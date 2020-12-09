Унесенные ветром: знаменитые головы, которые не дружат с ветром

Они готовятся к свои выступлениям с особой тщательностью - красятся, одеваются, причесываются. Но потом природа в лице ветра портит им все фотографии. А журналисты только и рады запечатлеть этот момент.
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Британская певица Элли Гулдинг позирует фотографам на мировой премьере "Наша планета" в Лондоне. Внезапно налетевший шквал ветра закрыл актрисе "обзор"
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