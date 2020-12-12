Смешные мемы от художников прошлого

Настоящее искусство всегда актуально - особенно, если у художника есть чувство юмора! И коллекция мемов от художников прошлого - тому доказательство!
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Когда художник - нудист
- Мадам, надеюсь, вы ничего не имеете против наготы во время позирования?
- Нет.
- Ну вот и отлично!
- Нет.
- Ну вот и отлично!
Когда ты хлопнул себя по карману и не нашел телефона - а потом вспомнил, что на дворе 1820-й
Когда ты уже готов присоединиться к сосставшему народу - а тебе напоминают, что ты обещал отвести детей в парк
Почему в Средневековье не умели рисовать кошек?
- Нарисуй мне кошку.
- Кого?
- Кошку. Ты же знаешь, что такое кошка?
- Ээээ... Ну да.
- Кого?
- Кошку. Ты же знаешь, что такое кошка?
- Ээээ... Ну да.
Хозяин кинул мячик, я побежал, но мячик не нашел! Я прибежал, а мячик у хозяина в руках! Он предатель!
Уверенность 80-го уровня: когда ты носишь платье, украшенное пластиковыми бутылками, и прекрасно себя чувствуешь
Когда ты говоришь, что посмотрел отличный фильм, тот, кто читает книгу, всегда смотрит на тебя как-то так
Страшная весть
Путешественник во времени: Какой сейчас год?
Вы: 2020-й.
Путешественник во времени: А, первый год карантина!
Вы:...
Вы: 2020-й.
Путешественник во времени: А, первый год карантина!
Вы:...
Когда ребенок звал тебя так отчаянно, будто уронил на себя шкаф, ты бежал к нему, теряя тапки, а он такой: "Пап, посмотри, что я из жвачки слепил!"
Когда ты шепнула подругам: "Гляньте на того красавчика!" - но вежливость не позволила тебе четко показать на него пальцем
Почему Спящая красавица, которая лежит в постели целыми днями, - красавица, а я - ленивое чмо?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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