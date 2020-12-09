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Рестораторы изощряются в креативности, а клиентам страдать!

Рестораторы изощряются в креативности, а клиентам страдать! (31 фото)

Автор:
09 декабря 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   забавно   креатив   мы хотим тарелки   рестораны   смешно   удивили   юмор   
1163
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Сообщество "We Want Plates" "Мы хотим тарелки" собирает всех, кто устал от нездоровой креативности ресторанов, где еду подают на пеньках, на кафельной плитке или даже просто на скатерти. Они хотят просто есть вкусные блюда обычными вилками из обычных тарелок, а примеры "креативности" собирают, чтобы лишний раз посмеяться над ними.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горе дизайнеры   забавно   креатив   мы хотим тарелки   рестораны   смешно   удивили   юмор   
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
"расплавленный суп"
Мощно задвинуто...
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11k
Пумба Полчаса назад
Это уже изъё...ство. Потакание пресыщенности. Что, кстати, свидетельствует о закате нынешней цивилизации.
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2k
Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Рестораторы изощряются в креативности, а клиентам страдать!
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
А вы тут блины на лопате критиковали...
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