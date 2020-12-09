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Унесенные ветром: знаменитые головы, которые не дружат с ветром

Унесенные ветром: знаменитые головы, которые не дружат с ветром (23 фото)

Автор:
09 декабря 2020 14:00
Сообщество : Юмор
Метки: ветер   знаменитости   позор   политики   прическа   юмор   
1270
23

Они готовятся к свои выступлениям с особой тщательностью - красятся, одеваются, причесываются. Но потом природа в лице ветра портит им все фотографии. А журналисты только и рады запечатлеть этот момент.

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Метки: ветер   знаменитости   позор   политики   прическа   юмор   
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113
Анна Анна 55 минут назад
Унесенные ветром: знаменитые головы, которые не дружат с ветром
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WithU 7 минут назад
У Киркорова ягодицы в лучшей форме , чем у леди Луис Филип ))
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654
likiloki 9 минут назад
Высшие силы как бы намекают клирику, насколько он слеп перед народом
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