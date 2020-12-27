В Китае робот столкнул рабочего в топку печи

На кадрах видеозаписи с места трагедии видно, как китаец сначала снуёт рядом с открытой печью, а затем робот лёгким движением руки-манипулятора сталкивает его в огонь. Сгорел бедолага на работе, даже хоронить было нечего.

Был ли это несчастный случай на производстве или же кто-то специально столкнул рабочего не известно. А как вы думаете, это месть человека или машины?