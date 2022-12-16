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40 нестандартных способов подачи блюд, от которых не все в восторге

40 нестандартных способов подачи блюд, от которых не все в восторге

Автор:
16 декабря 2022 17:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   креатив   креативная подача   мы хотим тарелки   нестандартная подача   оригинальная подача   подача   подача блюд   
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Сабреддит r/WeWantPlates/ — популярное онлайн-сообщество, которое ведет крестовый поход против креативного безумия кафе и ресторанов. Иногда желание выделиться затмевает разум, и вместо тарелок и стаканов рестораторы начинают использовать для подачи еды необычные и даже откровенно странные способы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   креатив   креативная подача   мы хотим тарелки   нестандартная подача   оригинальная подача   подача   подача блюд   
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9  комментариев
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768k
А.Берестенко Полчаса назад
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561
Rom 22 минуты назад
Большинство блюд бы не трогал из за санитарных соображений....и мне плевать, сколько там звезд мишлен у кого. Жрать из сена или шапки, или того хуже, из обуви....просто отвратительно. Сколько бы кто ее не дезинфицировал. Да, и еще бесят эти полуфабрикаты, полу-салаты, и прочая муть. PS. и не надо писать что то типа "вот побывал бы там сям".... везде был, и везде в мире можно найти нормальные кафе и рестораны, а можно эту гейскую муть.
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1k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
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59k
Похабыч Полчаса назад
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2k
S__D 41 минуту назад
Комментарий к фото
Триста писят руб. в Леруа стОит. Я не про роллы.
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86
ruslan d Час назад
Да все может быть , главное , что вкусно было
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29k
Владимир Час назад
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
В интернете какое то время была популярна шутка что "ватники блины с лопаты едят".. Хохлы радовались. Правда в итоге оригинальная фотка оказалась сделана на Украине. А так вообще.. Ни одной фотки из России здесь нет.
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86
ruslan d Владимир Час назад
Можно подумать они так далеко от нас живут
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24k
Егор Час назад
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