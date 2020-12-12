FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11229 постов • 2488 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Смешные мемы от художников прошлого

Смешные мемы от художников прошлого (31 фото)

Автор:
12 декабря 2020 17:12
Сообщество : Юмор
Метки: веселые картины   живопись   забавно   искусство   мемы   смешно   смеющееся Средневековье   юмор   
4442
31
Настоящее искусство всегда актуально - особенно, если у художника есть чувство юмора! И коллекция мемов от художников прошлого - тому доказательство!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: веселые картины   живопись   забавно   искусство   мемы   смешно   смеющееся Средневековье   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дарвин и аморальная премия 20 минут назад
Когда
Когда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 6 минут назад
А что у Ньютона нет подписи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitrii Ivanov Fishki_surfer Полминуты назад
Ньютон изобретает [роспотребнадзор].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
781
Анатолик Полчаса назад
Когда тебе кажется, что у тебя офигенное чувство юмора, но ты глубоко ошибаешься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Anna 51 минуту назад
Комментарий к фото
нам ОЕМ ближе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Кот - отличное дополнение к шедевру! Кот - отличное дополнение к шедевру! Рестораторы изощряются в креативности, а клиентам страдать! Рестораторы изощряются в креативности, а клиентам страдать! Дикие картинки из дикой реальности Дикие картинки из дикой реальности 30 жизненных случаев, которые поймет каждый, кто летал на самолетах 30 жизненных случаев, которые поймет каждый, кто летал на самолетах Японский художник превращает мемы с животными в скульптуры Японский художник превращает мемы с животными в скульптуры
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

237999



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
"Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от Яжемамы
5
132
"Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Крутой котэ - по лестнице взбирается
1
4
Крутой котэ - по лестнице взбирается
Парень пришел смотреть квартиру и нашел криповый потайной ход
0
25
Парень пришел смотреть квартиру и нашел криповый потайной ход
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#россия#позитив#природа#авто авария#знаменитости#люди#сша
#юмор#интересно#подборка#картинки#смешно#собака#в мире#искусство#настроение#шоу бизнес
#прикол#история#факты#забавно#кот#авария#дтп#коты#разное#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться