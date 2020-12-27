В Китае робот столкнул рабочего в топку печи

Почти 80 лет назад Айзек Азимов решил, что все роботы должны подчиняться особым законам робототехники. Первый из этих законов гласит: робот не может причинить вред человеку.
Вот только сами роботы, видимо, не в курсе, что есть такие законы. Так в Китае, где механизация всего на свете уже давно стала обычным явлением, робот-манипулятор решил избавиться от человека.
На кадрах видеозаписи с места трагедии видно, как китаец сначала снуёт рядом с открытой печью, а затем робот лёгким движением руки-манипулятора сталкивает его в огонь. Сгорел бедолага на работе, даже хоронить было нечего.
Был ли это несчастный случай на производстве или же кто-то специально столкнул рабочего не известно. А как вы думаете, это месть человека или машины?
Был ли это несчастный случай на производстве или же кто-то специально столкнул рабочего не известно. А как вы думаете, это месть человека или машины?
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А ведь господин Чубайс в Сколково тоже готовит искусственный интеллект для России. Может, ну его нафиг, от греха подальше?
Ну а так да, ТБ...
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это отстутсвие мозгов и нарушение ТБ, которая как известно - написана кровью...
p.s. ну, в данном случае пеплом...
Простите, а можно ссылку на ук РФ?