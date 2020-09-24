Американский полицейский на велосипеде переехал голову протестующего

Зато он сделал это с уважением - спешился с велосипеда. Тем не менее копу теперь достанется.
В Сети опубликовали видео, в котором видно, как полицейский намеренно переезжает голову, лежащего на асфальте протестующего велосипедом.
Инцидент произошел во время акций протеста в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Ролик, как можно догадаться, уже вызвал гневную реакцию всех причастных и сочувствующих движению Black Lives Matter.
С одной стороны приятно видеть, что американские копы хоть и окружены, но не сломлены. С другой - непонятно, чем руководствовался полицейский, когда переезжал голову протестующего - эффекта от его действий - ноль (вряд ли протестующий получил травмы и вряд ли успокоился), а крики возмущенных теперь поднимутся до небес. И эти крики обещают полицейскому непропорционально суровое наказание.
Полиция города уже пообещала провести расследование.
А вот так обстоят дела в Портленде, штат Орегон.
В Портленде веселье не заканчивается— #MDK (@mudakoff) September 24, 2020
pic.twitter.com/oziVK2Hf9Y
Администрация Дональда Трампа пообещала прекратить финансировать из федерального бюджета три "города анархии", в которых продолжаются протесты. В список, составленный Белым Домом, попали Сиэттл, Портленд и Нью-Йорк.
"Мы не можем позволить, чтобы деньги из федерального бюджета тратились зря, пока безопасность жителей в опасности", - говорится в заявлении Минюста США.
Источник:
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Понравилось31
когда дело уже до молотова коктейля дошло, то тут уже не до шуток. можно и обратно шмальнуть, хотя бы резиновыми пулями. а спокойным гражданам в такой ситуации тоже может прилететь, так что жаловаться потом и разводить руками "я же спокойно стоял" не надо. в такой ситуации надо валить
картинка про чёрное море не в тему. во первых не полицейские,а во вторых прогоняют/отпугивают пиратов. автор, шутка слабая...
Это наверно специальные боевые велосипеды. Действуют как ограждение и как оружие.