час назад
Нарушение ТБ в чистом виде, нехер лазить пока "робот" не отключен от питания.
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1k
Blin_na_lopate 9 минут назад
Не стой под стрелой. Правила ТБ написаны кровью.
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1k
Пачо Эррера 14 минут назад
Это робот управляемый с пульта человеком, для загрузки чего то в печку. Кто-то специально робота активировал.
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5k
Tim_G 20 минут назад
установил и ввел в эксплуатацию без ограждений сие "чудо враждебной техники" человек с конкретным именем и фамилией, а не железяка с серийным и инв. номером
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7k
Шурум-бурум 22 минуты назад
В Китае робот столкнул рабочего в топку печи
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2k
Frank Borman Полчаса назад
"Робот подумал: "Этих двуногих ублюдков 1,5 миллиарда. Одним больше, одним меньше, никто и не заметит. На тебе, проклятый эксплуататор!"

А ведь господин Чубайс в Сколково тоже готовит искусственный интеллект для России. Может, ну его нафиг, от греха подальше?
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449
bad-bubble Frank Borman 15 минут назад
Чубайса так точно, нафиг и подальше..
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649
Денис Пантюшев 36 минут назад
Я думаю, это китайский [мат]. Ну ничего страшного. Их много.
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439
insaider 39 минут назад
Виноват искусственный интеллект,дело закрыто.
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672
iNeGovori 40 минут назад
Началось.
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635
Владимир 44 минуты назад
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там , где идет строительство или подвешен груз.
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0
Володя 45 минут назад
Лютая смерть человека. Это правда повод для хахашечек?
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10k
net 50 минут назад
Механизм просто делал какую-то свою задачу, а человек там находится не должен был. Как может циркулярная пила понять пилит она палец или доску, как дрель может понять что положили под сверло, как заряд динамита может понять не разбежались ли люди и отменить детонацию? Миллион примеров.
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1k
евгений 50 минут назад
Обжиг засчитан
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2k
Запускайте Берлагу! 52 минуты назад
В Китае робот столкнул рабочего в топку печиПосмотреть
В Китае робот столкнул рабочего в топку печи
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9
Верните аккаунт суки! 52 минуты назад
Вот вам и блэк-джек со всем , так сказать...


Ну а так да, ТБ...
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14k
Dr.CrAzY 54 минуты назад
> "А как вы думаете, это месть человека или машины?"
-
это отстутсвие мозгов и нарушение ТБ, которая как известно - написана кровью...
p.s. ну, в данном случае пеплом...
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260
Tovbot 58 минут назад
Наверняка есть инструкция по ТБ где написано что при включённом роботе к топке не подходить...
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11k
робт Час назад
а это точно робот, а не рука управляемая оператором?
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9k
zlopisec робт Полчаса назад
Хороший вопрос)))
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8k
Агент Безопасной Национальности Час назад
В Китае робот столкнул рабочего в топку печи
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13k
Alex Агент Безопасной Национальности 50 минут назад
рука скайнэта....
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3k
Bhaal Час назад
Лютая смерть.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Bhaal 59 минут назад
Я бы сказал - яркая...
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391
Обратная сторона Луны Час назад
Вот только сами роботы, видимо, не в курсе, что есть такие законы

Простите, а можно ссылку на ук РФ?
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8k
Александр Обратная сторона Луны Час назад
Китайцы не подпадают под УК РФ.
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7k
SpoiltNail Александр Час назад
недоработочка
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391
Обратная сторона Луны Александр Час назад
Хорошо, ссылка на ук КНР, на конвенцию ООН, на спортлото, наконец.....
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8k
Александр Обратная сторона Луны 56 минут назад
Могу поискать правила безопасности и охране труда.
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391
Обратная сторона Луны Александр 44 минуты назад
Для людей или для роботов?
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