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Сообщество Жизнь в США 447 постов • 191 подписчик подписаться
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Американский полицейский на велосипеде переехал голову протестующего

Американский полицейский на велосипеде переехал голову протестующего (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 15:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: велосипед   видео   полицейский   протестующий   
1805
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Зато он сделал это с уважением - спешился с велосипеда. Тем не менее копу теперь достанется.

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Метки: велосипед   видео   полицейский   протестующий   
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15  комментариев
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2k
Max Lu 2 часа назад
ну а чо он лежит на проезжей части ))) любят они на камеру орать и жалостно позировать...

когда дело уже до молотова коктейля дошло, то тут уже не до шуток. можно и обратно шмальнуть, хотя бы резиновыми пулями. а спокойным гражданам в такой ситуации тоже может прилететь, так что жаловаться потом и разводить руками "я же спокойно стоял" не надо. в такой ситуации надо валить

картинка про чёрное море не в тему. во первых не полицейские,а во вторых прогоняют/отпугивают пиратов. автор, шутка слабая...
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1k
Пачо Эррера 13 минут назад
Кстати Чёрное Море это правильно, политкорректно, а вот Белое Море срочно переименовать!
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6k
Мариус 51 минуту назад
"Американский полицейский на велосипеде переехал голову протестующего" - Паноптикум какой-то...
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5k
JACKAL 59 минут назад
один в один
один в один
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14k
crazyvantuz Час назад
безопасность жителей в опасности
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235
Nane First NameLast Час назад
Прямо лисапедный батальон
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114
Alex Час назад
Жаль, что не таким.
Жаль, что не таким.
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6k
Pillin Alex Alex 15 минут назад
А что это? Семена сажать?
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17k
SerGProS 2 часа назад
Отключить свет всему городу и все тихо мирно сами рассосутся по углам.Холодильники не работают. Говно сливать - воды нет, насосы отключены. Интернета и телефонии тоже нет, запитать мобилку чтобы выложить видосик в инет с протеста, где ты так клево копов закидываешь уже не получится
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6k
waffentrager SerGProS 2 часа назад
Так вообще хаос начнётся
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390
Zavrrr SerGProS 2 часа назад
Ага и на черных в суд подать за то что трудно в темноте их отстреливать?
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен SerGProS 38 минут назад
Тогда чёрных вообще не будет видно...
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5k
Николай 2 часа назад
Вот после таких заявлений, должны последовать жесткие меры от полиции этих городов, здесь уже вопрос денег, это не митинги устраивать это бюджеты городов...ну или если полиция будет продолжать то города превратятся в помойку...
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1k
AmberFox 2 часа назад
А чо он лежит под колесами. Вон там одного еще и бортанули задним колесом.
Это наверно специальные боевые велосипеды. Действуют как ограждение и как оружие.
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