Мультголова
40 нестандартных способов подачи блюд, от которых не все в восторге
Автор:
16 декабря 2022 17:43
Сабреддит
r/WeWantPlates/
— популярное онлайн-сообщество, которое ведет крестовый поход против креативного безумия кафе и ресторанов. Иногда желание выделиться затмевает разум, и вместо тарелок и стаканов рестораторы начинают использовать для подачи еды необычные и даже откровенно странные способы.
1. Бараньи отбивные на зеркале в богатой рамке. Декаданс в полный рост
2. Вместо тарелки - старая кассета VHS с фильмом "Телохранитель"
3. Пицца в коробке из пиццы
4. Подача салата для травоядных
6. "Блинчики. Пока подавали на стол, сироп пролился мне на штаны и ботинки"
7. Пустынный натюрморт в ресторане с 2 звездами Мишлен
8. Салат из авокадо на тарелке в виде подушки
9. А где-то хлеб подают вот так
10. Греческий салат-конструктор
11. Жареная во фритюре зеленая фасоль для любителей спорта
12. Да, это салат. Красивое!
13. "Из всех самых неприятных, отвратительных и антисанитарных на вид блюд это действительно занимает первое место"
14. Одна сырая креветка, подавается на камнях
15. Китайский гибрид стакана и миски
16. "Налить шоколад прямо на ладони они называют в своем ресторане "чувственным моментом"
17. Паста, поданная на деревянной доске
18. Мартини с икрой на закуску. Но почему ее предлагают слизывать с руки Пиноккио?
19. Иногда можно заказать кофе с льдом и получить лед с кофе. Выглядит потрясающе
20. Хлебные чипсы в расческе на бревне. Теперь вы видели всё
21. Тот случай, когда кофе приносят в одноразовом стакане, а еду - в кофейной кружке
22. "Всегда хотел поесть из миски с камнями"
23. Жареный цыпленок в сене
24. "Заказала тирамису в ресторане. Его приготовили на кулинарной бумаге прямо передо мной"
25. Спринг-роллы в миниатюрной тележке для покупок
26. Вы когда-нибудь ели суши, спрятанные в ветке дерева?
28. Коктейль в пластиковом пакете
30. "Друзья посоветовали место с "отличной атмосферой". Решил проверить отзывы"
31. Мне принесли тирамису. Такого я не ожидал
34. "Заказала бейгл с лососем. Его подали вот в таком виде, пришлось собирать самой"
35. А что, так можно было?
36. В элитном стейк-хаусе в Мехико подают чипсы из тортильи… в шапке?
37. Кровавая Мэри. Звучит тревожная музыка...
38. В одном из модных ресторанов в Барселоне
39. "Пошли на свидание и заказали две порции роллов. Вот такая подача (и прозрачная подставка, и бутылка "приклеены" васаби)"
40. Куриные крылышки на шпажках
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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