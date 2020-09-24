Американский полицейский на велосипеде переехал голову протестующего

Администрация Дональда Трампа пообещала прекратить финансировать из федерального бюджета три "города анархии", в которых продолжаются протесты. В список, составленный Белым Домом, попали Сиэттл, Портленд и Нью-Йорк.

"Мы не можем позволить, чтобы деньги из федерального бюджета тратились зря, пока безопасность жителей в опасности", - говорится в заявлении Минюста США.