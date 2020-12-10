Ученые выяснили: собаки внимательно слушают людей, но плохо различают слова

В ходе исследования собакам говорили известные слова (например, sit - "сидеть"), а также другие похожие по звучанию, но бессмысленные слова (например, sut), и слова с совершенно другими звуками, также бессмысленные (bep). Результаты показали, что мозг собаки может отличить известные слова от слов с другими звуками - sit и bep. Однако, у них возникают трудности с распознаванием слов, похожих на известные слова по звучанию - они почти не различали sit и sut.