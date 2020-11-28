Наглый кабан "отжал" у велосипедистки еду

Почуяв запах ароматных слоек, кабан вышел из леса и перегородил девушкам дорогу. Он очень настойчиво обнюхал велосипед и, определив местоположение вкусняшек, встал на задние лапы и вытащил из корзины пакет с едой.



Вместе с добычей кабан скрылся в лесу, а девушкам на память осталось забавное видео, которым они поделились в соцсетях. Спустя несколько дней после публикации на Facebook видео стало вирусным и разлетелось по соцсетям.