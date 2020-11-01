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Китайский жених не смутился отсутствием носового платка и повел себя естественно

Китайский жених не смутился отсутствием носового платка и повел себя естественно (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2020 21:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   высморкался   естественность   китай   свадьба   хорошие манеры   
1909
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Многие туристы отмечают, что в Китае их шокирует абсолютная незамутненность взглядов жителей этой страны. Приспичило рыгнуть или испустить газы - терпеть не станут, будь рядом полным-полно людей. Но этот парень, похоже, переплюнул всех и вся.

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Метки: видео   высморкался   естественность   китай   свадьба   хорошие манеры   
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25  комментариев
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73
Олег 2 часа назад
Красавчик. Не этично конечно, но не стал стесняться и сделал как того требует организм!!!
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8k
ss Олег 2 часа назад
Хорошо хоть организм не потребовал насрать в штаны.
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6k
Barachek_Obachek 17 минут назад
Вот же чмо
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3k
Пополь Вух 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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978
Radugananebe Полчаса назад
Животные. А руку он о ботинок вытер что-ли?
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2k
Кистень Radugananebe Минуту назад
О брюки.
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230
.-- Час назад
в традициях китайцев, у них это в крови
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1k
Пачо Эррера Час назад
Хорошо хоть не втянул сопли из горла и не сплюнул
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12k
banzai7 2 часа назад
Пусть они у нас только не сморкается.
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27k
parallax 2 часа назад
Я двадцатьпять лет живу в Германии. Первое время меня шокировало, что коренные немцы за солом громко сморкаются в носовой платок. Но потом привык и даже приветствую. Лучше пусть высморкается, чем пускает сопли, или втягивая их сглатывает.
Кстати, про пердёж немцев за столом, это ложь. За всё время ни разу не слышал... и не чуял
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5k
Lev Asriev 2 часа назад
Ехал в 2013-м году из города Шанхай в г.Нингбо на минивене по работе.Путь долгий. Сопровождал меня не кто-нибудь, а очень состояльный и образованный человек.Директор крупной компании. Что запомнилось весьма негативно, так это то, что он постоянно пердел.Причем, его не смущало, что кроме нас в салоне была девушка-переводчица. Он делал вид, что засыпает, пускал автоматную очередь, а потом, через пару минут "просыпался".Этот ппц помню до сих пор)
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81
Артур Миниахметов Lev Asriev 2 часа назад
Может ты очень резво вёл, а он пугался :)
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27k
parallax Lev Asriev 2 часа назад
Был два месяца Тяньцзине в командировке, общался с китайцами по работе, ездил в такси, метро и поезде, и ни разу ничего подобного не было. Может от провинции зависит?
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
ну не жевать же сопли. а то во время поцелуя невеста может поперхнуться
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13k
vikklu Батончик с маком Час назад
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8k
Антон Семёныч 2 часа назад
В 1994 во время службы на дальнем, охраняли задержанную китайскую шхуну, до прибытия комендатуры. Не скажу за весь китайский народ, но те кто были на борту , чуханы помоечные, каких свет не видел. Мы их из трюма по одному выпускали на палубу покурить, умыться и справить нужду по маленькому. Сижу наблюдаю. Вылазит один китаец, подошел к борту , борт высокий, но внизу у палубы есть просвет, чтобы вода стекала. Вот он подошел и ссыт на палубу, чтобы. за борт стекало. Потом еще другие выходили, а потом часа через два наступило время кока, готовить для них обед. На борту было около 20ти тонн незаконно выловленного кальмара. Вот взял он тушку с холодильника, сел на то место , где утром ссал его соотечественник, положил его на палубу и сидит разделывает.... И какая же у них там вонь везде стояла....это звиздец!
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8k
gnyS i 2 часа назад
И сопливой рукой взял жену за руку.
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4k
uutb gnyS i 42 минуты назад
Он об штанину вытер
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Так у косоглазых это совершенно нормально. И чавкать и яйца чесать. У них отсутствоет такое понятие, как этикет.
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35
СуньВЧуньХань или просто Волк Свирепый Бамбр 2 часа назад
А что такое этикет? - набор правил, которые когда-то кто-то из власть имущих придумал во благо себе. Уж лучше так, чем будет потом весь вечер шмыгать носом и вытирать выливающиеся сопли
Но я бы сделал это более скрытно.
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5k
Lev Asriev Свирепый Бамбр 2 часа назад
"Отсутсвоет" ? С твоим ли рылом в калашный ряд??
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13k
vikklu СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
А что, других путей решения проблемы не существует?
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1k
Свирепый Бамбр Lev Asriev 59 минут назад
Черножопый мне будет на опечатки указывать? Ну-ну.
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2k
Александр 3 часа назад
Мог бы и платьем невесты сопли размазать
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14k
СергейПименов 3 часа назад
А чё такова?
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