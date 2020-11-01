Китайский жених не смутился отсутствием носового платка и повел себя естественно

Многие туристы отмечают, что в Китае их шокирует абсолютная незамутненность взглядов жителей этой страны. Приспичило рыгнуть или испустить газы - терпеть не станут, будь рядом полным-полно людей. Но этот парень, похоже, переплюнул всех и вся.
Китайцы настолько естественны в отправлении естественных надобностей, что не видят ничего дурного в том, чтобы прилюдно рыгнуть, испортить воздух или даже облегчиться.
Жениху приспичило высморкаться, что он и сделал без смущения и подручных средств в виде платка. И неважно, что дело происходит на свадьбе - нос-то сам себя не освободит! Главное, что удивляет - никто не удивился. Видимо, дело житейское.
Просьба воздержаться от просмотра видео брезгливых, беременных и тех, кто в данный момент ест
И это не единственный пример того, чем неподготовленного жителя России могут шокировать китайцы. По ссылке ниже пост, который также не рекомендуется читать брезгливым и щепетильным. Хотя, может, напротив, и нужно ознакомиться, чтобы знать, чего ожидать от жителей Поднебесной.
10 отвратительных и странных особенностей китайцев, которые шокируют европейцев и жителей других стран
Китайцы отличаются менталитетом от других азиатов. Они очень самобытны, и некоторые черты их характера, а также традиции уникальны настолько, что удивляют европейцев и жителей других стран. Как в XXI веке можно до сих пор оставаться такими?!
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Кстати, про пердёж немцев за столом, это ложь. За всё время ни разу не слышал... и не чуял