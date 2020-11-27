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Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять

Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять (25 фото)

Автор:
27 ноября 2020 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: момент   подборка   позор   политики   ракуср   фото   юмор   
3481
25

Такие фотографы, которые ловят забавные, странные и даже порой мистические моменты политической жизни - на вес золота. Ведь чтобы запечатлеть тот самый ракурс, после которого фотография становится практически шедевром, показывающим странности происходящего или внутреннюю сущность человека, нужен особый талант. За такие насмешки могут и расстрелять...

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Метки: момент   подборка   позор   политики   ракуср   фото   юмор   
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1k
ssdeep Полчаса назад
что [мат] н ю вы собираете? что то пошло не так да [мат] т ь установка баннера в процессе что не так то?
есть фото которые просто обрезаны и на полных фото все иначе.
что <span style='color:gray'>[мат]</span> н ю вы собираете? что то пошло не так да <span style='color:gray'>[мат]</span> т ь установка баннера в процессе что не так то? есть фото которые просто обрезаны и на полных фото все иначе.
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3k
Алексей Куликов 42 секунды назад
А если заглягуть в паспорта... :)
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ezhik 2 минуты назад
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
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