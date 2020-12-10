Ученые выяснили: собаки внимательно слушают людей, но плохо различают слова

Согласно новому исследованию команды ученых из Венгрии, собаки не способны различать некоторые слова, которые говорят им люди. Хотя они внимательно нас слушают и пытаются понять, они не обращают внимания на различия между словами, которые отличаются по звучанию. Стало быть количество слов, которые они могут распознавать, остается очень низким. Точно также слова не различают дети до 14 месяцев.
Венгерские ученые провели эксперимент, чтобы понять, как собаки воспринимают речь человека. Они поместили на головы собак электроды, чтобы оценить признаки распознавания по активности мозга, когда они слушали различные слова. Исследование проводила команда ученых из Университета Лоранда Этвеша в Будапеште. Всего в экспериментах было задействовано 17 собак в возрасте от 1,5 до 9,5 лет.
В ходе исследования собакам говорили известные слова (например, sit - "сидеть"), а также другие похожие по звучанию, но бессмысленные слова (например, sut), и слова с совершенно другими звуками, также бессмысленные (bep). Результаты показали, что мозг собаки может отличить известные слова от слов с другими звуками - sit и bep. Однако, у них возникают трудности с распознаванием слов, похожих на известные слова по звучанию - они почти не различали sit и sut.
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Это позволило сделать вывод - несмотря на отличный слух, собаки не обращают внимания на различия между словами, которые отличаются по звучанию. Стало быть количество слов, которые они могут распознавать, остается очень низким. Специалисты добавили, что дети до 14 месяцев точно также не могут различать похожие по звучанию слова.
Ученые предполагают, что невозможность собак различать похожие слова кроется в их способности по-особому фокусировать внимание на услышанном и особенностях восприятия. В планах специалистов - продолжить исследования, чтобы попытаться понять точные причины подобного поведения у собак.
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