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Ученые выяснили: собаки внимательно слушают людей, но плохо различают слова

Ученые выяснили: собаки внимательно слушают людей, но плохо различают слова (5 фото)

Автор:
10 декабря 2020 13:35
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   исследования   новости   полезно   собака   собаки   ученые   фото   
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5
Согласно новому исследованию команды ученых из Венгрии, собаки не способны различать некоторые слова, которые говорят им люди. Хотя они внимательно нас слушают и пытаются понять, они не обращают внимания на различия между словами, которые отличаются по звучанию. Стало быть количество слов, которые они могут распознавать, остается очень низким. Точно также слова не различают дети до 14 месяцев.
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Метки: домашние животные   исследования   новости   полезно   собака   собаки   ученые   фото   
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5  комментариев
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Данил Час назад
Ну у нас с ними взаимно. Они нам когда в ответку лаят - мы их эмоции понимаем, а слова нет)))
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Михаил 16 минут назад
Щито? В Венгрии дети не различают слова до 14 месяцев? В 14 месяцев дети способны уже стихи по памяти рассказывать.
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1k
Ям Час назад
мой собак сказал что венгерские учёные х.уйню несут
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5k
corell Час назад
Надо этим учёным премию какую дать, мало кто до них знал, что животные человеческую речь не понимают.
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19k
Davy Jones 2 часа назад
Прямо как мы их лай
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