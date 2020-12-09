Рестораторы изощряются в креативности, а клиентам страдать!

Сообщество "We Want Plates" "Мы хотим тарелки" собирает всех, кто устал от нездоровой креативности ресторанов, где еду подают на пеньках, на кафельной плитке или даже просто на скатерти. Они хотят просто есть вкусные блюда обычными вилками из обычных тарелок, а примеры "креативности" собирают, чтобы лишний раз посмеяться над ними.
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"Не перепутайте: картошка - это просто способ подачи, а блюда - это вон те два маленьких кусочка верхом на сыром картофеле"
Коктейль для большой компании. Наслаждайтесь! После коктейля будет катание на лодке. Завтра все повторим!
"Вообще-то это был тирамису с крошкой шоколадного печенья наверху. Но как им это в голову пришло?.."
"Это всего лишь расплавленный суп, капающий с бублика в миску томатного супа. Но выглядит все равно как-то..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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