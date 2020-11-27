Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять

Такие фотографы, которые ловят забавные, странные и даже порой мистические моменты политической жизни - на вес золота. Ведь чтобы запечатлеть тот самый ракурс, после которого фотография становится практически шедевром, показывающим странности происходящего или внутреннюю сущность человека, нужен особый талант. За такие насмешки могут и расстрелять...
А вот и тот славный ракурс, после которого задумаешься - а кто же там, в правительстве, нами руководит
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Партия шла на выборы с лозунгом «Слышать людей, работать для людей», но во время установки баннера что-то пошло не так и получилось это
Авторский пост
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есть фото которые просто обрезаны и на полных фото все иначе.